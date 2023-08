“Al volante, ni una gota”, es una de los principales lemas de la Dirección General de Tráfico (DGT). El organismo de tráfico recuerda constantemente en sus campañas de prevención la importancia de no consumir alcohol cuando vayamos a coger el coche. Al consumir este tipo de bebidas la probabilidad de sufrir un accidente de tráfico aumenta significativamente. Tráfico recuerda que no cumplir con la normativa supone una falta muy grave que se sanciona con multas económicas y con la retirada de puntos del carnet, si se superan ciertos niveles incluso puede suponer su retirada.

Existen la creencia entre los conductores que es posible aplicar algunos trucos para “engañar” al alcoholímetro cuando nos paran los agentes de tráfico en un control de alcholémia, pero la DGT ha querido ser clara en este aspecto: Estos trucos no sirven de nada y la única solución para no dar positivo es no beber alcohol.

Según los datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el 51% de los fallecidos en carretera son producidos por un accidente relacionado con el alcohol o drogas. La última campaña de Tráfico se ha centrado en recordar la importancia, tanto para nuestro propio estado de salud como el de los demás usuarios de la vía, de no consumir ni beber al volante.

Los trucos más comunes para engañar al alcoholímetro

Existen muchas leyendas urbanas relacionadas con el alcoholímetro, el dispositivo que utilizan los agentes de tráfico en los controles. Muchos creen que comiendo chicles de menta, masticando granos de café o utilizar sprays para el aliento lograrán engañar al alcoholímetro y que marque una cifra más baja para así evitar una multa, pero la DGT ha afirmado que todo esto no sirve de nada. De hecho, el dispositivo es capaz de detectar alcohol un minuto después de haber ingerido una copa.

Además, otros “trucos” que se creen que pueden darnos resultados pero que tampoco funcionan es beber mucha agua, café y té. Por otro lado, dormir un poco o hacer ejercicio antes de coger el coche tampoco es útil para reducir el alcohol y poder engañar al dispositivo de la DGT.