Silvia M. está sentada encima de su maleta, en un lateral de la oficina prevista por Renfe para la compra, cambio o devolución de billetes en la estación Joquín Sorolla. No es la única, ni mucho menos. Los 300 pasajeros que tenían previsto viajar en el tren València-Sevilla que debía salir a las 9,15 horas comprobaban atónitos en los carteles que informaban de los horarios que el trayecto había sido cancelado por el temporal del fin de semana. Sin embargo, la comunicación que habían recibido la noche anterior fue el mensaje predeterminado de Renfe en el que les deseaban "buen viaje" así que los pasajeros han acudido esta mañana a la estación dispuestos a viajar, cargados con sus equipajes y maletas.

"De haberlo sabido habríamos dejado las maletas en el hotel o habríamos contratado una noche más en València porque aquí no tenemos a nadie y somos turistas. Teníamos contratada una noche de hotel en Córdoba y la hemos perdido porque no vamos a llegar y el hotel se desentiende. Necesitamos viajar hoy. ¿Qué hacemos aquí, cargados con las maletas y sin nada previsto?", pregunta Silvia, que se encuentra con su marido disfrutado de un recorrido por España que inició hace unos días tras llegar desde Argentina. Renfe les ha devuelto el importe de los billetes. 126 euros por los dos pasajes, pero la pareja necesita "viajar ya" hacía el sur, donde cpontinua su viaje porganizado. Y no hay manera. "Los autobuses salen a partir de las 19 horas y no hay ni un pasaje en blablaCar. A ver qué hacemos porque menudo desastre", explican.

Vacaciones truncadas

En una situación similar se encuentra Matilde Rosalía, una joven italiana de 31 años que también ha visto truncado el inicio de sus vacaciones. "Hoy empezaba mis vacaciones en Sevilla. Sólo tengo esta semana y mira qué desastre. Necesito viajar cuanto antes porque pierdo las noches de hotel. Lo pagué todo por anticipado y ahora me arrepiento porque ante un problema así el hotel se desentiende", explica la joven. Y añade: "Cuando he visto que el tren se había cancelado ¡no saba crédito! Ayer me mandaron un mensaje en el que me deseaban buen viaje así que ni se me pasó por la cabeza que podía estar cancelado. Cada día que tarde es una noche de hotel que pierdo y me da mucha rabia". Tras realizar la pertiennete cola, Matilde ha comprado un nuevo billete para mañana, casi 30 euros más caro del que le costó el anterior, aunque desde Renfe le han asegurado que tramitarán la devolución incluyendo la diferencia de precio. Eso sí, la joven debe reralizar los trámites una vez realice el viaje.

Camila Rey no quiere viajar a Sevilla pero no le queda otra opción. Ha finalizado el año de estudios y trabajo que tenía previsto en València y toca regresar. "Tengo que volver a casa, pero no me apetece nada. Ojalá me pudiera quedar pero, de momento, sólo gano una noche porque tendré que viajar mañana", explica la joven. Eso sí, para ella, quedarse una noche más o menos no le supone coste económico. En Sevilla tiene casa y en València, también. "Aquí vive mi hermano así que no viajar hoy me supone un contratiempo, pero no repercute en mi bolsillo. He comprado un nuevo billete y ahora acabo de pedir la devolución del que compré por 110 euros", explica la joven.

El temporal supuso este domingo un corte en algunas comunicaciones ferroviarias así que muchos pasajeros se han acercado hoy a la estación de tren para comprobar si podían viajar o no ya que las líneas telefónicas estaban saturadas. Eso ha sido el caso de Eva Balaguer, una valenciana afincada en Ponferrada desde hace más de dos décadas que, paciente, hacía cola a la espera de que le confirmaran que los dos trenes que debía coger (Valencia-Madrid y Madrid-Ponferrada) estaban operativos. "Llevo toda la mañana llamando y es imposible. Hablas con una máquina y cuando pides hablar con un operador, se corta. Están las líneas saturadas y ante una situación como esta deberían mejorar las comunicaciones para que los pasajeros sepamos a qué atenernos", explica.