La nueva variante eris, más contagiosa, alerta ya a los médicos ante el repunte del covid

Los epidemiólogos dan por hecho que la nueva subvariante de ómicron, eris (EG.5), mucho más contagiosa y transmisible, se encuentra tras el ascenso de contagios de covid-19 que están viviendo territorios como España, donde en las últimas semanas también han aumentado los ingresos en los hospitales. Estas personas que ingresan son, mayoritariamente, mayores y pacientes frágiles que, aquejados por las altas temperaturas, van a las urgencias y, al hacerles el test, dan positivo en coronavirus. "[Este aumento] es multicausal: tiene que ver con la nueva variante -aún no secuenciada en Catalunya pero sí en otros países europeos-, pero también con la retirada de la alarma, las mascarillas, la despreocupación y las concentraciones del verano", explica Joan Caylà, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE).

Caylà pone el foco en la situación epidemiológica de Corea del Sur, donde ya hay dos mil contagios al día por covid-19. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado a eris como una nueva variante "de interés" y que requiere de "monitorización". Es más contagiosa que las anteriores, pero aparentemente no más peligrosa. Aun así, el organismo llamó esta semana a los países a seguir haciendo test, notificando contagios y secuenciando. "El problema es que con la retirada de la emergencia internacional del covid el pasado mayo se hacen menos pruebas. Sin embargo, los ingresos están aumentando en pleno verano en lugar de bajar", destaca Caylà.

El Jefe de Sección del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti, en Badalona) e investigador del Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa), Roger Paredes, también llama a proteger principalmente a los ancianos y gente frágil, que son quienes están ingresando en los hospitales. "El 'todo irá bien' sirve para gente que no es de riesgo, jóvenes, personas que no están inmunodeprimidas. Pero la gente mayor con comorbilidades o los inmunodeprimidos, cuando se infectan, sí corren un riesgo de insuficiencia respiratoria", dice Paredes.

"Poca información"

En todo el mundo están creciendo los contagios de coronavirus y la nueva subvariante, que ya ha sido detectada en países europeos como Irlanda o Reino Unido y Estados Unidos, está detrás de ello. Eris todavía no ha sido registrada en España o Catalunya, lo que no quiere decir que no esté aquí. "En Catalunya tenemos poca información de lo que está pasando. Se están haciendo muchos menos test, muchos menos diagnósticos, porque no secuenciamos de manera sistemática", apunta Paredes, quien estima que en "dos o tres semanas" sí comenzará a detectarse oficialmente esta nueva subvariante.

"Así es muy difícil hacer predicciones. Pero sí que vemos que en las últimas semanas ha habido un incremento de hospitalizaciones". A falta de que haya más información al respecto, Paredes cree que esta nueva variante no causará una ola tan grave como las anteriores porque la mayoría de la gente está vacunada, pero llama a no bajar la guardia.

Reforzar la vigilancia

Además, lamenta que "no se esté haciendo caso a la recomendación de la OMS" de reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica. "Eris es una variante que se transmite mucho y que hará que se incrementen los contagios. No necesariamente es más grave, pero si se reproduce mucho puede causar más muertes" entre personas mayores y vulnerables, apunta este infectólogo de Can Ruti.

Paredes también pone el énfasis en el covid persistente: entre un 5% y un 10% de los nuevos contagios siguen desarrollando esta enfermedad. "Que no hayas tenido covid persistente en la primera o segunda infección no quiere decir que no puedas contraerlo en la tercera", avisa.