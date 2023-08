Mónica Martínez Sariego: «La endogamia erosiona el desarrollo sano de la carrera académica»

Mónica María Martínez Sariego, profesora de Literatura Española de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), es la única universitaria del país que ostenta tres primeros premios nacionales de Fin de Carrera -Filología Hispánica, Filología Inglesa, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada- . En calidad de embajadora en Canarias de la Facultad Invisible, detalla los retos de esta iniciativa que integra a los mejores docentes e investigadores, y la realidad de la universidad española.

¿Qué es la Facultad Invisible?

La Facultad Invisible se entiende como una asociación apolítica y sin ánimo de lucro, que tiene por núcleo fundamental las personas que han recibido, a lo largo de los últimos 40 años, el premio de excelencia académica, los denominados Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria del Ministerio de Universidades. El objetivo central que tiene la Facultad Invisible es promover y difundir el talento y la excelencia universitaria, ese sería el ADN de la asociación.

¿Por qué el término «invisible»?

Yo diría que porque es una universidad virtual, cuyos integrantes están repartidos por diferentes universidades reales, con sedes físicas reales, centros de investigación, empresas privadas..., tanto en España como en el extranjero, porque tiene miembros repartidos por todo el mundo. Entonces yo diría que es por el hecho de que es virtual, no tiene sede física.

¿Qué acciones se enmarcan dentro de esta iniciativa?

La Facultad Invisible surgió como un laboratorio de ideas que es, al mismo tiempo, un espacio de debate y reflexión que tiene por objetivo colaborar de una forma activa con el progreso, con la regeneración de la universidad española, del sistema educativo universitario. Para conseguir ese propósito central, en este momento se están llevado a cabo tres acciones concretas. Por un lado, la elaboración de un informe educativo, en el que hemos estudiado a través de diferentes comisiones, la situación del sistema universitario español. Este informe ya ha dado lugar a un decálogo donde se recogen las que percibimos como las 10 principales oportunidades de mejora de la universidad pública española, y lo planteamos así, como oportunidades de mejora en lugar de como defectos. Otra de nuestras actividades es la labor de mentoría, un proyecto que se ha lanzado para proporcionar orientación a estudiantes universitarios en momentos críticos de su carrera, normalmente en los últimos cursos del grado o del máster. Y una tercera iniciativa consiste en ofrecer respuestas y orientaciones a preguntas que formulen estudiantes interesados a los miembros de la Facultad Invisible a través de Twitter. Esas son las tres iniciativas que en este momento están en marcha.

¿El requisito de haber recibido el premio nacional a la excelencia académica para pertenecer a la Facultad Invisible no la convierte en una entidad o asociación elitista?

No es una cuestión de elitismo, es porque el premio nacional a la excelencia académica se concede únicamente en función de las calificaciones obtenidas durante toda la licenciatura o grado, es decir, no influyen las amistades personales, es un criterio objetivo, ya que obtener el premio implica ser el primero de entre todos los primeros de promoción de España dentro de cada rama de conocimiento. Por otro lado, los premios que tienen ya una tradición de muchos años confieren una cierta autoridad académica a los ojos de los medios de comunicación y del Ministerio, de hecho, la Facultad Invisible mantiene reuniones periódicas con el ministro de Universidades para tratar sobre los problemas de la educación superior española, la última fue el 6 de junio de este año. Los integrantes de esta asociación tomamos como una responsabilidad aprovechar esta proyección que nos brinda el premio para trabajar por el progreso y la renovación de la universidad.

¿Qué supone para usted ser embajadora en Canarias de esta iniciativa?

Además de ser un motivo de orgullo lógicamente, supone también una responsabilidad que radica en que siento que debo contribuir en lo que está en mi mano a la mejora del sistema universitario. Yo lo concibo como una oportunidad de pensar en ideas globales, pero aplicarlas a nivel local y en la medida de las propias posibilidades y de la realidad de las Islas Canarias.

¿Cuál es el cometido de una embajadora de la Facultad Invisible y qué actividades prevé impulsar en este marco para favorecer la mejora de la calidad universitaria?

El principal cometido sería actuar como colaboradora, intermediaria e interlocutora entre tres instancias: la Facultad Invisible como asociación; las autoridades académicas, ente las que se encuentran el propio ministro de Universidades; y por último, forma parte de estos actores o instancias la universidad concreta a la que cada embajador pertenece, que en mi caso es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Respecto a las actividades que como embajadora llevo a cabo, además de dar a conocer la asociación, figura la participación en las reuniones y en las asambleas de la Facultad Invisible, que normalmente tienen lugar en formato híbrido, en ocasiones son presenciales y en otras son a través de videoconferencias; la colaboración con las distintas comisiones especializadas y equipos de trabajo de la asociación; la elaboración de informes; y el encuentro también con las autoridades académicas.

¿Cuáles son, a su juicio los principales problemas que afectan a la universidad española en general y canaria en particular?

Desde la Facultad Invisible hemos analizado de forma muy pormenoriza los distintos problemas que afectan a los diferentes departamentos, escuelas y facultades, de las universidades españolas, además comparando nuestra situación con la de instituciones análogas de países vecinos, tanto universidades como centros de investigación, porque muchos de los miembros de la Facultad Invisible están trabajando en el extranjero, así que tenemos muchos elementos para establecer la comparación. Hemos realizado además, muchos y continuos debates, y determinado que es necesario incidir mucho en la financiación del sistema universitario español, y en la conciliación entre vida profesional y familiar porque es difícil compatibilizar la vida personal con la carrera académica, que es muy exigente. Hemos avanzado algo en este sentido, de hecho, ahora en cualquier tipo de convocatoria competitiva se tiene en cuenta bajas por periodos de incapacidad temporal prolongadas, bajas por maternidad, y esos periodos no computan negativamente en caso de querer solicitar un proyecto de investigación al Ministerio o pedir una beca, porque se considera como parte de esa necesaria conciliación de la vida profesional y familiar. Pero todavía queda mucho por hacer. Entonces, es importante diseñar una carrera académica clara, en la que prime la promoción horizontal en el sentido de que cada uno debe ir ascendiendo en función de sus propios méritos y compitiendo contra sí mismo, y por otro lado, tratando de ir dejando atrás la precariedad laboral, que es una realidad muy acuciante entre los académicos. Habría que atajar además, algunos problemas muy importantes, que erosionan el desarrollo sano de la carrera académica y que son, por un lado la endogamia, que es una endogamia excesiva; y por otro lado, el acoso laboral, que es una realidad.

¿Podría detallarnos qué tipo de acoso y si hablamos de una realidad de la universidad española en su conjunto?

El acoso laboral se da en todas las universidades, también en el extranjero hay casos, pero en España es un problema que se repite. Hablo del exceso de competitividad entre compañeros, en el sentido de que se intenta frenar la carrera del compañero si crees que te puede hacer sombra recurriendo a artimañas y tretas sucias. Es un tema polémico en el que no nos gusta mucho entrar, pero es una realidad.

¿Qué soluciones proponen para mejorar el sistema público de la enseñanza superior?

Después del análisis de la situación, planteamos como posibles soluciones de mejora de la universidad pública una serie de acciones, entre las que figura configurar unos planes de estudio enfocados a largo plazo, que fomenten el espíritu crítico en los estudiantes y atiendan a las necesidades de la sociedad en general, más allá de las demandas del mercado, es decir, no únicamente movido por las necesidades del mercado, sino que tengan un enfoque más amplio. En segundo lugar, es importante la formación pedagógica inicial y continuada del profesorado, de forma que haya un seguimiento de la calidad de la enseñanza y un reconocimiento apropiado de su valor entre los méritos curriculares de los docentes, porque se ha tendido a primar la investigación sobre la docencia, pero la docencia es igualmente importante, la labor de un profesor universitario es enseñar, y es importante resaltar y enfatizar ese seguimiento de la calidad docente. Otro aspecto sería la selección y posterior retención mediante incentivos del personal docente e investigador más cualificado, tanto nacional como extranjero, pero del más cualificado y no del más enchufado; la transferencia efectiva de los resultados científicos; y una mayor colaboración de la universidad con otras entidades y con centros extranjeros, ONGs, etc. Y también me parece importante resaltar una reforma de la burocracia hacia un modelo más eficiente, porque desde que se implantó el Plan Polonia la burocracia para el profesorado es una tarea que desborda, de hecho se pierde mucho más tiempo en temas burocráticos que en la investigación y en la docencia.

¿Es posible acabar con la «fuga de cerebros» en España?

La fuga de cerebros es un desafío complejo y muchos de los integrantes de la Facultad Invisible hablan por su propia experiencia, porque están fuera y ven que no pueden volver debido, por un lado a la endogamia, porque se favorece al candidato de dentro; y porque además, los contratos que se ofrecen son precarios, en el extranjero ganan muy bien y no quieren venir porque no les compensa. Hay programas como el Ramón y Cajal que están muy bien pagados y favorecen la vuelta de estos investigadores, pero hay muy pocas plazas. Entonces, evitar la fuga de cerebros es un desafío complejo, imposible de acometerse con éxito a corto plazo, eso parece evidente, porque para evitarla haría falta una combinación de enfoques y la colaboración de múltiples actores incluido el gobierno, las instituciones educativas, el sector empresarial y la sociedad en general. Es decir, sería necesario que contribuyeran todos y cada uno de esos actores con diferentes medidas de apoyo.

¿A qué medidas se refiere?

Estas medidas podrían ser, desde la mejora de las condiciones laborales y salariales para que a estos investigadores les compensen volver desde el extranjero o no marcharse; hasta el fomento de la investigación y de la innovación a nivel local para que los profesionales de talento puedan contribuir a proyectos de vanguardia en su propio país. Es muy importante también la inversión en educación y en formación, porque es un aspecto necesario para que se desarrollen adecuadamente la investigación y la innovación; y luego, la creación de estrategias de retorno más numerosas de las que ya existen, crear más programas e incentivos que faciliten el regreso de los investigadores que ya han emigrado. Todo eso podría permitir que España recuperara parte del talento perdido porque se han ido al extranjero y la mayoría no puede ni quiere volver, porque no les compensa y también porque no les dejan.

Háblenos de su trayectoria profesional, ¿en qué proyectos de investigación trabaja?

Soy licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en Filología Inglesa por la Universidad de Córdoba y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Granada. Me doctoré en Literatura y Teoría de la Literatura por la ULPGC -Premio Extraordinario de Doctorado- gracias a una beca FPU del Ministerio; y obtuve la acreditación a Profesora Titular de Universidad en 2013 y accedí a la plaza en 2017. En cuanto a la investigación tengo tres sexenios de investigación y desarrollo cuatro líneas de trabajo principales con la literatura hispánica como eje central: la literatura comparada; la tradición clásica, la pervivencia de los griegos y la de la tradición griega y latina en la propia literatura hispánica; la tematología o el estudio de temas, tópicos, mitos y supervivencia en otras manifestaciones literarias y discursivas posteriores; y los estudios de género y feminismo.