La asociación Covid Persistente en Canarias reclama soluciones urgentes

Los afectados por el covid persistente en Canarias aseguran que el abordaje de esta patología no ha experimentado ningún avance, a pesar de que el Archipiélago cuenta con una estrategia para tratar estos cuadros desde septiembre del pasado año. «Necesitamos soluciones urgentes porque estamos igual o peor. Todavía no tenemos unidades específicas, las empresas siguen poniendo muchas trabas a la hora de adaptar los puestos de trabajo y el Instituto Nacional de la Seguridad Social –INSS– está tramitando las altas de los afectados de forma automática, sin que pasen por un tribunal médico», lamenta Inmaculada Pérez del Toro, vicepresidenta de la asociación Covid Persistente Islas Canarias.

Para subsanar esta situación, unos meses antes de la celebración de las elecciones autonómicas, la agrupación mantuvo una reunión con Rita Tristancho, por entonces directora general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud (SCS) y actual responsable de la nueva dirección del Paciente y la Cronicidad. «Se comprometió a darnos soluciones y aseguró que nos llamaría. Finalmente, nos respondió a través de un escrito en el que nos comunicó que el propósito es que las unidades de atención específica puedan empezar a operar a finales de este año», cuenta Pérez.

Estrategia

La iniciativa presentada por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en octubre de 2022 aúna 25 medidas que deben culminar su ejecución en 2026. El plan contempla además la formación de profesionales de diferentes áreas y la activación de dos unidades de atención específica, que estarán ubicadas en los edificios de enfermedades emergentes de Gran Canaria y Tenerife. Sin embargo, estas instalaciones aún no han abierto sus puertas. Y es que, tal y como informó la pasada semana a este medio la propia administración sanitaria, el departamento se encuentra a la espera de recibir un informe jurídico que aclare el uso que se le puede dar a estos espacios.

Ahora bien, ¿en qué punto se encuentra el programa? Según aseguró el miércoles la Consejería, el nuevo equipo ha solicitado a la Dirección General de Programas Asistenciales que revise la estrategia, con el propósito de que las acciones de mejora que no se han puesto en marcha «estén disponibles cuanto antes». Sin embargo, no precisó qué líneas se han desarrollado hasta el momento.

Ante la falta de recursos, la asociación de aquejados decidió enviar un escrito a los 17 diputados que constituyen la nueva Comisión de Sanidad del Parlamento regional, que recoge todas sus peticiones. Lo hizo el 26 de julio, la víspera de que se conformara el grupo. «Llevamos diez meses esperando que nos informen acerca de las acciones que se ejecutarán en 2023 sobre la Estrategia de Covid Persistente de Canarias, publicada en la web de la Consejería de Sanidad en septiembre de 2022. Continuamos como pacientes en la misma situación que le planteamos al señor diputado del común en las quejas registradas el 17 de agosto de 2022. El único avance ha sido la publicación de la estrategia en la web, pero no ha tenido ningún impacto en los profesionales sanitarios y no hemos podido observar ningún avance como pacientes», reza parte del texto, en el que también se expone la necesidad de agilizar las pruebas médicas, formar al personal y de contar ya con las ansiadas unidades, entre otras demandas.

«Esperaremos hasta septiembre. Hay que tener en cuenta que al problema que supone padecer esta enfermedad se suma el hecho de tener que estar luchando por unos derechos que, a día de hoy, no nos reconocen, por lo que estamos ya muy quemados», admite la vicepresidenta.

Inmaculada Pérez contrajo por primera vez la infección por SARS-CoV-2 en marzo de 2020, durante el período de confinamiento. La mujer, que en ese momento tenía 61 años, no sufría patologías previas, pero los efectos del patógeno la llevaron a permanecer dos semanas ingresada en una planta del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Desde entonces, no ha vuelto a ser la misma persona. «Me canso con mucha facilidad, tengo niebla mental, trastornos del sueño y muchísimos dolores», apunta la afectada.

Durante todo este tiempo, las secuelas no han mejorado. «Sufrí una reinfección el pasado abril y los síntomas se agudizaron. Además, recientemente, me han diagnosticado un granuloma anular –una afección de la piel–», dice la mujer.

El colectivo ya no puede esperar más. «Como yo, ya hay casi 60.000 personas en Canarias», anota. Por esta razón, insta al nuevo Gobierno a dar respuesta al conflicto en la mayor brevedad posible . «Es muy triste que nos tengan dando saltos de una consulta a otra porque no disponemos de áreas especializadas. Muchos de nosotros tenemos que lidiar con la falta de empatía en el ámbito laboral y sanitario, y estamos obligados a costear nuestros propios tratamientos de rehabilitación por la vía privada para sentirnos un poco mejor», concluye.

Melania Chinea, de 34 años, es otra de las afectadas. En base al testimonio de esta residente en La Gomera, se contagió de coronavirus en julio de 2021, cuando la variante Delta ya se había convertido en la cepa dominante. «En ese momento trabajaba en Tenerife como administrativa, pero di positivo en La Gomera porque estaba de vacaciones y no sabía que me había infectado. Pasé los diez días de aislamiento muy mal –como dictaba la normativa en esa etapa–, pero al empeorar me tuvieron que llevar en helicóptero a Tenerife», recuerda.

Allí fue trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde pasó 20 días en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) y dos en planta. «Sufrí una neumonía bilateral y salí muy débil del hospital. No podía caminar, se me caía muchísimo el pelo, me cansaba ante el más mínimo esfuerzo y tenían que ayudarme a hacer todo», relata Chinea.

Diagnóstico

En la actualidad, la paciente está diagnosticada de insuficiencia respiratoria y atrofia muscular. Asimismo, desde hace un año, fue reconocida por su médico de cabecera con el código U.09.9, el que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para identificar a los enfermos de covid persistente. «Antes, trabajaba ocho horas, iba a la Escuela Oficial de Idiomas y me estaba preparando una oposición. Ahora, no puedo trabajar y el cansancio mental es otra de las secuelas que arrastro», subraya la joven. «Cuando me contagié trabajaba en una empresa. Tenía un contrato temporal y ya llevaba un año y medio, pero cuando llegó el momento de renovarlo estaba de baja y decidieron no hacerlo», cuenta.

Su vida ha cambiado de forma radical. De hecho, Chinea debe hacer uso de inhaladores para poder respirar y sigue un tratamiento con cortisona. «También me pago la rehabilitación. Estoy en lista de espera en la seguridad social, pero mi atrofia muscular no me permite estar sin tomar medidas hasta que me llamen», apunta la mujer, que valora de forma muy positiva la ayuda prestada por la asociación Covid Persistente Islas Canarias.

«Cuando contacté con la agrupación, estaba desesperada y muy desorientada. Desde el primer momento me asesoraron muy bien y me ofrecieron apoyo psicológico», relata la paciente, que no duda en reivindicar la necesidad de crear cuanto antes las unidades multidisciplinares. «No podemos seguir así. Solo pedimos contar con personal especializado que entienda lo que nos sucede, y que no nos tengan yendo de un centro a otro para valorarnos y hacernos pruebas. No hay que olvidar que todo esto conlleva muchos meses de espera», asevera la afectada.