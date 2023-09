Hace más de un mes que la investigación penal que motivó que Bienestar Social les retirara la custodia de su hijo quedó archivada por un juzgado de Alicante a instancias de la propia Fiscalía, pero sin embargo los Servicios Sociales no les ha devuelto al pequeño y sigue sin fijar un régimen de visitas para que puedan volver a verlo. "Llevamos sin verlo desde febrero porque el juzgado había puesto una orden de alejamiento", explicó a este diario Estefanía Moreno, madre del pequeño que va a cumplir dos años el próximo mes de octubre. Asegura que todo el tiempo que ha estado sin él ha sido una pesadilla y no entiende cuál es el motivo por el que no le dejen volver con él si la Justicia ya se ha pronunciado.

"Mi marido y yo estamos limpios, los jueces ya lo han dicho y nos hemos sometido a todas las pruebas que nos han mandado", aseguró. "Nos han quitado a nuestro hijo sin una sola prueba y ahora que se ha demostrado nuestra inocencia no nos lo quieren devolver", recalcó. Tanto ella como su pareja, padre del niño, han tenido que ir a hacerse analíticas ante los Servicios Sociales para acreditar que no consumían drogas. "Hemos ido hasta dos veces y siempre hemos salido limpios", dice Estefanía que subraya que "he sido deportista de élite y dos de mis hijos también lo son". Información, del grupo Prensa Ibérica, se puso en contacto con los Servicios Sociales para conocer su versión de los hechos, sin recibir más explicación más que el menor estaba con otro familiar. La pareja por su parte sólo habían recibido como respuesta que la Conselleria consideraba insuficientes los informes sobre ellos y necesitaba más información. "Si no hemos hecho nada, ¿para qué dicen ahora que van a investigarnos más?", se preguntó Julio Mendoza, padre del menor. Los padres aseguran que están dispuestos a acudir a la Justicia, aunque temen un proceso largo que les deje más tiempo sin poder ver a su hijo. "Nos han quitado a nuestro hijo sin una sola prueba y ahora no lo devuelven" Estefanía Moreno - Madre del menor Los hechos se remontan a febrero de este año a raíz de que una conocida de la pareja les denunciara asegurando que en su casa hacían fiestas en las que se consumían drogas delante de los menores y que incluso éstos habrían tenido acceso a material pornográfico. Esta denuncia, que los padres consideran falsa y por intereses espurios, motivó la detención inmediata de ambos por la Policía y su puesta a disposición judicial tras pasar la noche en los calabozos de la Comisaría por un presunto delito abandono de familia. La madre había sufrido poco antes una crisis nerviosa que había motivado que la denunciante se hubiera quedado a cuidar a su hijo, hecho tras el que se produjo la denuncia. Además del pequeño, que fue declarado en desamparo por los servicios sociales, la mujer tiene otros dos hijos más. Uno es ya mayor de edad, mientras que la otra está viviendo con el padre, la anterior pareja de Estefanía. Durante estos meses, el pequeño ha estado en el Hogar Provincial bajo la tutela de Bienestar Social. Desde el juzgado estaba vigente una orden de alejamiento, por lo que no han podido verlo durante el tiempo que ha estado abierta la investigación judicial, en la que se ha interrogado a todo el entorno de la pareja. Ellos mismos en calidad de investigados, pero también su hija menor de edad como testigo. Investigación Tras cinco meses de investigación, la magistrada ha archivado la causa a instancias de la Fiscalía al no haber quedado acreditado ninguno de los hechos que motivaron la denuncia. La juez destacaba en el auto. "De las declaraciones existentes, ninguno de los declarantes han confirmado que los investigados, desatendieren a los dos menores (estudios, alimentación, higiene y demás deberes del ejercicio de su cuidado)", asegura la magistrada en el auto judicial. Asimismo, la juez señala que hay declaraciones contradictorias entre los testigos que habrían manifestado que en alguna de estas fiestas se puso en peligro a los menores. Tampoco la magistrada ve probado que la pareja hubiera visto pornografía delante de la niña menor de edad, aunque no se descarta que este hecho pudiera haberse producido de manera accidental por la sincronización de los teléfonos. Tampoco la juez ve probado que en la casa se vendiera droga. "Si no hemos hecho nada, ¿por qué piden ahora investigarnos más?" Julio Mendoza - Padre del menor La juez recuerda en el auto que la propia denunciante llegó a decir en el juzgado que la investigada "era una buena madre". El auto dicta el sobreseimiento provisional de la causa y levanta todas las medidas cautelares que estaban vigentes sobre la pareja, aunque señala que "sin perjuicio de las medidas de protección que se adopten en el ámbito administrativo". De momento, el archivo no ha supuesto la inmediata devolución del pequeño. La oposición de la Abogacía de la Generalitat El sobreseimiento de la causa ha contado con la oposición de la Abogacía de la Generalitat, mientras que la Fiscalía había pedido el sobreseimiento por falta de pruebas. La Abogacía reclamaba una ampliación del plazo para seguir investigando una pretensión que ha sido rechazada por la juez al entender que "no admiten demora en el dictado de esta resolución". El auto recuerda que precisamente se aceptó a la Generalitat como acusación en esta causa precisamente por ser el responsable de la tutela de los intereses del menor. Las pretensiones de ampliar las pesquisas han sido rechazadas al considerar la juez y la fiscal los hechos suficientemente investigados. La resolución no era firme y contra ella cabía recurso, aunque coincidió con el inicio del mes de agosto.