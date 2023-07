Roberto Centeno: "El secreto del éxito radica en hacer las cosas con pasión"

¿Ha probado la gastronomía de lasIslas?

Sí. De hecho tengo amigos íntimos cocineros aquí con los que he hecho algunas cosa juntos, hemos cocinado, incluso han estado en mi restaurante unos días y yo en sus restaurantes aquí. Me gusta la gastronomía de Canarias. Me encantan los quesos y el mundo del vino. De hecho, en Galicia tenemos cosas en común con los vinos de aquí, no se si es el carácter atlántico o que nos toca el mar a los dos sitios, pero tenemos muchísimo en común. Me gusta todo lo relacionado con el mar, los quesos me parecen un auténtica pasada y soy un amante de ellos. Ya solo por eso estoy enamorado de los quesos de aquí. Tenéis unos vinos increíbles que expresan muy bien el terruño. La verdad es que son auténticas delicias. A nivel internacional cada vez se valoran más.

¿Cómo definiría su cocina?

Es complicado. Es muy personal porque nunca he trabajado en un restaurante que no sea el mío. Soy diplomado en Relaciones Laborales, llegué a este mundo muy tarde y de pura casualidad. Decidimos montar un restaurante porque nos gustaba mucho comer, fue una auténtica locura que salió bien porque encontré mi verdadera vocación. Al año ya estaba dirigiendo la cocina. Siempre digo que hago recetas, las interpreto de una manera intuitiva. Como decimos siempre en Maruja Limón cocinamos recuerdos e historias. Todos nuestros platos y recetas tienen un hilo conductor que es Galicia. Para nosotros el producto principal que utilizamos es gallego 100%, de hecho el 80% de nuestra carta es mar. La Ría de Vigo nos marca un poco el tipo de cocina que hacemos. Al final es una cocina gallega creativa.

Es autodidacta...

Sí. Nunca he pisado un restaurante que no sea Maruja Limón. Tiene su parte buena y su parte mala. Antes tenía más mala que buena, por los complejos de no haber estudiado nunca, ni haber hecho algo relacionado con la cocina y las dudas de si lo estaba haciendo bien o no. Hoy en día esos complejos, al hacerme más mayor y adulto, me di cuenta que no tienen sentido. Cocino con mucha intuición y siempre con el apoyo de un equipo de gente que está muy bien formada y me ayudan a poner esas tildes que faltaban a veces en los platos. Entre todos hacemos un equipo y es más fácil

¿Cuántos son en su equipo?

Es un restaurante muy pequeño, son aproximadamente 24 comensales. En el equipo somos 12 personas. Es muy familiar.De hecho la mayoría de los que trabajamos en el restaurante llevamos toda la vida, el que menos lleva siete años y el que más 17 años. Llevamos 22 años abiertos ya, somos una pequeña familia y los clientes también. Al ser un sitio tan pequeño casi que los tratamos como si viniesen a nuestra casa.

Tiene una Estrella Michelin y dos Soles de Repsol ¿cuál es su fórmula?

Siempre digo lo mismo. Cuando encuentras la pasión de lo que te gusta, que es una suerte encontrarla, es muchísimo más fácil. En ese sentido la he tenido. Aparte, estando donde estamos ubicados, con el producto que tenemos allí y el arraigo a la tradición lo tenemos un poco más sencillo. Fundamentalmente creo que es el haber encontrado mi vocación. Para mi el trabajo no es solo eso, es mi vida, mi día a día y mi todo. Me encuentro muy cómodo en la cocina.

¿Entonces ese es el secreto?

Creo que sí. El secreto del éxito radica en hacer las cosas con pasión. Esa es una de las cosas que quizás nos haya llevado a tener una Estrella Michelin y dos Soles Repsol. Que hayamos sido capaces de trasladar esa pasión a nuestros platos.

¿Qué elemento no puede faltar en su cocina?

La pasión, eso seguro. Lo que no falta nunca en la cocina es el mar. Somos un poco el espejo de la Ría de Vigo, por donde está situado el restaurante estratégicamente justo delante del mar. Al final todo el mundo cuando viene a Vigo entiende que es el puerto número uno de pesca de Europa y está muy marcado en nuestro ADN el mar. Por eso no puede faltar, ya sea en forma de vegetal, algas u obviamente el mundo de los pescados y mariscos. Estamos muy centrados en el mundo del mar.

¿Cuál es su plato estrella?

No tenemos. Es una pregunta que me hacen muchísimo, como es lógico, todo el mundo tiene la idea de que todos tenemos un plato estrella que nos gusta cocinar. Yo no sabría. Volvería a lo mismo, algo que esté ligado al mar. Si tuviese que decir uno diría el mejillón, el pescado... empezaría y no pararía de decirte productos. Me vendrían todos a la cabeza para decirte platos, pero no tenemos ninguno estrella. Es un menú que va cambiando en función de la temporada o de lo que encontremos en el mercado. Con lo cual no tenemos uno que esté siempre en la carta durante todo el año, que el cliente venga a degustarlo y ya lo reconozca.

Opta entonces por los productos de kilómetro cero

El producto principal es 100% gallego. Creo que esa es la idea. A la gente, en general, cuando viaja le gusta encontrarse el producto de cada sitio en los restaurantes. Teniendo lo que tenemos allí no hay necesidad o suerte de coger productos de otros sitios. Esto no quiere decir que toda la cocina que hagamos sea con sabor exclusivamente gallego. Podemos tildarlo con un montón de ingredientes que a veces nos atrapan cuando viajamos pero siempre con productos gallegos. No encontramos sabores únicos y exclusivos de Galicia, que los hay, sino que nos abrimos al mundo a algo más globalizado. Hacemos con el producto gallego cocina gallega pero puesta al día y con tildes a un montón de sitios. De ahí que digamos siempre que vendemos historias, momentos, lugares y recuerdos.

¿Qué es lo más duro de su profesión?

Quizás lo más duro, no para mí porque lo vivo con mucha pasión y me encanta lo que hago con lo cual no lo llevo con esa carga en la espalda, sea el tema de los horarios. Cuando trabajamos lo hacemos cuando la mayoría de gente se divierte y son horarios complicados para conciliar familiarmente. Quizás sea eso lo más complejo por eso creo que en la hostelería necesitas realmente tener motivación y pasión para poder dedicarte a ello.

¿Y lo más gratificante?

Cuando un cliente se va por la puerta diciéndote que le ha encantado y que amenaza con volver. Para mí eso es lo más gratificante, ver que un cliente entra en tu casa, a lo mejor no ha tenido el mejor día de su vida o no está en su mejor momento, y les haces olvidar todos esos problemas.