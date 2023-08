Javier Iglesias: «La cirugía bariátrica ha cambiado mi vida de forma radical»

La cirugía bariátrica se ha consolidado como una opción eficaz para los pacientes obesos que no logran bajar de peso a través del seguimiento de una dieta saludable y la práctica de ejercicio, o no consiguen mantener la pérdida en el tiempo. Javier Iglesias pone un claro ejemplo de los buenos efectos que puede producir este procedimiento. «Mi vida ha cambiado de forma radical. Ahora me siento mucho más ágil y soy una persona nueva», asegura este hombre de 47 años, que reside en la capital grancanaria.

Iglesias mide 1,73 centímetros y, antes de someterse a la intervención, pesaba 128 kilos. Según cuenta, la operación tuvo lugar el pasado 5 de mayo en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Allí, le practicaron una gastrectomía vertical laparoscópica –una técnica que permite reducir el tamaño del estómago–. Desde entonces, ha logrado perder 37 kilos. «Ahora mismo peso 91 y me siento estupendamente», relata.

El procedimiento quirúrgico se prolongó dos horas y transcurrió sin complicaciones. De hecho, su estancia hospitalaria fue muy breve. «En cuanto me desperté, me subieron a planta y solo tuve que estar ingresado dos noches. Me colocaron unas grapas en el abdomen y estaba un poco molesto, pero desde el primer día me pude incorporar y dar paseos por la habitación», explica el paciente, que además informa de que decidió recurrir a la cirugía por una cuestión de salud. «Ya empezaba a tener la tensión alta, fascitis plantar y unos dolores muy intensos en las rodillas. También tenía apnea del sueño y siempre me sentía muy acalorado. Por suerte, todo esto ha desaparecido», afirma.

La operación se prolongó dos horas y solo fueron necesarios dos días de ingreso

Ahora bien, la pérdida de peso se ha producido de forma progresiva y ha ido acompañada de una serie de pautas nutricionales. Tal y como indica, la primera semana después de la intervención tuvo que seguir una dieta líquida, la segunda y la tercera, una dieta pastosa y, a partir de la cuarta, comenzó añadir a los purés alimentos sólidos triturados. «Ya en la quinta semana empecé a comer alimentos blandos y, desde la octava semana, nutrientes sólidos. Así me mantuve hasta la semana 12, que fue cuando comencé a ingerir todo tipo de carnes, pescados y mariscos», detalla este fisioterapeuta, que tiene su consulta privada en la Isla.

Lo cierto es que antes de someterse al procedimiento, el varón había probado todos los métodos clásicos para adelgazar. Sus intentos empezaron en el año 2000 y, gracias a la dieta keto, llegó a perder 21 kilos en una ocasión. Sin embargo, desde el momento que la abandonó subió 23.

Intentos anteriores

«Tarde o temprano, todos los remedios fracasaban. Ahora, estoy en manos de una nutricionista, llevo una dieta sana y practico ejercicio tres veces a la semana», apunta. Pero, ¿qué fue lo que le animó a interesarse por la cirugía bariátrica? Básicamente, el hecho de conocer de cerca la experiencia de otra persona. «Uno de mis pacientes había logrado bajar 30 kilos y me interesé mucho por su cambio físico. Me dijo que se había operado y quise consultar mi caso con un especialista. A partir de ahí, busqué mucha información y, cuando me dijeron que cumplía los requisitos, ni me lo pensé», admite.

A su juicio, pasar por el quirófano ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida. Por eso, recomienda a todas las personas que se encuentran en una situación similar a la suya que barajen con los profesionales la posibilidad de ser incluidas en las listas para poder beneficiarse de las ventajas de la cirugía bariátrica. «Si llego a saber que me iba a encontrar tan bien, me hubiera operado mucho antes. A día de hoy puedo correr, he vuelto a surfear después de muchos años y ya no me canso tanto caminando. Sin duda, he ganado calidad de vida», asevera Javier Iglesias.

Según aclara el doctor Julián Tamayo, especialista en Endocrinología y Nutrición en el Hospital Perpetuo Socorro (HPS), existen varios tipos de cirugías bariátricas, si bien las más frecuentes son la banda gástrica ajustable, la gastrectomía vertical, el bypass gástrico y la derivación biliopancreática. «Normalmente, los pacientes que son candidatos a acceder a estás técnicas sufren una obesidad de grado 2, o bien, de grado 1 con complicaciones asociadas a la enfermedad –diabetes o apnea del sueño, por ejemplo–», precisa el facultativo. «Hay que tener en cuenta que algunas intervenciones como el bypass o la gastrectomía vertical logran remitir la diabetes tipo 2, lo que las convierte en unas buenas alternativas», agrega.

Sin embargo, estas técnicas pueden llegar a fracasar si no se lleva a cabo un seguimiento adecuado o el paciente no adopta unos hábitos de vida saludables. «Hay una proporción importante de pacientes que recupera el peso suficiente como para poder volver a ser considerado obeso. Esto suele suceder cuando la persona se vuelve sedentaria o no cumple con las pautas nutricionales indicadas», advierte.

No obstante, hay que señalar que existen hormonas involucradas en el desarrollo de la obesidad, por lo que los profesionales han dejado de «culpabilizar» tanto a los aquejados. «Hay personas que tienen alteraciones metabólicas que les impiden llegar a un peso óptimo para su salud, aunque lleven unos buenos hábitos de vida. Por esta razón, es tan importante la voluntad del paciente como la implicación médica», concluye el especialista del hospital grancanario.