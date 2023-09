El 45% de las mujeres canarias con hijos renuncia a oportunidades laborales por sus cuidados. El reparto de las tareas de cuidados en el hogar, que engloba desde la atención a menores o dependientes hasta la conciliación entre la vida laboral y personal, sigue recayendo en las mujeres en Canarias. La afirmación se desprende de la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica, elaborado por el ISTAC y la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad del Área de Bienestar social del Gobierno de Canarias.

La encuesta, desarrollada en el último trimestre con 2.400 personas entrevistadas en todas las Islas, muestra que las tareas del hogar son compartidas entre las parejas en un 68%, pero las mujeres asumen un 14% más de funciones y dedican 10 horas semanales más que los hombres. Por edades, de los 18 a los 34 años está más equilibrado el reparto, mientras que la mayor diferencia se da en las personas de más de 55 años.

En el cuidado de menores, las personas entrevistadas aseguraron que las tareas son compartidas en un 64%, pero las mujeres dedican un total de 63 horas semanales por las 36 de los hombres. De forma similar ocurre con el cuidado de las personas con discapacidad: las entrevistadas dijeron asumir 23 horas semanales más.

Conciliación y corresponsables

Una de las principales novedades de la encuesta de este trimestre ha sido la inclusión de dos nuevos módulos: la conciliación y la correponsabilidad familiar, que permiten contar con datos para abordar políticas de igualdad. En concreto, el trabajo del ISTAC muestra una cifra alarmante: el 45% de las mujeres encuestadas reconoció que tener menores en el hogar les ha conducido a renunciar a oportunidades laborales, por el 23% de los hombres.

Sin embargo, en la conciliación la mayoría de las personas encuestadas aseguró no haber solicitado ninguna medida de conciliación; en más de un 50% argumentaron que no las necesitaban, aunque también se destacó que las empresas no están comprometidas con la conciliación. Tampoco hay grandes distinciones en las dificultades para compaginar la vida laboral y personal ni en la renuncia al ocio para atender la familia o el hogar: más del 50% de los hombres y las mujeres reconocieron complicaciones para ello.

La encuesta también ofrece un apartado dedicado en el teletrabajo que muestra otro dato llamativo: casi el doble de las mujeres respecto a los hombres dice que es una medida que ha supuesto una mejora en la conciliación entre la vida laboral y la familiar o personal.

Al ser preguntados por distintas cuestiones referidas al reparto de tareas, más de un 70% de las personas encuestadas dijo que las mujeres son las que dedican más tiempo a las tareas del hogar cuidado de menores y de depedendientes. En más de un 60% se mostraron desacuerdo con que las mujeres dediquen menos tiempo al ámbito laboral.