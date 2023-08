Para aquellos que tienen un interés en adquirir habilidades en idiomas, una emocionante puerta se ha abierto. Ahora, gracias a los cursos proporcionados por la Unión Europea, ya no tienen excusas para no hacerlo. Para muchos, esta novedosa oportunidad podría ser desconocida y las condiciones pueden no estar claras.

No es un secreto que el inglés sigue siendo una de las asignaturas pendientes para muchas personas en España. En ocasiones, nos conformamos con conocimientos básicos para sobrevivir. Sin embargo, para el trabajo o los viajes internacionales, hablar inglés con fluidez es cada vez más esencial. Según los datos recientes del ranking EF EPI, España figura entre los diez países europeos con niveles más bajos de inglés. A nivel global, ocupa el puesto 33 de 111 países incluidos en el informe, con un nivel considerado medio. Existen varias razones por las cuales postergamos el estudio de otros idiomas. La falta de tiempo, los costos económicos o incluso la pérdida de motivación pueden ser algunas de ellas. Aunque las escuelas están poniendo más énfasis en la enseñanza del inglés, incluso a edades tempranas, ahora se presenta la oportunidad de aprender en línea y de manera gratuita. Esto es posible gracias a la Unión Europea, según informa El Español. Además del inglés, se ofrecen otros idiomas para aquellos interesados. La página EU Academy de la Unión Europea es la plataforma que proporciona estos cursos. El objetivo es facilitar la comprensión de las políticas de la Unión Europea, ofreciendo un entorno de aprendizaje moderno y atractivo que promueva el entendimiento de asuntos comunitarios. En su sitio web, se enfatiza que todo se llevará a cabo de manera "simple, inteligente e inspiradora". ¿Cómo inscribirse en los cursos de idiomas? Aquellos interesados pueden registrarse a través de la página web mencionada. No será necesario asistir a una escuela física, ya que los cursos se impartirán en línea. Y lo mejor de todo es que estos cursos son gratuitos. Se pueden elegir entre varios idiomas, incluyendo inglés, alemán, francés e italiano, entre otros. Se puede alcanzar hasta el nivel B2 en el idioma seleccionado. Una vez que los estudiantes completen el curso, estarán preparados para mantener conversaciones fluidas. Se enfocarán en situaciones cotidianas, como solicitar ayuda para moverse en una ciudad o pedir comida en un restaurante. Si estás interesado en inscribirte, simplemente accede a la página web y selecciona el idioma de tu preferencia. La plataforma proporciona un tutorial para ayudarte a familiarizarte con ella. Una vez adentro, te pedirán que te registres, completando un formulario con detalles como tu nombre, correo electrónico y país de residencia. Una vez completado el registro y seleccionado el idioma, encontrarás diferentes módulos para practicar vocabulario, gramática y comprensión oral. Este enfoque de la Unión Europea es muy atractivo, ya que va más allá de aprender un idioma. También proporciona videos que exploran el origen y la cultura de las lenguas oficiales de la UE. Estos cursos han tenido un gran éxito, con más de un millón de inscripciones. Si estás planeando viajar al extranjero o necesitas mejorar tus habilidades por razones laborales, esta es una excelente oportunidad. No dejes pasar las facilidades que te brindan para capacitarte de forma gratuita.