Kayla Casanova, la visibilidad convertida en Miss. La hispanoitaliana Kayla Casanova, de 43 años, es la flamante representante de la provincia de Las Palmas en la final del certamen Miss Trans España 2023 que se celebra este viernes 5 de agosto en Madrid. Lo hará gracias al patrocinio de Vitaldent, Viajes López y a Mobo Trattoria Pizzeria. Además de desfilar, que lo hará en vaqueros y camiseta, en traje de baño y con un diseño de noche, realizado de la diseñadora Erika Hernández y de la modista Maria Benkovits, el concurso contará con rutas turísticas, agenda cultural, charlas y convivencia entre las candidatas.

Competirá junto a las representantes de Santa Cruz de Tenerife, Granada, Tarragona, Jaén, Madrid, Barcelona y el País Vasco. Se trata de una gala por la diversidad y la visibilidad de la mujer trans desde una perspectiva independiente, empoderada y emprendedora. Kayla reúne a la perfección todas estas cualidades.

Nacida en la localidad italiana de Taranto, ubicada en la península salentina, lleva un cuarto de siglo afincada en Gran Canaria, en la actualidad en el barrio del Sequero, en el municipio grancanario de Ingenio.

Durante años ha ejercido de bailarina, actriz y, sobre todo, de directora artística poniendo en pie todo tipo de espectáculos, entre ellos montajes musicales en hoteles de Canarias y Baleares. También viajó por los cinco continentes con sus shows. «Estoy tranquila. Por mi experiencia profesional no soy de ponerme nerviosa. No soy negativa», afirma mientras ultima los preparativos para su participación en el certamen.

Una sorpresa

Su participación en el certamen empezó de la mano de una amiga que reside en Barcelona y que vio el anuncio del concurso en Internet. Primero intentó convencerla para que se apuntase y ante las reticencias de Kayla su amiga decidió inscribirla a sus espaldas, convencida de que iba a estar más que a la altura de este nuevo reto.

«Al final me apuntó. Yo no sabía nada. Un día me llamaron de la organización para decirme que me habían votado, que era la elegida para representar a Las Palmas. Pensaba que era una broma, fue una auténtica sorpresa. Al principio me hice un poco la loca, hasta que me llamó mi amiga para decirme que había ganado», explica con desparpajo.

En un primero momento dudo de si participar en el certamen nacional o no. «Estoy casada, tengo mi negocio y no me interesaba realmente. Pero fue mi marido el que me dio la fuerza para ir adelante con esto. Lo hago por la visibilidad del colectivo, sobre todo por las menores trans que vienen detrás. Se lo voy a dedicar a ellos y a su lucha diaria», añade.

Esa idea de lucha, de visibilidad y de empoderar al colectivo fue lo que terminó por impulsarla. «Para mí no es solamente un concurso de belleza, es un certamen de visibilidad y de lucha. No solo cuenta la belleza, esa se puede comprar y operarse, pesa más la inteligencia. Que seamos embajadoras del colectivo LGTBIQ+ sobre todo con lo que está pasando políticamente», subraya.

Luchadora

Una lucha que se ha cobrado durante estos años la vida de amigos y conocidos, dejando patente que el camino emprendido no ha sido fácil. «Es exagerado. Cuando hablo con mis amigos de Italia deseo que cambie la situación allí. Es horrible, parece que vuelven a la época de Mussolini quitando los derechos de las familias y las parejas», detalla.

Toda esa experiencia vital y ese bagaje existencial lo dejó plasmado en libro Tierra Quemada, de la editorial La calle. Su andadura comienza en el sur de la oscura Italia de los años 80. Un relato que combina el humor y el drama, como solo ella sabe hacer, y en el que relata de forma positiva y alegre cómo superó los innumerables obstáculos que se pusieron en su camino como el bullying, la anorexia, la homofobia, la transfobia y todas las demás fobias que se han cruzado en su camino. «Todo lo que he vivido lo he convertido en algo positivo que puede ayudar a la gente», detalla.

Este miércoles emprende el viaje a Madrid para comenzar esta nueva aventura que sin duda formará parte de una nueva página de su vida y una forma de devolver a lasIslas el cariño y el apoyo recibido.

De alzarse con la corona de Miss Trans España 2023 el siguiente paso sería el certamen internacional Queen Trans World, una oportunidad única en la vida.