Un juez de Palma rechaza que las madres solas disfruten de 32 semanas de permiso

Una funcionaria de la comunidad autónoma de Balears, que decidió ser madre monoparental, no podrá disfrutar de un permiso por maternidad superior a las 16 semanas. El juez de Palma, Alejandro González Mariscal de Gante, concluye en una sentencia que los hijos de estas madres solteras no están discriminados con respecto a un menor que nace de la relación de una familia con dos progenitores, que en este caso sumando los derechos del padre y de la madre, el permiso se puede prolongar hasta las 32 semanas.

La tarea del juez para resolver esta cuestión no ha sido fácil, puesto que ha tenido que valorar el derecho a la igualdad, al tiempo que ha defendido por encima de todo el interés del menor. No es la primera vez que una mujer que forma una familia monoparental acude a los tribunales para reclamar el derecho a disfrutar de más semanas de permiso de maternidad, apelando precisamente al derecho a la igualdad. Y sobre ello se han dictado varias sentencias con diferentes interpretaciones. Hay jueces que han entendido que si no se establece esta prolongación del permiso de maternidad a las mujeres que han sido madres sin tener pareja se vulnera el principio de igualdad. En cambio, otras sentencias han establecido todo lo contrario, apelando a que la ley que regula los permisos de maternidad no contempla esta ampliación.

El juez de Palma recoge en su exposición una reciente sentencia dictada por el Tribunal Supremo. Una sentencia que lo que pretendía establecer una unificación de criterio frente a estas interpretaciones distintas que han realizado algunos jueces con respecto a esta situación.

El Supremo, entre otros muchos argumentos, recuerda que el permiso de maternidad no solo afecta a las prestaciones contributivas a la Seguridad Social. También afecta al empresario que contrata a la madre que tiene un hijo sin pareja, ya que la empresa sigue pagando las prestaciones sociales durante el tiempo que dura el permiso de maternidad. Ante esta situación, de carácter laboral, el Supremo rechaza que estas madres tengan derecho a más semanas de permiso maternal.

El juez de Palma también ha profundizado sobre la interpretación que realiza el tribunal europeo sobre esta situación. Y en su sentencia cita la directiva europea que aconseja a los países que valoren si sus normas deben adaptarse a las necesidades específicas que precisan estas familias monoparentales. Es decir, se deja en manos del legislador la solución legal a esta situación.

En realidad esta situación ha sido abordada por el Parlamento español, que decidió ampliar la protección de las familias monoparentales pero solo en el aspecto de la cotización, pero no se modificó el permiso por maternidad. Sigue siendo de 16 semanas. De hecho, y así lo recoge el juez, el Senado desestimó por abrumadora mayoría una enmienda, en la que se defendía la posibilidad de ampliar este periodo para que una mujer sin pareja pudiera estar de permiso de maternidad más allá de las 16 semanas, como establece la actual normativa.

El juez de Palma, por tanto, rechaza esta ampliación del permiso y entiende que estas mujeres no sufren ningún tipo de discriminación frente a otro tipo de familias.