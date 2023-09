“No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio”. Es la frase que da inicio al Mito de Sísifo de Albert Camús. El periodista, escritor y premio Nobel francés-argelino desgrana en su libro una extensa reflexión para juzgar si la vida vale la pena o no vivirla a través del absurdo, escenificado en el antiguo rey griego condenado por los dioses a empujar una gigantesca roca por una montaña empinada sin descanso. En sus páginas llega a la conclusión de que el suicidio no es una alternativa válida. Pero no todos pueden llegar a la misma tesis. Hoy, Día Mundial contra la Prevención del Suicidio, el asunto con el que empieza esa obra publicada en 1942, en España es la primera causa de muerte no natural, sobre todo entre la población joven, pero sigue sin contar con actuaciones prioritarias y transversales por parte de las administraciones públicas, como demandan los expertos.

Relacionadas El chat de Sanidad para menores en riesgo de suicidio inicia sus pruebas