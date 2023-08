Esther Monzón: «Esperamos ver resultados positivos en las listas de espera en junio del año que viene»

Su perfil profesional como psicóloga llama la atención y parece una declaración de intenciones, ¿piensa seguir reforzando la salud mental en el Servicio Canario de la Salud (SCS)?

Sí. Fíjese que hemos creado una Dirección General para sacar las competencias de salud mental y adicciones fuera de Salud Pública y Programas Asistenciales. Queremos darle una importancia especial a la salud mental de la población que se ha visto muy mermada y dañada. Siempre ha habido enfermedades mentales, pero es el momento de mirar de frente a la enfermedad mental en todo su ámbito. Por ello, seguimos apostando por la contratación de psicólogos en Atención Primaria porque entendemos que, además, podrán parar muchas derivaciones hospitalarias que se pueden evitar con una buena atención psicológica en centros de salud.

¿Se puede realmente reforzar el sistema lo suficiente para que la ingente cantidad de personas que requieren esta atención puedan reducir su dependencia a los fármacos y recibir una mejor atención?

Esa es la intención. Estamos estudiando primero cuál es la población afectada y qué patologías son las más comunes en Canarias para poder efectivamente disminuir o incluso eliminar medicación psicotrópica que no es necesaria en muchos casos, puesto lo que necesitan es un buen psicólogo que les escuche y les oriente.

Además de la salud mental, ¿cuáles son las líneas prioritarias del área en esta legislatura?

Poner en el centro de nuestra gestión a los pacientes y darle el valor que tienen a los profesionales. Después de la etapa pandémica gravísima que hemos pasado, se ha puesto de manifiesto la fortaleza del personal del SCS que realmente ha sido capaz de tirar para adelante. También, por supuesto, poner en el centro de nuestra gestión al paciente que es fundamental. Por eso se crea la Dirección General del Paciente y Cronicidad. Queremos que la política de gestión venga del paciente hacia la Consejería y no al revés. De esta manera podemos centrarnos en cubrir sus necesidades reales. Otro de los grandes objetivos de la Consejería y donde ponemos también énfasis es en disminuir los tiempos de demora de las listas de espera.

Desde 2018 se han puesto en marcha planes específicos para reducir las listas de espera, algunos con más y otros con menos fortuna, ¿cómo se va a abordar este problema durante los próximos cuatro años?

Nuestra apuesta es conseguir una Atención Primaria fuerte, sólida y que descongestione. Asumiremos todas las medidas que hayan sido positivas y que realmente hayan sido positivas en la población y en el sistema sanitario público. Desecharemos las que no lo han sido y propondremos otras nuevas medidas.

¿Se le viene a la mente algún plan que no haya funcionado?

No. El equipo de Programas Asistenciales está muy centrado en evaluarlo pero no han arrojado un informe donde podamos verlo. Desde luego, algo ha tenido que funcionar un pizquito en la medida en que, en el último corte de lista de espera, sí se ve que hay una mejora en los tiempos de demora quirúrgicos. Nunca comparado junio del 2019, cuando realmente una disminución espectacular hacia una demora media de unos 127 días. Actualmente nos encontramos en 152 días y es verdad que comparado con el corte de diciembre ha mejorado, dado que a final de año la demora media de 156 días. Vamos a poner todo nuestro empeño en sacar una batería de medidas en las que se incluyan aquellas que han funcionado y otras nuevas para reemplazar las que no han obtenido resultado. Con todo ello, creo que veremos resultados positivos a medio plazo, en el corte de junio del año que viene.

«Para que las urgencias no se saturen debemos reforzar los centros de salud»

Uno de los puntos calientes de la protesta de trabajadores y pacientes han sido las Urgencias y su deterioro. ¿qué plan tiene para avanzar en la mejora de la asistencia?

Reforzar los centros de salud y educar a la población. El refuerzo de Atención Primaria es una de las grandes medidas que tenemos que tomar para que los hospitales puedan ir rebajando la tensión. También queremos reorganizar la atención a los mayores y personas con patología crónica que están ocupando camas sanitarias y camillas en pasillos de Urgencias. Tienen el alta hospitalaria pero no un recurso social o socio sanitario para que los pueda atender. Nos toca sentarnos con los cabildos y con el área de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Tenemos el II Plan de infraestructura socio sanitaria que se sacó adelante cuando estaba al frente de la Consejería de Política Social Cristina Valido. Es un plan que contempla una inversión de cerca de 200 millones de euros para todos los Cabildos para prácticamente duplicar las plazas de dependencia. En estos últimos cuatro años la ejecución del plan ha sido muy bajita. Ahí se produce un cuello de botella que es obvio que satura también las urgencias. La infraestructura es también importante y tenemos que evaluar cómo está el espacio e invertir en ella para poder atender la población real, así como dimensionar el personal a la realidad que tenemos hoy en día.

¿Será suficiente este II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias para hacer frente a la gran demanda de la población envejecida?

Es más una opinión personal que una opinión profesional pero, visto lo visto, yo creo que no es suficiente. El plan no solamente contempla la creación de camas para mayores dependientes, aunque se creen muchísimas. Somos uno de los países donde cuidamos tan bien a nuestros mayores que hemos aumentado la calidad y la esperanza de vida. Atendiendo a esta situación, no va a ser suficiente y que tendremos que seguir evaluando cómo poder atender la demanda. Esto quizás no solo pase por crear más camas sino una estructura sanitaria de prevención de la cronicidad.

A tenor de la acusada falta de médicos que existe, ¿hasta qué punto puede llegar la Consejería de Sanidad en lo que se refiere a la reorganización del personal?

La falta de médicos es un problema a nivel de España y prácticamente a nivel europeo. Desde luego a nivel español es un problema serio. Nosotros lo tenemos como uno de los puntos a trabajar en la primera reunión Interterritorial de Sanidad en Madrid. Hay que ampliar las plazas del Grado de Medicina en las universidades, porque aunque se han ido ampliando necesitamos todavía más. Necesitamos especialistas, necesitamos más plazas MIR. Lo que depende de nosotros creemos que es, por una parte, potenciar la estabilización, las mejoras de empleo para que las ofertas sean atractivas y fomentar la investigación.

Dice que las plazas se han ampliado pero, por ejemplo, en la Universidad de La Laguna no se ha podido.

Pero sí que es verdad que el gobierno apuesta también por sacar de Educación la Universidad y crear una consejería donde sea la universidad algo como prioritario, porque entendemos como gobierno que es fundamental la formación universitaria de determinadas áreas como es, por ejemplo, la sanitaria. La apuesta por este gobierno de Coalición Canaria entorno a la formación y a la sanidad son indiscutibles.

Canarias tiene en marcha una oferta pública de estabilización del personal, ¿cuándo vamos a poder ver los primeros exámenes?

Tenemos de plazo hasta el 31 de diciembre para cerrar el proceso de estabilización inicial. Hasta el 31 de octubre podemos publicar las preguntas de la OPE y, desde hace un tiempo, se están presentando las solicitudes vía Sede Electrónica. En principio para finales de año debería estar cerrado.

¿Cree que a partir de ahí ahora se podrá publicar una oferta pública de empleo anual?

Es lo que se debería hacer y es nuestra intención cumplir con estatuto marco. Entendemos que de ello también depende el bienestar del profesional y nuestra capacidad para retener a los profesionales. Tener una oferta pública atractiva permite que todos esos talentos que se nos van por falta de estabilidad laboral se puedan quedar.

«El aumento que ha habido en el presupuesto de Sanidad estos cuatro años se mantiene»

Antes de las elecciones se quedó abierto un conflicto laboral con los médicos de Canarias ¿ha podido reunirse con ellos?

Me consta que el director del SCS, Carlos Díaz, ha tenido un contacto telefónico con todos los sindicatos. Nuestra intención es seguir con los estudios de las diferentes categorías que en la mesa sectorial se están planteando para poder ver la realidad y tomar medidas acordes. Si decimos que la línea transversal es el paciente y nuestro mayor valor que es el trabajador, tenemos que mirarlos de frente, hablar, dialogar y llegar a consensos, que es nuestra intención.

El conflicto laboral de los inspectores sanitarios, ¿se puede resolver o ha pasado a irresoluble?

Estamos recién llegados y estamos evaluando todos los conflictos que tenemos. Esto es un conflicto que viene de años atrás y el talante de este gobierno es sentarse, hablar, dialogar, estudiar y ver todas las posibilidades para que nuestros valores, que son nuestros trabajadores, estén lo mejor posible dentro de las posibilidades que tiene el servicio.

Se ha detectado un repunte de los casos de covid, ¿qué valoración hace?

Es normal por la época que tengamos más contagios de covid. Ya se vio en la etapa anterior que no era un virus estacional. Nosotros tenemos la obligación por el Ministerio de tener un registro epidemiológico dentro de la Red Centinela. Realmente a nivel hospitalario la incidencia no llega ni al 1%. Por lo tanto, no nos preocupa en absoluto.

¿Los farmacéuticos podrán formar parte de manera efectiva al sistema sanitario público?

Sí, una de las primeras reuniones que mantuve fue con los dos colegios profesionales de farmacéuticos. Desde luego, se puede contar muchísimos con ellos para reorganizar el Plan de Tratamiento Único (PTU). El apoyo de los farmacéuticos es fundamental porque están viendo una realidad a la que el sistema sanitario a veces no llega y pueden colaborar muchísimo con nosotros. Esto ya se está desarrollando en Andalucía y funciona fenomenal. Nosotros queremos implantar ese modelo de colaboración porque nos va a venir muy bien para poder controlar mejor el sistema, reducir el gasto farmacéutico cuando sea evitable y conseguir mucha más información sobre el paciente.

En estos años de pandemia la Consejería de Sanidad ha gozado de un incremento presupuestario. Con la entrada de las reglas fiscales de Europa, ¿cuál es el futuro de la financiación sanitaria?

Efectivamente, van a entrar las reglas fiscales y es inevitable. La buena noticia es que el aumento que se ha producido en el presupuesto de Sanidad durante estos años se mantiene. Estos fondos, que ascienden casi a 4.000 millones de euros, se van a quedar plasmados en los presupuestos de Canarias de los años venideros y nuestra intención es que puedan ir aumentando poquito a poquito. Entendemos que con ese incremento presupuestario y una buena gestión realmente se pueden sacar muchísimos planes adelante.