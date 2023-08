La cara es el espejo del alma, reza el refrán, y por eso nos esmeramos tanto en cuidar nuestra mirada para que luzca lo más brillante, joven y radiante posible, especialmente en la época estival. Revitalizar el aspecto de nuestros ojos y corregir problemas de visión es posible gracias a la técnica facial que lleva el nombre de blefaroplastia. Un procedimiento quirúrgico con el que se logra un resultado duradero y que, en la inmensa mayoría de los casos, no requiere hospitalización. La doctora Margit Singer es cirujana plástica, reparadora y estética de Kala by HPS y se ha formado en el Hospital Universitario Gran Canaria Doctor Negrín. Actualmente es parte de la familia de grandes profesionales de KALA BY HPS que apuesta por una Cirugía y Medicina Estética de Autor. Con la doctora Singer descubriremos las características esenciales de la comúnmente conocida como operación de párpados.