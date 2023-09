Vacaciones de verano significan sol, playa, largas veladas nocturnas, actividades de ocio y, sobre todo, mayor exposición a la vida social, lo que aumenta exponencialmente el inicio de nuevas relaciones… … Y estas relaciones veraniegas pueden desembocar en diferentes tipos de amistad, entre las que cada vez es más habitual la de los “follamigos” de verano. Aunque para muchas personas tener sexo con un@ amig@ sigue siendo un tabú, está claro que este tipo de relaciones son cada vez más habituales.

De hecho, si la relación de amistad es sólida y está basada en la confianza, no tiene por qué pasar nada malo. Los datos de la última encuesta de Gleeden* - la plataforma de encuentros extraconyugales líder en Europa, pensada por y para mujeres – son claros. Por un lado, el 63% de los/as encuestados/as afirma que el verano es la estación del año, con diferencia, en que se tienen más oportunidades para tener más sexo. Por otro, el 45% de l@s usuari@s afirma que lo más difícil de una relación sexual entre amigos es no enamorarse después de un tiempo. El 25% de encuestad@s afirma que lo más difícil es dejar las cosas claras sobre los términos de la relación cuando ésta empieza, aunque esto sería fundamental para el buen funcionamiento de la relación: si uno de los miembros de la pareja tiene expectativas que no son realistas, puede provocar frustraciones y dañar la amistad para siempre.

Para el 20% de encuestad@s lo más difícil es, precisamente, no cruzar esos límites que se han impuesto al principio y, por último, un 10% afirma que evitar los celos es lo más difícil en una relación con un@ amig@. Asimismo, el 15% afirma que lo más importante es respetar el vínculo que se tiene con esa persona. Lo que está claro es que una relación de amistad a menudo puede ser la puerta de entrada a una relación amorosa…