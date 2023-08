La escritora Martina Villar denuncia el impago de su pensión por invalidez

La escritora grancanaria Martina Villar denuncia el impago de su pensión por invalidez desde el 1 de febrero de 2021. Según relata, la historia de los hechos se remonta a julio de 2018, cuando desde el Juzgado de lo Social número 5 de Las Palmas de Gran Canaria se le concedió la incapacidad permanente absoluta por estar aquejada del síndrome de fibromialgia, trastorno de ansiedad y trastornos adaptativos y somatomorfos de clase IV. Unos meses antes, el Juzgado de lo Social número 2 había determinado que la mujer tiene un grado de discapacidad del 72%.

«De un día para otro dejé de ser pensionista porque así lo resolvió el Instituto Nacional de la Seguridad Social –INSS– y, por tanto, de percibir la prestación económica que me corresponde. Su mala praxis y su ineficacia me han provocado un empeoramiento de mi enfermedad», manifiesta la afectada.

Ante este escenario, Villar decidió interponer una demanda contra la Seguridad Social en junio de 2021. El caso se resolvió el 10 noviembre del pasado año, con una sentencia emitida por un magistrado del Juzgado de lo Social número 2. «Declaro que la parte actora se encuentra afecta de una incapacidad permanente total (cualificada) para la profesión habitual, y condeno al INSS a estar y pasar por dicha declaración y a abonar a la demandante la prestación económica consistente en una pensión vitalicia equivalente al 75% de la base reguladora de 405,33 euros, más los incrementos y revalorizaciones que legalmente correspondan, con efectos del 1 de febrero de 2021», reza parte del fallo.

«El caso es grave porque el INSS no está ejecutando una sentencia firme», señala la afectada

No obstante, tal y como afirma la escritora, a día de hoy continúa sin recibir su paga. «A lo largo de este año, mi abogado de oficio ya ha interpuesto dos requerimientos al INSS: uno el 28 de marzo y otro el 31 de mayo. Ya estamos en agosto y sigo sin recibir lo que me pertenece», lamenta.

A su juicio, ha sido víctima de un «maltrato», pues solo se ha podido acoger en una ocasión a una prestación económica de Emergencia Social de 800 euros de cuantía. Por tanto, para hacer frente a sus gastos, depende de la solidaridad de sus amistades. «Vivo sola y pido una solución urgente a mi problema. Se sabe que la fibromialgia está unida a la ansiedad, la depresión y a la fatiga crónica, pero si a esto se suma la eliminación de los medios económicos, el sufrimiento diario se multiplica», remarca Martina Villar, que además informa de que está diagnosticada de un trastorno del espectro autista, osteoporosis y neuroma de Morton – una afección muy dolorosa que afecta al pie-. «El caso es grave porque el INSS no está ejecutando una sentencia firme. Este conflicto no lo he generado yo y ya es hora de que se resuelva», concluye.