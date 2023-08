La ULPGC sale del ranking de Shanghái al perder el único indicador que cumplía

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se ha quedado este año fuera del Academic Ranking of World Universities (ARWU), más conocido como ranking de Shanghái en el que se clasifican las mil mejores universidades del mundo, al desaparecer el curso pasado el único indicador que cumplía para estar dentro, que era el de contar con autor altamente citado a nivel mundial, que en este caso era el investigador Lluis Serra Majem, rector de la ULPGC, por el estudio Predimed.

La clasificación de Shanghái se publica desde 2003 y lo actualiza cada año la Universidad Jiao Tong, situada en la citada ciudad china. Los principales indicadores que abren la puerta de entrada a la lista son el número de artículos publicados en revistas científicas de alto impacto, especialmente Nature y Science; el número de Premios Nobel que han estudiado o imparten clases en la universidad; la relación entre el número de investigadores y la producción científica global; y el número de autores altamente citados.

En el caso de Canarias, ninguna de sus universidades cuentan con un Nobel entre sus plantillas ni como egresados, y sólo el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la ULPGC, Lluis Serra Majem, ha logrado meterse en el listado de autores altamente citados, desde el curso 2015/16 y del que salió en 2022. «Nuestra aparición en el ranking de Shanghái es como consecuencia de mi aparición en esta lista, lo cual no significa que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria haya sido mejor ni peor. En 2016 me incluyeron en el índice de autores altamente citados y al año siguiente ya apareció la ULPGC en el ranking, y hace un año ya no salgo en la lista y eso nos ha dejado fuera este año», apuntó el investigador.

El rector de la ULPGC apuesta por elevar la publicación en revistas como ‘Nature’ o ‘Sciencie’

La razón de que Serra Majem dejara de pertenecer al grupo de autores altamente citados, obedece a que figuraba en el mismo junto a otros 24 investigadores españoles, todos ellos autores del estudio Predimed, el mayor reto de investigación sobre nutrición realizado en España, sobre los efectos de la dieta mediterránea en la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular. «Todas las universidades españolas donde estamos los 25 autores del Predimed han bajado, porque hemos desaparecido de esa lista de autores altamente citados, por un artículo que fue rechazado y sustituido por otro que tenía muchísimas citas. Esta es la única razón por la cual la ULPGC no esté entre las mil mejores».

Como ejemplo de lo fina que es la línea para estar dentro o fuera, Serra señaló que el ranking puntúa muy bien para las primeras 30 universidades, a las que califica por encima del aprobado, y a partir de las 100, todas tienen un dos sobre 10. «En el caso de la primera universidad española que aparece, tiene un 1 sobre 10 y el resto va bajando, con lo cual se está comparando 0,27 con 0,22, por ejemplo».

Astrofísico

El motivo por el que la Universidad de La laguna si está en el ranking de Shanghái -se sitúa este año entre las 601 y 700 mejores del mundo, subiendo con respecto al pasado que estaba entre el 701 y 800-, a pesar de no tener ningún autor altamente citado, ni premios Nobel, obedece al número de publicaciones en revistas de alto impacto que cosechan los investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), que computan como científicos de la ULL, según indicó el catedrático de la ULPGC.

«A nivel de investigación, las dos universidades canarias estamos más o menos igual, una despunta en determinadas áreas y otra en otras. Lo que nos diferencia, es que el Instituto Astrofísico de Canarias, que tiene una financiación del Estado muy fuerte, está vinculado a la Universidad de La Laguna, y eso significa que cualquier investigador del IAC cada vez que publica un artículo computa como ULL».

La investigación del IAC contribuye a situar a La Laguna en la clasificación mundial ARWU

Como ejemplo, Lluis Serra señaló que en el año 2022, el IAC publicó 647 artículos en revistas internacionales, y dentro de las mismas seis fueron en Nature y cinco en Sciencie. «A los investigadores de la ULL, por tanto, se le suman los del Astrofísico, lo que representa un 30 o 40% más atribuido solamente a este fenómeno. En la ULPGC hace falta potenciar la publicación en Nature y en Sciencie, pero es muy difícil, porque esto es investigación de alta excelencia. En el caso del IAC, tiene los mejores telescopios del mundo».

Serra adelantó que espera volver a entrar en el índice de autores más citados en breve; y apuntó que además las dos universidades canarias cuentan con investigadores que podrían también incorporarse a ese listado, citando como ejemplos, en el caso de la ULPGC, José A.López Calbet o Marisol Izquierdo.