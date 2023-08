El 83% de las familias gitanas de las Islas tienen difícil llegar a final de mes. El 83% de las familias gitanas del Archipiélago tienen dificultades para llegar a final de mes. Solo el 11,29% tiene algún impedimento y el 5,65% de los hogares no encuentran problemas para ello. En cuanto al momento en el que se terminan los ingresos de la unidad familiar, el 8,87% apunta que se agotan tras su cobro y el 51,61% en las dos primeras semanas. Al 29% le dura entre tres y cuatro semanas y solo el 8% consigue que le dure hasta el siguiente ingreso.

Cuando llegan al punto de no contar con más ingresos, el 25% apuntan a la necesidad de acudir al apoyo familiar, el 18,42% al banco de alimentos; un 37,72%, a la venta ambulante; un 14,91%, de otros recursos, y un 3,51 no cuentan con ningún tipo de apoyo. Esta precariedad lleva a que el 97% de las familias no puedan permitirse ni una semana de vacaciones al año. Además, el 28% admite que no pueden permitirse una comida de pollo, carne o pescado al menos cada dos días. Además, solo el 1,12% de los hogares consumen diariamente 5 o más raciones de frutas y verduras.

Estas son una de las conclusiones que arroja el Informe sobre la situación Socioeconómica de las familias gitanas residentes en Canarias elaborado por la Asociación de Mujeres Gitanas Romí Camela Nakerar. El extenso estudio, realizado entre febrero y junio de 2023 contó con la subvención de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia del Gobierno de Canarias.

Pobreza

La investigación apunta a que esta pobreza que sufren «tiene causas tanto estructurales como coyunturales, siendo las estructurales las relativas al bajo nivel de cualificación profesional, excesiva dependencia del nicho económico tradicional de la venta ambulante, falta de prestaciones contributivas debido al trabajo en el sector informal». Además, añade otros factores coyunturales como «la crisis sobrevenida de la venta ambulante sobre todo a raíz de la pandemia, que ha prácticamente finiquitado el sector» junto con el efecto que aún tienen la crisis financiera de 2007 en la población gitana que provocó el cierre de un innumerable número de comercios regentados por ellos.

Ante este panorama, el estudio subraya «una gradual incorporación de las nuevas generaciones de gitanas y gitanos al mundo educativo postobligatorio y especializado» no obstante señala que aún pasará tiempo hasta que este cambio se comience a evidenciar mediante el traspaso de fuerza productiva desde el sector comercial informal y formal hacia otros sectores más diversos.

Formación

En este punto, el informe constata un aumento de la formación de las generaciones más jóvenes. Así, la generación de entre 21 y 30 años, no cuenta con personas sin escolarizar y la tasa de quienes no lograron terminar sus estudios primarios es de tan solo un 3%, datos que contrastan con la generación de la población mayor de 66 años, que alcanzan un 24% de personas que nunca fueron escolarizadas y un 68% que, pese a sí haber estado escolarizadas, nunca terminaron sus estudios. Otro de los temas tratados en la investigación fue el racismo. Si bien la mayoría coinciden en que la población gitana sufre menos racismo en Canarias que en otras partes del país el 38% lo ha sufrido a la hora de buscar un empleo. Esta cifra se eleva hasta el 50% cuando se trata de buscar un alquiler.

Y es que la vivienda es otro de los problemas a los que se enfrentan. Prácticamente la mitad de las familias gitanas, el 47,58% es demandante de Vivienda de Protección Oficial (VPO). Entre el 52,42% de no solicitantes están quienes, en su momento, lograron acceder a una de ellas.

Propuestas

La investigación apunta a catorce recomendaciones de actuación para mejorar la situación de la comunidad gitana en Canarias. Entre ellas, destaca la necesidad de desarrollar programas de apoyo a las familias para el incremento del nivel educativo y contra el fracaso escolar, realizar acciones que incrementen la cantidad de alimentos ricos en proteínas y vegetales frescos que pueden consumir, aumentar la oferta de VPO, un proyecto de alfabetización tecnológica para reducir la brecha digital, programas de mejora para el empleo adaptado a la experiencia y nivel educativo y otro destinado a las personas desempleadas y proyectos de lucha contra el racismo y los prejuicios a los que aún se ven sometidos.