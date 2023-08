El diario británico The Times ha publicado un artículo bajo el título "The insider’s guide to secret Spain" (La guía del insider para descubrir España secreta), en el que resalta dos alojamientos en las Islas Canarias: el Parador Cruz de Tejeda y las Buenavista Lanzarote Country Suites. Estos dos destinos, según el medio, son ideales para disfrutar de una escapada rural y se encuentran en los municipios de Tejeda (Gran Canaria) y Tías (Lanzarote), respectivamente.

En referencia al Parador Cruz de Tejeda, ubicado en el corazón de la isla de Gran Canaria, al norte de su cumbre más alta, el Pico de las Nieves, The Times destaca la sensación de camas que parecen estar en medio de las nubes, creando el escenario perfecto para una escapada rural en la isla. El artículo hace hincapié en su localización entre picos esculpidos por erupciones volcánicas a lo largo de millones de años, desde donde los visitantes pueden contemplar, en días despejados, incluso el Teide en la isla de Tenerife. Construido con piedra volcánica y diseñado con amplios ventanales para aprovechar las vistas, este refugio de 43 habitaciones combina elementos rústicos como techos altos y baldosas de terracota con terrazas y una piscina infinita que sobresale sobre el intrincado paisaje. El diario británico también resalta la opción de relajarse en el spa después de una jornada de senderismo, con piscina de hidromasaje, sauna y jacuzzi al aire libre, así como la oportunidad de saborear platos canarios tradicionales, desde mariscos hasta platos locales como el potaje de berros y los quesos de la región. En cuanto a las Buenavista Lanzarote Country Suites, situadas en el municipio de Tías, en el Parque Natural de la Geria, The Times las describe como una colección de cinco suites enclavadas entre los viñedos volcánicos de los impresionantes campos de lava de Lanzarote. El medio destaca el diseño con suelos de hormigón pulido, tonos suaves y amplios ventanales que enmarcan y resaltan el entorno natural. El artículo también hace referencia a las suites, que están decoradas con tejidos coloridos, muebles de época, bañeras de piedra empotradas y patios acogedores, que se abren hacia un paseo que se integra con el paisaje de lava. The Times sugiere disfrutar de un desayuno con productos locales que los propietarios ofrecen en la habitación y después sumergirse en una de las dos piscinas, o bien conducir diez minutos hasta las playas del sur de la isla para completar la experiencia.