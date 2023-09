"Ingenioso y polémico a la vez". Este comentario podría resumir lo que ha pasado este fin de semana en el "Antroxu Telayero" de Puerto de Vega. Un grupo de personas se vistieron de la Selección Española femenina de fútbol junto a Luis Rubiales, recientemente suspendido de forma temporal como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y como vicepresidente de la UEFA, por su beso no consentido a una de las jugadoras tras ganar el Mundial. El vídeo de la representación de este momento en la fiesta de Puerto de Vega se ha hecho viral y ha generado cientos de comentarios.

En las imágenes se puede ver dos momentos del certamen de disfraces de la localidad asturiana. Por un lado, hay un pasacalles en el que las chicas van delante y Rubiales cierra la comitiva, cerveza en mano, haciendo gestos que han sido muy polémicos en los últimos días, como el momento en que Rubiales celebró la victoria de la Selección agarrándose los genitales.

Se disfrazan de la selección femenina de fútbol y de Rubiales en las fiestas de Puerto de Vega, Asturias. pic.twitter.com/KQLSV6Da6S — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) 9 de septiembre de 2023

En un segundo vídeo, se puede ver una representación del grupo antroxao del momento beso a Jenni Hermoso, que ha llevado a la Fiscalía a querellarse por agresión sexual y coacciones contra Rubiales. En las imágenes se puede ver que tanto hombres como mujeres van vestidos de futbolistas y recrean el momento de la celebración junto a la persona disfrazada del presidente de la RFEF.

Así han imitado el beso de Rubiales a Jenni Hermoso en las fiestas de Puerto de Vega, Asturias. pic.twitter.com/9hDliHAn53 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) 10 de septiembre de 2023

El abanico de comentarios es extenso. Hay quien cree que hay que tomarse la vida con humor y no ve nada malo en la elección del disfraz y quien considera que "no hace gracia" y todo este asunto "se nos va de las manos". "¿Qué divertido verdad? Tenemos tan asumido que esto sea lo normal que hasta se burlan de un hecho absolutamente rechazable. Dos generaciones faltan para erradicar el machismo y me quedo corta...", critica una chica en Twitter.

El "Antroxu Telayero" más viral terminó con la victoria de un grupo de personas disfrazas de legionarios. Los ganadores pueden llevarse premios de hasta 500 euros (en grupos de más de 4 personas) y de 150 los cuartetos.