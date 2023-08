El Ayuntamiento de Málaga ha empezado a cortar el agua de las duchas de las playas, que estarán fuera de servicio en su totalidad a partir del 8 de agosto. Eso sí, se mantendrá operativos los lavapiés.

Son medidas de ahorro de agua que el consistorio está empezando a aplicar para cumplir con el ahorro del 10% que la Comisión para la Gestión de la Sequía de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas (DHCMA) exige a los municipios que se abastecen del sistema Guadalhorce-Limonero, declarado en situación de escasez "severa", el nivel intermedio entre "grave" y "moderada".

La concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, ha explicado que Emasa está trabajando en un estudio para la temporización de las duchas de las playas que permitirá regular el horario de uso y cortar el suministro para impedir, por ejemplo, que se pueda usar ese agua por las noches, como ocurre en la actualidad. Emasa tenía previsto ejecutar este proyecto con el presupuesto de 2024 pero se ha decidido adelantar su ejecución aunque no estará operativo al 100% hasta finales de verano.

"Esta medida es más de concienciación para trasladar a los ciudadanos un mensaje de responsabilidad que por el propio ahorro que supone, ya que el consumo que suponen las duchas y aseos de playas es del 0,24% del consumo global. No es demasiado significativo", ha apuntado la concejala.

A partir de hoy también deja de funcionar el Parque Acuático de la avenida Pacífico, a la altura de la Térmica, para evitar pérdidas de agua por evaporación a pesar de contar con un circuito cerrado de agua.

Sobre la imagen que a nivel turístico pueden provocar estas medidas, la edil de Playas, Teresa Porras, ha destacado que la ciudad sigue teniendo el "socorro" de los lavapiés. "Creo que dentro de todo el tema, nosotros podemos llorar con un ojo".

Limitaciones en el riego

Por otro lado, se reducirá a la mitad el 15% de agua potable que se usa para el riego de parques y jardines, una tarea para la que ya el 85% es agua o potable. El consistorio será selectivo a la hora de distribuir el agua para el riego, priorizando las especies arbustivas, arbóreas y palmáceas y reduciendo el agua destinada al mantenimiento del césped, que empezará a amarillear pero que seá "fácilmente recuperable" en cuanto se recupere la normalidad en el riego, según el ayuntamiento. Asimismo, Sostenibilidad Medioambiental asegura que va a sustituir los sistemas de aspersión por los de goteo autocompensados.

Para reducir las aportaciones de los embalses al abastecimiento urbano, el ayuntamiento seguirá contando con los pozos de Aljaima y Fahala, con los que ya se ha reducido un 10% ese trasvase.

No habrá restricciones en el baldeo de las calles, para lo que se emplea agua del freático, esto es, agua subterráneo no apta para el consumo humano. Tampoco las fuentes ornamentales dejarán de tener agua -cuentan con un circuito cerrado- ni las públicas para beber, que se mantendrán debido a las altas temperaturas y supone un 0,057% del consumo total.

De igual forma, no se verá afectada la aportación de 300 litros por segundo de agua desde la capital a la Axarquía y, además, se está estudiando conectar a la capital con la Costa del Sol a través del depósito de Churriana.

Sin restricciones a hoteles ni comunidades

Las medidas de restricción de agua solo atañen al gasto que depende del Ayuntamiento de Málaga, que ha descartado establecer limitaciones para particulares, como comunidades de vecinos u hoteles, tal y como sucede en otros municipios de la Costa del Sol, por lo que no habrá prohibiciones en el riego de zonas comunitarias o para el llenado y rellenado de piscinas.

"Todavía no es necesario, esto se va evaluando, hay que ir dando parte a la Junta y la Junta irá dando las indicaciones pertinentes", ha señalado la concejala de Sostenibilidad Medioambiental. "Le hemos dado nuestro 'feedback' a la Junta de Andalucía y nos ha dado el visto bueno. Con lo que estamos haciendo es más que suficiente e incluso más de lo que nos están pidiendo".

Consumo "garantizado" durante dos años

Desde el consistorio insisten en que el consumo humano "está garantizado" durante dos años si prevalece la situación de sequía por lo que no se esperan medidas más drásticas por ahora.

Al respecto, cuestionada sobre qué previsión maneja el consistorio para otoño una vez que pase la alta temporada estival, la edil de Sostenibilidad Medioambiental ha indicado que las restricciones pertenecen a un "programa vivo, se tienen que ir dando cuentas a la Comisión de Seguimiento de Sequía de la Junta de Andalucía y se van adoptando las medidas".

No obstante, ha asegurado que el consistorio cuenta con un "plan b" si la situación de sequía no mejora que no ha detallado. "Tenemos un plan b, por supuesto, de poner en disposición otra serie de instalaciones que estamos ya trabajando en ellas. Cuando proceda, si llegamos a esa situación, que ojalá no lleguemos, las comunicaremos".

Según han explicado fuentes de Emasa, la media estándar del consumo en Málaga capital está en 1.500 litros por segundo. Un consumo que aumenta notablemente durante el verano y que experimenta su mayor pico durante la semana de Feria, en la que se alcanzan los 1.650 litros por segundo.

Con las medidas restrictivas anunciadas, Penélope Gómez sostiene que en la capital se alcanza un ahorro del 15% en el consumo urbano -10% por el uso de los pozo y 5% por el control de fugas y regulación de presión-, un 5% por encima de lo que exige la Comisión de Sequía.