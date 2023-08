Un enfoque útil para afrontar los retos socioambientales de Canarias

Como es bien conocido, la comunidad científica ha venido haciendo, desde su primera publicación en la revista Nature en 2009, un seguimiento al estado de los límites ambientales globales. La situación, lejos de mejorar, ha empeorado con el paso de los años de forma significativa, hasta encontrarnos en la actualidad con una superación de siete de los ocho límites ecológicos del sistema terrestre, cuantificados a escala mundial como seguros y justos, según un estudio más reciente también publicado en Nature. Por si fuera poco, un estudio publicado en 2022 por Nature Sustainability sostiene que el uso que se hace de dichos recursos que nos proporciona la naturaleza no se reparten de forma equitativa: el 10% de la población enriquecida del planeta es responsable del 48% de las emisiones, mientras que el 50% de la población empobrecida ha generado sólo el 12% de las mismas.

Es más, si utilizamos como indicador de sostenibilidad ambiental el llamado déficit ecológico –situación que se produce cuando la huella ecológica de una población supera la capacidad de los recursos naturales disponibles para la misma–, la situación que se nos presenta es la siguiente: a nivel global se usan los recursos que nos proporciona la naturaleza 1,75 veces por encima de la capacidad disponible para asimilar las actividades económicas que se generan (es decir, casi el doble), según Global Footprint Network. Tanto la Unión Europea, según la Agencia Europea del Medio Ambiente, como España, según el Global Footprint Network, consumen 2,5 veces más recursos naturales de los que dispone la ciudadanía europea y española, una situación peor que a nivel global. Sin embargo, en el caso de Canarias, el nivel de consumo de recursos naturales es 27 veces superior según un estudio publicado en 2011 por el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, a los recursos de los que disponemos en las Islas. ¡Sí, has leído bien, 27 veces superior! Por ello se hace urgente la toma de decisiones para revertir esta situación. Ante esta situación, ¿qué podemos hacer? La economista Kate Raworth ha propuesto transitar hacia un sistema socioeconómico basado en lo que ella ha llamado Economía Rosquilla (ver imagen). La autora defiende en su libro (2017) un sistema de medición de la prosperidad centrada, no en el PIB –que no es más que un indicador de la actividad económica–, sino en un sistema de medición multidimensional.

Raworth considera este sistema de medición multidimensional una brújula que nos permitirá satisfacer las necesidades de las personas respetando al mismo tiempo los límites ambientales (bastante sobrecargados ya). Como se ve en la imagen, por debajo de las bases sociales se sitúan las deficiencias (escasez) para el bienestar de las personas (alimento, educación, vivienda, etc.) y más allá de los límites ecológicos se situarían los excesos de presión sobre los ecosistemas que sustentan la vida. Entre ambos límites (sociales y ambientales), se ubica una zona óptima (la rosquilla, donut o rosquete) que implicaría la adopción de un espacio ecológicamente seguro y socialmente justo para todas las personas.

La forma en que concebimos y medimos la prosperidad es importante. Si cambiamos la medición de la prosperidad, cambiarán las políticas públicas a adoptar. Solo si disociamos la medición del Producto Interior Bruto (PIB) y el uso creciente que hacemos de los recursos naturales se podría afirmar que el crecimiento económico indefinido es posible. Sin embargo, la Economía Rosquilla de Raworth cuestiona esta premisa, en línea con otros autores, como por ejemplo José Luis Sampedro, que afirmó ya en el año 1982 que «es innegable que el crecimiento indefinido en un mundo finito constituye una utopía».

En marzo del año 2020, el Parlamento de Canarias aprobó la Declaración de Emergencia Climática en Canarias (BO Parlamento de Canarias nº75, de 4 de marzo 2020). La misma se concibe como la «hoja de ruta para fijar los objetivos y acciones del Gobierno en la lucha contra el cambio climático en nuestro archipiélago», e insta a la puesta en marcha de actuaciones en diferentes ámbitos, como el abandono de los combustibles fósiles, el autoconsumo eléctrico, la movilidad sostenible, o la reducción de la demanda de energía hasta consumos sostenibles. La Declaración reconoce así no sólo la vulnerabilidad de Canarias como territorio insular ante el cambio climático, sino también la diversidad dentro de nuestro archipiélago, señalando la necesidad de contextualizar los retos y necesidades a nivel local, ya que «cada isla posee unas circunstancias, una idiosincrasia y unas necesidades distintas».

¿Por qué no adoptar en Canarias el enfoque de la Economía Rosquilla, de tal forma que nos dejemos orientar por una brújula multidimensional que nos empuje a adoptar políticas públicas encaminadas a garantizar la prosperidad de todas las personas dentro de los límites biofísicos de las Islas en línea con lo recogido en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible? La adopción de este enfoque puede ayudarnos a afrontar los desafíos de la sociedad global, y particularmente los de Canarias, alcanzando una sociedad más justa y ambientalmente sostenible.

Para ello, Raworth nos presenta siete ideas que constituyen el núcleo de la Economía Rosquilla: 1) cambiar el objetivo, 2) analizar el panorama general, 3) cultivar la naturaleza humana, 4) aprender a dominar los sistemas complejos, 5) diseñar la economía para distribuir la riqueza, 6) crear para regenerar, y 7) ser agnóstico con respecto al crecimiento.

¿Es esto una quimera? En absoluto. Ya hay importantes ciudades que están explorando la adopción de la Economía Rosquilla, como Sídney, Berlín, Melbourne, Bruselas y Ámsterdam, al igual que ya hay grandes bancos que asumen (parte) de sus principios, como el Santander o el BBVA. ¡Por qué no intentarlo en nuestras Islas! En futuros artículos, desarrollaremos con más detalle cada una de estas siete ideas.