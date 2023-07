Hablar de investigación siempre da la impresión de que se va a dirigir hacia la queja, y más en nuestra tierra. No me voy a referir a la investigación como elemento general, sino a la Investigación Traslacional Sanitaria. La investigación traslacional es aquella que plantea la acción de la investigación directamente para ser aplicada al enfermo y que los hallazgos de ésta puedan ser aplicados rápidamente a la clínica para su uso general. Por otro lado, la investigación biomédica y sanitaria es la investigación científica destinada a obtener conocimientos que propongan soluciones a problemas de salud de las personas, y es a esta a la que voy a dedicar este artículo.

No creo que haga falta repetir que nuestra región tiene grandes investigadores, en grupos y redes de investigación, y que quizás necesite mayor aporte financiero. Pero quizás deba empezar por hablar de las estructuras que sustentan la gestión de la investigación.

El Instituto de Salud Carlos (ISCIII), fundado en 1986, es el principal Organismo Público de Investigación relacionado con la investigación biomédica y sanitaria. Aunque habría que remontarse a 1871, cuando se constituye la primera institución sanitaria moderna en nuestro país; el Instituto Nacional de Vacuna, creado en 1871, seguido del Instituto Nacional de Bacteriología y de Higiene, surgido en 1894. Desde su comienzo, se vio la necesidad de INTEGRAR los recursos dirigidos a un área tan costosa, y a la vez tan necesaria como es la investigación dirigida a mejorar la salud y calidad de vida del paciente. Y esto ha sido una constante carrera de fondo. Mucho más recientemente, fuimos conscientes de la lucha sin fatiga para conseguir, no solo la vacuna frente a la COVID-19, sino también la multitud de acciones para mejorar la atención; desarrollo de áreas de telemedicina, nuevas áreas de ingeniería, etc., en las que todos se unieron para tener la mejor solución.

Primer instituto de Investigación Sanitaria a través del FIISC y la Consejería de Sanidad

Pues bien, el ISCIII desarrolla los Institutos de Investigación Sanitaria Acreditados, que son considerados la herramienta más importante organizativa en cada área (hospital, comunidad autónoma, etc.) para recoger y organizar la actividad sanitaria investigadora. En Canarias, a través de la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC), promovida por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y por el Servicio Canario de la Salud, se lleva años trabajando en la creación del primer Instituto de Investigación Sanitaria Acreditado por el ISCIII. En esta iniciativa participan, como no puede ser de otra forma, las Universidades Canarias a través de sus grupos e Institutos como el SIANI o el IUIBS, centros de investigación avanzados como el Instituto Tecnológico de Canarias, etc. Esta iniciativa debería concretarse y autorizarse SIN DEMORA, ya que de ella depende el correcto funcionamiento de gran parte de la investigación sanitaria.

No hay que caer en la excesiva burocratización, ni en la lentitud o ineficacia de la gestión de la administración, queja generalizada de todos los investigadores sin excepción, y más cuando estas instituciones son públicas y deben intentar que el 100% del dinero de investigación se destine a la propia investigación, y no a generar multitud de procedimientos administrativos que, si deben existir, deberían ser ágiles y que no dependieran de la financiación de proyectos. Tenemos exhaustivos Comités de Ética y Ensayos Clínicos, ley de transparencia de la investigación y todas son garantía de calidad. Debemos profesionalizar a los investigadores y dar una carrera más que digna a los que se dedican a darnos las soluciones para estar sanos.

Mi experiencia en la investigación traslacional sanitaria, de más de 20 años, me ha dado mucho que aprender. Decía W. Churchill: “Ciudadanos sanos son el mayor regalo que cualquier país puede tener”, y es que la salud no es solo no estar enfermos, sino mantener las mejores habilidades físicas y mentales, lo que nos hará disfrutar de lo que nos rodea y, en definitiva, ser felices.

Algunas consideraciones

Desde el comienzo, tengo el honor de dirigir el Grupo de Investigación “Bioingeniería médica de la estimulación neural y sensorial“, grupo reconocido en la ULPGC, en el que colaboran investigadores del Servicio Canario de Salud y de la Universidad de Las Palmas. Ingenieros, Físicos, Otorrinos, Neurólogos, Neurocirujanos, Médicos Nucleares, etc. De este grupo se origina el primer Consorcio Europeo “BionicVEST“ (Enfermedades del Equilibrio), que ha sido clave para generar 12 patentes de aplicación en sanidad y además financiado en la actualidad por la Unión Europea, a través de 2 proyectos Horizon 2020 y Horizon Europa, así como por el MINECO o FISS (ISCIII). Y me gusta mencionar a todo el equipo, ya que es la mejor forma de estimular a otros grupos jóvenes que tenemos sin duda en Canarias.

Algunas consideraciones personales prioritarias:

a) Desarrollo de líneas de investigación sólidas debe ser la prioridad. Deben ser realistas y no un «deseo». Deben adecuarse a las necesidades sanitarias y a la realidad de los grupos de investigación existentes.

b) Dos niveles de actuación: potenciación de los grupos que estén activos y con producción científica relevante, y otro y tan importante como el primero, para fomentar nuevas iniciativas, de jóvenes con entusiasmo.

"Bioingeniería médica de la estimulación neural y sensorial", de la ULPGC y SCS

c) Integración de las estructuras de investigación: Servicio Canario de Salud, universidades, centros públicos y privados de investigación de Canarias. Para potenciar las sinergias y ordenar las iniciativas en un entorno de libertad y transparencia.

d) Disminuir la burocratización y mejorar la inversión en investigación, así como dedicar el máximo de la financiación obtenida en la propia investigación, y que la financiación pública soporte la propia gestión de la investigación.

e) Profesionalizar la figura del Investigador, y realizar las gestiones para atraer y retener talento y que permitan desarrollar sus capacidades.

f) Potenciar la innovación que nazca de la I+D sanitaria para mejorar, no solo la vida de los pacientes sino como generador de empleo cualificado y economía. Crear un verdadero ecosistema sanitario generador de oportunidades compartidas entre organizaciones y empresas.

Aunque parece mucho, ya hay mucho recorrido. Muchos grupos ya organizados, tanto de investigación competitiva de I+D+I, así como contratos de investigación, tanto en los hospitales y centros de salud y sobre todo del área de medicina, como enfermería o fisioterapia.

Y desde aquí, una vez más, y seguro en nombre de todos los que creemos en la investigación, como decía A. Mastretta sobre el espíritu científico que debe fundamentar la actividad médica; “Hacen más por la medicina quienes buscan que quienes concluyen”, y es por ello que deberían centrarse todos los esfuerzos por mejorar la investigación y potenciar la acreditación de estructuras como el Instituto de Investigación Sanitaria, que darían el respaldo fundamental para su desarrollo.