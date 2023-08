El sindicato de futbolistas pide aplicar la Ley del Deporte si Rubiales no dimite

El beso no consentido que el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, dio a la fuerza en la boca a la jugadora Jenni Hermoso durante la entrega de medallas el pasado domingo en Sídney ha desatado la indignación y rechazo tajante por parte de distintos sectores públicos y privados, desde las esferas del deporte, la política o la cultura a asociaciones feministas o de representación y visibilización de las mujeres en el deporte.

Desde la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) han exigido la aplicación inmediata de la nueva Ley del Deporte a Luis Rubiales si este no diera el paso de presentar su dimisión ante lo que califican como «un lamentable episodio». «Los gestos físicos dirigidos hacia cualquier persona, en este caso, una futbolista, nunca son apropiados ni aceptables en ningún contexto sin el pertinente consentimiento de la persona afectada», denuncia el sindicato de futbolistas a través de un comunicado. «Es especialmente grave lo sucedido con Jenni Hermoso al encontrarse en una clara vulnerabilidad ante una persona que tiene una posición de poder sobre ella e iniciar un acercamiento o realizar un gesto físico», añade.

La nueva Ley del Deporte aborda en su disposición final primera el protocolo a seguir en casos de actos sexistas, racistas, xenófobos o intolerantes. «En caso de que el Sr. Rubiales no dimita de inmediato, la AFE exige que se aplique la citada Ley, ya que los hechos descritos están contemplados en ella», declara el organismo, que precisa que el Protocolo de actuación frente a la violencia sexual del Consejo Superior de Deportes (CSD) incluye «besar a la fuerza», situación que califica como una «conducta inaceptable que conllevará consecuencias inmediatas».

«Desde la AFE luchamos por erradicar este tipo de comportamiento y exigimos a las autoridades pertinentes que adopten las medidas necesarias y contundentes que un episodio de estas características merece por su gravedad», recalca el sindicato, que concluye que enviará un escrito al CSD para «pedirle que se manifieste y actúe de manera clara sobre esta cuestión, para conocer oficial y públicamente si va a aplicar la Ley». También ha comunicado que la asociación se pone «a la entera disposición» de Jenni Hermoso «o cualquier otra compañera que haya sufrido alguna situación parecida».

Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se mostró claro y contundente con respecto al «gesto inaceptable» del máximo mandatario del fútbol español y además ha considerado «insuficientes» las disculpas que ofreció Rubiales por medio de un vídeo difundido a través de las redes sociales el pasado lunes.

Y es que Rubiales declaró entonces que «seguramente me he equivocado» e, incluso, quiso transferir parte de la responsabilidad a la víctima argumentando que «ocurrió lo que ocurrió, de manera muy espontánea, sin mala fe por ninguna de las dos partes».

En este sentido, Sánchez afirmó ayer desde el Palacio de la Moncloa que Rubiales «tiene que dar más pasos». «Creo que lo que vimos fue un gesto inaceptable, que las disculpas de Rubiales no son suficientes, hasta incluso no son adecuadas, tiene que continuar dando pasos para aclarar lo que vimos», manifestó, toda vez que lamentó que con comportamientos como el del presidente de la RFEF se «manifiesta» que en España todavía queda camino por recorrer en materia de igualdad y equiparación entre mujeres y hombres. Asimismo, sobre una posible destitución de Rubiales, el presidente del Gobierno en funciones ha recordado que son «los socios de la Federación quienes podrían removerlo».

En esta línea, la presidenta de la Asociación de Mujeres Deportistas Canarias por la Igualdad, Patricia González, hace hincapié en el contexto del abuso de poder en que se produjo la agresión de Rubiales. «Él es el máximo dirigente y ella es una jugadora», subraya, «por lo que lo sucedido que demuestra una vez más los comportamientos, estereotipos y barreras y sexistas que se imponen en el deporte, donde, en plena ceremonia de un logro y triunfo que es de ellas, afloran comportamientos machistas relacionados con la hipersexualización y la infantilización hacia ellas, y que es algo que no vemos nunca en el fútbol masculino».

Con todo, según informa el medio digital Relevo, la jugadora Jenni Hermoso podría haber sufrido coacciones para tratar de blanquear la agresión que perpetró Rubiales hacia ella, dado que, según indica el citado portal, «el presidente Luis Rubiales rogó a Jenni Hermoso que saliera con él en un vídeo desde el aeropuerto de Doha pidiendo disculpas y explicando lo que había sucedido en la entrega de premios». Sin embargo, la delantera se negó a participar en dicho vídeo.

El medio también indica que, ante la negativa de Hermoso, «entró en juego el seleccionador Jorge Vilda, que trató de mediar con la familia de Hermoso -que viajaba en el chárter- para que la convencieran de que lo mejor para solucionar la crisis era que Jenni se pronunciase públicamente junto a Rubiales, restando importancia al asunto». «Pero la futbolista y su familia se han mantenido firmes en la postura de volver a hablar del incidente y solo celebrar la consecución del título mundial», concluyen.

Los medios internacionales, estupefactos

El polémico beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la celebración de la victoria de España en el Mundial impactó de inmediato en la prensa internacional, que desde el primer momento dejó constancia en sus ediciones digitales del estupor que les supuso ese gesto y esa imagen. El diario estadounidense The New York Times lo resumía en una frase: «Un desagradable recordatorio del machismo que ha plagado el fútbol femenino español». En su artículo, el rotativo neoyorquino señala que ese beso recuerda el «maltrato» que históricamente han sufrido las futbolistas españolas. «Durante 27 años, la selección española tuvo al mismo entrenador (Ignacio Quereda), célebre por dirigirse a las jugadoras como «chavalitas», apunta el Times, que recuerda que Quereda fue destituido en 2015 tras las protestas de las jugadoras. Ese machismo también está, según apunta de forma rotunda un análisis publicado en el diario, en el trato a las jugadoras en comparación con el fútbol masculino. «Actuales miembros de la selección se han quejado de que han sufrido faltas de respeto por parte de altos directivos hombres y que se les ha negado el trato de élite que se les da al equipo masculino». Y recoge la revuelta de buena parte del equipo contra el seleccionador Jorge Vilda. En el Reino Unido, el diario The Guardian también recoge la «ola de indignación» por el beso de Rubiales y subraya como agravante que el presidente de la Federación Española de Fútbol no consideró que ese gesto fuera inapropiado. Asimismo, el rotativo británico The Telegraph hace énfasis en la incomodidad de Hermoso ante el beso que le estampó Rubiales. En Francia hace lo propio el diario L’Equipe, que explica que Hermoso afirmó que «no le había gustado» el gesto.