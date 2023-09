Síndrome postvacacional, un trastorno transitorio que se supera en unos días

La llegada de septiembre marca el fin de las vacaciones de verano para muchas personas. Esto implica retomar las obligaciones laborales, cambiar los patrones de sueño y, en el caso de las familias con hijos, adaptarse de nuevo a la rutina escolar de los más pequeños. Ahora bien, estos cambios abruptos en el estilo de vida pueden derivar en lo que se conoce como síndrome postvacacional. Pero, ¿por qué se caracteriza este sentimiento de malestar? Tal y como explica la psicóloga sanitaria y neuropsicóloga Nayara Ortega, en realidad no se trata de un síndrome, sino de un trastorno adaptativo transitorio. «Lo habitual es que se resuelva en un período de tiempo que ronda entre los 15 y los 30 días después de la reincorporación al trabajo. De hecho, el porcentaje de casos que suele necesitar ayuda profesional es muy bajo», afirma la experta, que ejerce sus funciones en dos centros privados de la capital grancanaria.

Según indica, este desorden se produce como consecuencia de haber pasado mucho tiempo al margen de las obligaciones que se tienen durante el resto del año. Los síntomas más característicos que suelen alertar de su presencia son la sensación de fatiga, tristeza, una visión negativa de la vida, ansiedad y cansancio. «Las investigaciones desvelan que el síndrome postvacacional es más frecuente entre las mujeres, ya que son las que tienden a asumir más cargas familiares. Hay que tener en cuenta, que esto implica que se tengan que adaptar tanto a la vuelta al trabajo como a los horarios de todas las actividades de sus hijos», anota la especialista.

Para poder prevenir o afrontar mejor este problema, la profesional recomienda pasar más tiempo en casa dos días antes de la reincorporación, programar el retorno a la rutina y adaptar los horarios del sueño y de las comidas. «Lo ideal es no trasnochar tanto y no levantarse muy tarde. De este modo, cuando llegue el día del regreso no notaremos tanto el cambio», dice Ortega. A esto se suma la apuesta por una rutina similar a la que se tiene fuera de los períodos estivales. «Un ejemplo lo ponen las siestas. Si cuando trabajamos no podemos permitirnos este lujo, lo mejor es evitar descansar después de comer los últimos días de las vacaciones», agrega.

La psicóloga Nayara Ortega recomienda pasar más tiempo en casa los dos días previos a la vuelta

Otro consejo que aporta la profesional se centra en dejar organizada la agenda laboral antes de las vacaciones. ¿El objetivo? Mejorar la planificación de las tareas pendientes. «Es preferible no empezar por las tareas más duras los primeros días. Esto nos va a provocar más agotamiento, más cansancio y una visión mucho más negativa de la reincorporación», advierte la psicóloga.

El establecimiento de nuevos objetivos también puede contribuir a mejorar la adaptación. Y es que las nuevas metas siempre producen emociones positivas. «Es fundamental ilusionarse con algo nuevo, ya sea con una actividad deportiva que nunca hemos practicado o con el aprendizaje de un idioma. Esto nos permitirá estar más motivados y no tendremos una sensación tan intensa de hastío», remarca.

Hay que señalar que el síndrome postvacacional se puede sufrir de una forma más acentuada cuando la persona afectada no está conforme con su trabajo, no se siente realizada, o bien, no está cómoda en el ambiente laboral. En estos casos, es muy importante contar con herramientas para gestionar el estrés y analizar la situación. «El hecho de sufrir este trastorno, nos tiene que servir para reflexionar acerca de lo que no estamos haciendo bien. Tanto es así, que puede ayudarnos a tomar decisiones importantes y a realizar cambios en nuestro día a día que nos permitan experimentar emociones agradables», señala Nayara Ortega.

No obstante, si las alteraciones en el estado de ánimo se prolongan más de un mes, es fundamental solicitar la ayuda de un especialista. «Esto no quiere decir que sea el detonante de un trastorno mayor, pero es muy necesario gestionar las emociones negativas. Se trata, por tanto, de ofrecerles a los pacientes herramientas que ayuden a producir un cambio conductual que favorezca la adaptación», concluye la especialista.