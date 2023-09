Las familias de Aulas Enclave reclaman ampliar el horario de salida de sus hijos

La recogida tardía en los centros educativos es una de las herramientas que permite a muchos hogares conciliar vida laboral y familiar. No es el caso de las madres y padres del alumnado de Aulas Enclave, que deben ir a buscar a sus hijos a las 13.30 horas, sin opción a ampliar dicho horario por falta de personal especializado que atienda a los menores, lo que supone a muchas madres tener que renunciar a un trabajo.

«Los niños y las niñas del Aula Enclave deben salir a las 13.30 horas -la primera semana de curso a las 12.30 por la adaptación-, sí o sí. Tienen el comedor dentro del horario escolar, y carecen de la opción de quedarse en el cole más tiempo como el resto de los niños. En mi colegio me dicen que, a partir de las 15.00 horas hay recogida tardía, pero tengo que ir a buscar a mi hijo a las 13.30 y quedarme fuera del centro con él hasta las 15.00 horas, con lo cual me es imposible trabajar», señala Tara Cruz, madre de un niño del Aula Enclave del CEIP Isabel La Católica, y miembro de la Federación de AMPAS Galdós.

Falta de recursos

Asegura que son muchas las madres que tienen ese problema que les impide conciliar vida laboral y familiar, y que no es una contrariedad de este curso, vienen reivindicándolo desde hace años sin respuesta alguna por parte de la administración educativa. «Estamos sin trabajar y sin ayudas, y si el gasto se dispara para todas las familias al principio de curso, para las del Aula Enclave se hace más cuesta arriba», señala Tara Cruz en referencia a que sólo tienen la opción de no poder trabajar o pagar a alguien que recoja y cuide al alumno o alumna.

En la misma situación se encuentra Marlene González, mamá de una escolar del Aula Enclave del CEIP Doctor Hernández Benítez, en Telde, que el año pasado tuvo que rechazar un trabajo porque tiene que recoger a su hija a las 13.30 horas. «Los estudiantes de aulas ordinarias comunes tienen un horario en el que se les puede ir a recoger después del comedor hasta las tres, y sin embargo, los niños y niñas de aulas Enclave no porque desde las 13.30 a las 15.00 horas no hay nadie que pueda ocuparse de ellos. Eso implica renunciar a trabajar porque, quién va a emplear a una persona que tenga que salir antes de las 13.30 horas. A mi me propusieron el año pasado un trabajo pero no le salía rentable contratarme por el problema del horario. Y esa es nuestra tragedia».

En Canarias existen en estos momentos 316 Aulas Enclave, 24 más que el curso pasado

Las Aulas Enclave son unidades de escolarización en centros educativos ordinarios, en las que se proporciona respuesta educativa al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) que requiere de adaptaciones que se apartan de forma significativa del currículo en la mayor parte o en todas las áreas o materias y que precisan de la utilización de recursos extraordinarios de difícil generalización.

Este tipo de aulas están en centros en los que se imparten enseñanzas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, en los que puede ser escolarizado alumnado de entre 3 y 21 años de edad. En las Islas existen actualmente, 316 aulas de este tipo, 24 más que el curso pasado, repartidas en 234 centros -193 de Primaria y 107 de Secundaria-, con un total de 1.711 estudiantes matriculados. En la provincia de Las Palmas hay 178 y en la de Santa Cruz de Tenerife son 138. Una iniciativa que permite que todo el alumnado pueda participar en igualdad en las actividades que se llevan a cabo durante el curso en los centros educativos.

Las madres de menores con NEE piden, en lo posible, no cambiar cada curso a los tutores

Otra de las demandas de las familias con escolares en Aulas Enclave, coincidiendo con el inicio del curso, es que, en la medida de lo posible, se garantice una continuidad del personal que atiende al alumnado con NEE. «En mi caso», señala Marlene González, «hasta el pasado sábado, 9 de septiembre, no sabía aún si mi hija iba a empezar las clases el lunes, porque el jueves anterior nos dijeron que su tutor seguía de baja y aún no habían nombrado sustituto o sustituta. Por fortuna, se nombró a tiempo a una profesora sustituta y el lunes ya fue a clase».

No obstante, la joven recuerda que la principal problemática de las familias de niños autistas o con otras diversidades, es que les cuesta mucho aceptar los cambios. «Si le ponemos cada curso una persona diferente a la que tiene que adaptarse, es complicado. Estaría bien, que hubiera una legislación diferente para las Aulas Enclave y para los colegios específicos porque cuando nuestros niños y niñas están acostumbrados a una persona y, de repente, la sustituyes por otra, le cambias todo el sistema de ordenación en su cabeza y es complicado», concluye.