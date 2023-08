¿Qué empresa no tiene, hoy en día, un departamento de Finanzas? Lo cierto es que resulta difícil, cuando no imposible, encontrar una compañía que no cuente con personal dedicado a la administración y la contabilidad. Por ello, no sorprenden en absoluto los datos del Servicio Público de Empleo Estatal que evidencian la alta demanda de este tipo de profesionales: solo en 2022, se suscribieron más de 120.000 contratos para los que se requería el Grado Superior en Administración y Finanzas.

Por su parte, Adecco sitúa la tasa de inserción laboral en un 90% apenas unos meses después de obtener el título, lo que convierte el Grado Superior de Administración y Finanzas en uno de los más demandados. “Este grado se ha convertido en uno de los más solicitados por los estudiantes gracias a las garantías que ofrece en la búsqueda de empleo”, explica Miguel Sieteiglesias, director de Operaciones del Instituto Superior de FP UNIVERSAE. Uno de los factores que convierten el Grado Superior de Administración y Finanzas en uno de los más relevantes es su versatilidad: permite trabajar en todo tipo de empresas, sea cual sea su actividad, ya que los conocimientos en áreas como gestión y fiscalidad brindan la oportunidad de adaptarse a gran variedad de roles dentro diferentes industrias. Así, los profesionales tienen la oportunidad conocer las dinámicas y características de cada sector, lo que les permite establecerse, finalmente, en aquel que más se ajuste a sus gustos personales y que mejor encaje con sus metas y ambiciones. “En UNIVERSAE recibimos a diario más de 15.000 ofertas de empleo por parte de las más de 20.000 empresas con las que hemos suscrito convenio”, enumera Sieteiglesias, “y un destacado porcentaje está relacionado con contabilidad. Esto demuestra la variedad de compañías que desean contratar técnicos cualificados de este ámbito”. En un mundo en el que la responsabilidad social se encuentra a la orden del día y la gestión eficiente de los recursos es, sin duda, una de las mayores preocupaciones de las empresas, los profesionales de Administración y Finanzas son también capaces de liderar iniciativas de este tipo. “Fomentar la rentabilidad económica y la sostenibilidad ambiental, optimizar procesos internos y tomar decisiones éticamente responsables se encuentra entre las competencias que desarrollan los alumnos de UNIVERSAE, lo que los distingue en el siempre competitivo mercado laboral”, asegura el director de Operaciones de este Instituto Superior de FP. Campus abiertos de Open UNIVERSAE: Tu entrada a una educación innovadora El Instituto Superior de Formación Profesional ofrece a sus alumnos la oportunidad de disfrutar de Open UNIVERSAE, un programa de experiencias y actividades prácticas que se van a desarrollar en todos los campus que UNIVERSAE tiene en España y Latinoamérica. Open UNIVERSAE transforma los 90.000m2 de instalaciones en espacios flexibles, abiertos a sus alumnos y orientados a la innovación. Cada campus tiene una programación de experiencias prácticas, de presencialidad voluntaria, adaptadas a un grado determinado y relacionadas con los contenidos específicos del mismo. El equipo de profesores de cada familia profesional es el encargado de preparar las actividades. Y está prevista la participación de expertos y profesionales en activo de los diferentes sectores para acercar la realidad empresarial al alumnado. Para participar en las actividades de Open UNIVERSAE es necesario estar matriculado en cualquiera de los grados oficiales de FP ofertados por el Instituto Superior. De esta forma, los estudiantes tienen total libertad para inscribirse en cualquiera de las actividades propuestas. La FP modalidad online: la opción cada vez más demandada en la actualidad Según los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, por primera vez, el número de alumnos matriculados en un grado de FP superó el millón durante el curso 2021-2022. Estos números suponen un incremento del 29,8% durante los últimos 5 años. Además, la modalidad online se elige cada vez más, principalmente por su compatibilidad con la conciliación laboral y familiar. En el mismo periodo de tiempo al que se ha aludido anteriormente, el volumen de personas que eligieron cursar grados medios y superiores de FP a distancia aumentó en un 252,5%. Entre los grados más demandados por el alumnado se encuentran los medios y superiores de las familias profesionales de Sanidad, Administración y Gestión, Informática y Comunicaciones, Electricidad, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, Transporte y Mantenimiento de Vehículos y Comercio y Marketing. Esto se debe, principalmente, a la facilidad que tienen sus perfiles de egreso en el proceso posterior de inserción laboral en el mercado de trabajo. De hecho, se espera que, en la próxima década, una de cada cuatro oportunidades de empleo en España estará destinada a titulados en FP.