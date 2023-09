La Guardia Civil ha procedido a la detención de un empresario en Mairena del Aljarafe, Sevilla, por su presunta implicación en un delito relacionado con la invasión de la intimidad. Se le acusa de haber colocado un dispositivo de rastreo GPS en el vehículo de un empleado que estaba en baja médica debido a problemas de ansiedad.

La investigación se inició después de que un ciudadano presentara una denuncia en la que alegaba haber encontrado un localizador GPS oculto debajo de su vehículo. El denunciante descubrió el dispositivo de forma casual cuando estaba lavando su automóvil y notó daños en el mismo. Explicó a Antena 3 Noticias: "Fui al coche, me metí debajo y vi que el plástico estaba partido y vi un aparato puesto".

Las autoridades lograron identificar al presunto responsable, quien resultó ser el empleador del denunciante durante los últimos cinco años. Entre ellos existía un conflicto laboral, y el trabajador se encontraba en baja médica debido a problemas de ansiedad.

El empresario ha sido detenido bajo sospecha de cometer un delito contra la intimidad. Además, se le imputan otros delitos, como falsedad documental, daños y estafa. Estas acusaciones se basan en la presunta obtención y uso fraudulento de una tarjeta SIM registrada a nombre de una empresa en Zaragoza que no tenía vínculos con las partes involucradas. La empresa zaragozana sufrió cargos bancarios no autorizados que no habían sido detectados previamente.

El afectado expresó su profundo malestar ante esta situación: "Es la primera vez que me pasa esto y genera mucha inseguridad. Estaba de baja por ansiedad, lo que provoca más ansiedad". Además, agregó que este incidente le causó temor y pánico.