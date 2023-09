A los médicos extracomunitarios que residen en España no les acaba de convencer la medida anunciada este martes por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la que se permitirá su contratación -en las especialidades de Medicina de Familia y Pediatría- en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) por un plazo de tres años. "Es positiva, pero insuficiente por varios motivos", advierte a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, el doctor Giovanni Provenza, presidente de la Asociación de Médicos Venezolanos en España (AMEVESP), aludiendo a que sólo será para cubrir dos especialidades, cuando en España hay muchas más deficitarias, y por un plazo de tres años: "Una vez más utilizan a los médicos extracomunitarios a convenciencia, como pasó en la pandemia", se queja.

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publica este miércoles la orden de la Consejería de Sanidad con detalles de la medida anunciada por Ayuso. Podrán prestar sus servicios en los centros madrileños del Sermas los médicos extracomunitarios que cuenten con la titulación de licenciado o grado en Medicina, y con el correspondiente título en la especialidad requerida, expedida u homologada en España. Esta medida se aplicará en las especialidades declaradas como deficitarias: Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría. Y se eximirá del requisito de nacionalidad durante un periodo de tres años, según ha informado el gobierno regional.

En la orden hoy publicada se justifica que "la escasez de facultativos que puedan adquirir la condición de personal estatutario constituye un importante problema del sistema sanitario, que debe afrontarse adoptando todas las medidas que resulten necesarias para dotarlo de los recursos necesarios".

"Una medida paliativa"

La norma entrará en vigor este jueves. Se remarca el carácter temporal de esta iniciativa para paliar la escasez de médicos en la Comunidad. Ya que, se precisa, el Servicio Madrileño de Salud está trabajando, dentro de su ámbito competencial, entre otras medidas, "en mejorar sus condiciones laborales y económicas con el fin de captar a nuevos profesionales y retener, en la medida de lo posible, a los especialistas que terminan su formación vía residencia en la Comunidad de Madrid, para paliar esta carencia de profesionales".

"Es una medida adecuada pero paliativa. Es verdad que en este momento es necesaria. De hecho, hay otras comunidades autónomas que han tomado medidas similares. Pero esto no debe hacernos olvidar el problema de fondo que necesita medidas que permitan solucionarlo a largo plazo" señala a este diario el doctor Manuel Martínez-Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid sobre el paso que ha dado adelante esta comunidad en la contratación de facultativos de fuera de la Unión Europea.

Lo que opinan los médicos

Los médicos extracomunitarios que viven en España muestran su recelo ante la medida. El doctor Provenza considera que, si bien es una iniciativa con tono positivo, la medida de Madrid es "insuficiente". Desgrana varias razones: "En primer lugar porque se limita a dos especialidades, Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría, cuando hay crisis de médicos en todas las especialidades. Es más grave en estas dos pero el déficit de médicos es generalizado y abarca muchas más especialidades", indica.

"Tres años me parece un periodo muy corto. Los médicos saben que después no se les dará continuidad y eso no es apetecible", dice el presidente de los médicos venezolanos

En segundo lugar, la excepcionalidad de la medida, con una duración de tres años, no le convence "y se traduce en que una vez más utilizan a los médicos extracomunitarios a conveniencia, como se hizo durante el covid: nos contrataron, nos utilizaron y, en cuanto la cosa estaba controlada, nos mandaron a la calle otra vez. Tres años me parece un periodo muy corto. Los médicos saben que después no se les dará continuidad y eso no es apetecible para alguien que está buscando una mejora personal y profesional. Creo que no va a solucionar el problema".

Un problema nacional

Además, el doctor Provenza llama la atención sobre otro aspecto. El déficit de médicos que ahora busca paliar Madrid con la contratación de extracomunitarios, no es un problema sólo de esta comunidad. Con sus peros, alaba nuevamente la iniciativa adoptada por la comunidad pero, insiste, el problema atañe a toda España y el Ministerio de Sanidad debería plantearse medidas similares.

De hecho, el propio portavoz y consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha aprovechado la rueda de prensa de este miércoles en la Puerta del Sol para incidir en que el "déficit" de médicos es generalizado en toda España y no solo un problema en Madrid, y que aunque esta medida sirve para "reforzar las plantillas" de la región, piden al Ministerio de Sanidad "que se tome en serio el problema".

El doctor Giovanni Provenza, actualmente haciendo su residencia en Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Infanta Leonor de Vallecas (Madrid), representa a un colectivo de médicos que salieron de su país y se asentaron en el nuestro y que tienen un perfil diverso y variable. Algunos ya están incluidos en el Sistema Nacional de Salud, a través del MIR, y muchos están trabajando en la sanidad pública y privada. Hace apenas un año, un contingente de más de 6.000 médicos venezolanos que viven en España, se ofrecían, precisamente, para atenuar, entre otras, la crisis en la que está inmersa la Atención Primaria en España por la falta de profesionales.

Homologación de títulos

En la actualidad, explica, hay en torno a 1.100 médicos de este país esperando la homologación de sus títulos de medicina general. La asociación que preside el doctor Provenza se ha reunido en diferentes ocasiones con el Ministerio de Educación por esta cuestión. En octubre de 2022, el Gobierno aprobaba la actualización y modernización de los requisitos para las solicitudes de equivalencia de títulos extranjeros.

"Tenemos un porcentaje del 95% de médicos a los que niegan el reconocimiento de la especialidad", señala el doctor Provenza

El objetivo, facilitar que el tiempo de resolución no superara los seis meses. Actualmente, explica el doctor Provenza, se tardan dos años en homologar el título en España. Casi un año después, el presidente de la asociación de médicos venezolanos en España se queja: "La realidad es que siguen los retrasos, no ha sido lo eficiente que habían prometido". Si se habla del reconocimiento de las especialidades, que depende del Ministerio de Sanidad, "la situación es mucho peor. Tenemos un porcentaje del 95% de médicos a los que niegan ese reconocimiento", zanja.

Se queja de la situación que atraviesan compañeros a los que contratan en hospitales y les pagan "como a médicos generales cubriendo las labores de especialistas y, una vez más, los usan a conveniencia". En cualquier caso, y si se habla de condiciones laborales, el doctor Provenza sí precisa que "la precariedad laboral y los bajos salarios son una realidad no sólo entre los médicos, sino también en el resto de personal sanitario, como las enfermeras, con largas jornadas que hacen que el personal esté agotado". Unas condiciones laborales, concluye, que se dan en la sanidad pública y en la privada y para todos los médicos, sin discriminación por nacionalidad".