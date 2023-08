Letizia perderá el papel de regente de Leonor cuando cumpla 18 años

"Son tiempos interesantes para el oficio de Rey y en este sentido la heredera de la Corona de España tiene ahora una oportunidad especial para aprender de cerca el trabajo y la dedicación que requiere la labor de su padre y la que ella ejercerá en el futuro", señala Ramón Punset, Catedrático de Derecho Constitucional, en referencia a los intensos meses que se abren por delante para la Jefatura del Estado.

Lo que queda de este 2023 se presenta con cambios y bastante actividad en Zarzuela. Este 17 de agosto "empieza el baile", reseña Punset, con la constitución de la Cortes que deberá dar paso a la elección de un Presidente del Gobierno que "va a tardar" dado el enrevesado resultado electoral del pasado 23 de julio y, por tanto, el Rey "deberá esperar" para proponer un candidato. "La Princesa podrá seguir de cerca cómo su padre ejerce el oficio de Rey, al que la Constitución le confiere un papel importante para colaborar en la investidura del presidente del Gobierno". La jefatura del Estado tiene una "tarea esencial", dice, en cuanto a garantizar la unión, la permanencia del Estado y su funcionalidad.

Todo esto sucede cuando Leonor se aproxima a su mayoría de edad, el 31 de octubre, lo que le hará dar un paso adelante en su proyección pública dado que tendrá más relevancia institucional. Por lo pronto, el mismo 17 de agosto que se constituyen las Cortes, la Princesa de Asturias ingresa en el Ejército al iniciar de su formación en la Academia General Militar de Zaragoza, un paso fundamental dado que está llamada a ostentar el mando supremo de las Fuerzas Armadas.

Punset considera relevantes dos aspectos de la formación militar de la heredera de la Corona. Uno, porque cumple con el citado mandato constitucional de estar preparada para ponerse al frente en su día, como lo ahora lo hace supadre, de las Fuerzas Armadas españolas. Otro, porque su incorporación al Ejército da una mayor visibilidad a la presencia de la mujer en el mismo. De hecho se produce justo cuando se celebra el 30.º aniversario de la llegada de las primeras militares.

"Será la primera vez en la historia de España que una heredera recibe instirucción militar y pasará por los tres ejércitos. Debe aprender el oficio y además, en su caso, es histórico", reseña el catedrático. "Costó mucho convencer a determinados sectores de que era posible la entrada de la mujer en el Ejército. Hoy es un hecho asumido, pero que la heredera acceda le dará aún más relevancia". Ramón Punset vivió en primera línea los primeros pasos para la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas. Era letrado del Tribunal Constitucional cuando se planteó el primer recurso de amparo de una española a la que habían denegado, por razones de sexo, apuntarse a los exámenes de ingreso en el Ejército de Aire. "Se había argumentado que no había infraestructura para acoger a mujeres. Por supuesto, el tribunal rechazó tal argumento y se le permitió presentarse", reseña.

En plena formación militar –pasará por los tres ejércitos durante los próximos tres años– Leonor se hará mayor de edad, lo que conlleva como heredera de la Corona la jura de la Constitución. No hay plazo estipulado para que la Princesa lo haga, ni tampoco es relevante que el gobierno esté en funciones, sostiene Punset. "Con las Cortes constituidas no hay ningún problema aunque el gobierno siga en funciones. Otra cosa es que se convoquen de nuevo elecciones y las Cortes estén disueltas. En este caso no sería lo mejor que la heredera jurase la Constitución".

La mayoría de edad de la Princesa de Asturias llegará el 31 de octubre, pocos días después de haber entregado en Oviedo los premios que llevan el nombre de su título. Con ella se avecinan cambios en su papel institucional, pero también en el de su madre la Reina Letizia, tal y como reseña el catedrático Ramón Punset, quien se refiere al artículo 59.2 de la Constitución.

Reza así: "Será tutor del rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre, mientras permanezca viudo". En la actualidad es la Reina la que ejercería, en caso de ser necesario –de morir o pasarle algo transitorio a Felipe VI que le imposibilitara para su cargo–, la labor de tutora de Leonor a través de la regencia. Así figura en el artículo 59.1, que recoge que "cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey (...) entrará a ejercer inmediatamente la regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey".

Algo que decaerá en cuanto Leonor celebre su próximo cumpleaños. "A partir del 31 de octubre, tras haber cumplido los 18 años y al margen de haber jurado o no aún la Constitución, desaparecerá la figura del regente y la Princesa de Asturias sustituirá como heredera directamente a su padre en caso de que así fuera necesario", apunta Ramón Punset.

El experto constitucionalista cree relevante tal cambio de papeles y funciones, ya que da idea de la importancia de la heredera de la Corona en el engranaje constitucional a partir de su mayoría de edad. En tal caso, apunta, sería deseable que la Princesa ya convertida en Reina de España jurase cuanto antes la Carta Magna.