El humorista catalán Ángel Martín (1977) se presenta con su último show, Punto para los locos, en el Teatro Cine Atlántida de Lanzarote (21.00 horas) y en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura (20.00 horas), los días 29 y 30 de septiembre, respectivamente, en el marco de la programación del Festival Reíslas.

En ese monólogo de 75 minutos, el cómico aborda un episodio complicado de su vida. Martín fue ingresado en 2017 en una unidad de psiquiatría de un hospital madrileño y cuatro años después exorcizó su delicada experiencia escribiendo el libro titulado Por si las voces vuelven.

Desde su publicación en noviembre de 2021, ese libro se ha convertido en uno de los mayores fenómenos editoriales de los últimos años: más de 500.000 lectores, 18 ediciones, un audiolibro narrado por el propio autor que ha permanecido como número uno durante muchos meses y un podcast con el mismo nombre, en el que el humorista charla de forma natural y clara con personas que han sufrido también problemas de salud mental como Rosa Montero, Dani Martín, Lola Índigo, James Rhodes, Carolina Iglesias o Mercedes Milá, entre otros.

Además, desde 2023, representa por los teatros y auditorios de media España Punto para los locos, inspirado en dicho libro, al que suma ahora uno nuevo que verá la luz en Planeta en noviembre, Detrás del ruido, en el que comparte con los lectores qué hay detrás de esa reconstrucción que ha tenido que llevar a cabo desde que salió del hospital y cómo ha logrado mantenerse durante estos años.

Consejo

«¿Te cuento ahora un secreto? Remontar después de que algo te parta en dos es solo el principio de la historia. Así que, si estás tratando de graduar tus emociones, apagar tus miedos o bajar el volumen de tus voces, quizá te sirva este consejo: intenta colocarte detrás del ruido», confiesa Martín, que pondrá el broche final a este año en diciembre próximo con una actuación en el WiZink Center de Madrid ante 12.000 personas.

Asimismo, a partir de su experiencia personal no se atreve a dar consejos a nadie. «Cada caso es un mundo y jamás me atrevería a decir nada con la certeza de que mi consejo funcionará sí o sí. Lo único que creo que es inteligente recordar es que recuerden todo el tiempo que nada de lo que se diga durante ciertos momentos es personal. Simplemente somos personas tratando de controlar situaciones caóticas que somos incapaces de entender y manejar», comenta el cómico, guionista, actor, músico y presentador español conocido, sobre todo, por su participación en el programa televisivo Sé lo que hicisteis de La Sexta entre 2006 y 2011, y por presentar durante 2014 y 2015 el programa de divulgación científica Órbita Laika en La 2.

Cuando se le pregunta con la que está cayendo si es de cumplida obligación introducir el móvil en el cajón, apagar la tele y reír un poco más todos los días, dice: «Se lo estás preguntando a alguien que hace mucho que no ve la tele y apenas uso el móvil. Aunque cada mañana subo a redes un vídeo resumiendo los titulares de las noticias más destacadas del día, justo después de subirlo, apenas vuelvo a conectarme más que para responder algún comentario. Pero no soy de los que pasan mucho tiempo mirando el móvil o viendo televisión».

Por otra parte, Martín advierte que «hay muchas cosas que me hacen gracia, aunque suelen ser situaciones del día a día. Como he conseguido que en todas las facetas en las que trabajo incluyan el humor, las disfruto todas, pero quizá, la que más me fascina es la de monologuista. Supongo que es por el hecho de poder ver en tiempo real si una broma que me hizo gracia a mí mientras la escribía, también le hace gracia a otros cuando la escuchan».

En su show, Ángel Martín intentará «que nos demos cuenta de que lo único que nos diferencia no es si estamos o no estamos locos, sino a qué volumen están en nuestras cabezas la voz de la vergüenza, el miedo, los agobios, la impaciencia… Intentaré que, la próxima vez que una de esas voces vuelva, no podamos evitar burlarnos de ellas y pongamos en el marcador otro «punto para los locos».

«Mientras estaba en lo más profundo, no existía el humor. De hecho, uno de los problemas que tenía en mi caso era pensar que había perdido el humor para siempre. Tenía la sensación de que jamás iba a poder volver a escribir nada, de que no iba a saber ver las cosas de otra forma y poder así construir bromas. La sensación de que eso había desaparecido por completo era uno de los lastres más grandes que yo arrastraba. No soy de esa gente que puede decir que el humor le salvó la vida porque no es real en mi caso; seguramente haya gente a la que sí, pero yo no tenía la fuerza para encontrar el humor!, rememora al referirse a la etapa más compleja por la que ha atravesado hasta la fecha.

Con todo, Martín asegura que su brote psicótico le ha ayudado a encontrar la felicidad. «Me he sometido a una reconstrucción personal brutal que me ha permitido aparcar las cosas de mí mismo que eran una mierda como un templo», explica y concluye afirmando que «soy un ser humano precioso ahora mismo».