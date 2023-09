La juez Marta María Gutiérrez del Olmo, en función de guardia de detenidos este miércoles en Madrid, ha dejado en libertad sin medidas cautelares al hombre arrestado este martes tras tocar el culo a una reportera de Cuatro en pleno directo, al no apreciar situación de riesgo ni la existencia de violencia, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La Fiscalía había solicitado que se dictara una orden de alejamiento de 300 metros y la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima de la agresión.

El sujeto fue detenido por lo que puede constituir una agresión sexual a Isabel Balado mientras se encontraba en directo en el programa televisivo 'En boca de todos'. Tras la detención, el asunto ha pasado a ser competencia del Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid, que es el que podría haber adoptado las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía

Sin embargo, magistrada no ha acordado medida cautelar alguna al no apreciar situación de riesgo, ni urgencia, ni violencia, ni intimidación contra la víctima, a la que no conocía hasta el momento de suceder los hechos, han informado fuentes jurídicas. La juez Gutiérrez del Olmo se ha declarado competente para investigar los hechos y será, por lo tanto, la que continuará la instrucción judicial hasta el término de la investigación.

En pleno directo

La reportera estaba haciendo un reportaje en directo cuando un hombre que pasaba por a calle le ha tocado el culo. Inmediatamente, la periodista le paró e intentó seguir cubriendo la información, pero desde plató el periodista Nacho Abad lo impidió para hablar de lo sucedido. "Perdona que te interrumpa, Isa, ¿pero te acaba de tocar el culo?", le dijo Abad desde plató. Ella, visiblemente incómoda y violentada, responde que sí. "Es que no puedo entenderlo", replicó airado el presentador. "¿Me pones a ese tío tonto delante, por favor?", le pidió a su compañera.

En ese momento, Isa Balado confrontó a su agresor: "Por mucho que nos quieras preguntar de qué programa somos, ¿de verdad me tienes que tocar el culo?, le pregunta. "Estoy haciendo un directo y estoy trabajando", le espetó al hombre.

No tardaron en aparecer reacciones en redes sociales en solidaridad con la periodista de Cuatro. Desde la ministra de Igualdad Irene Montero a la concejal de Más Madrid Rita Maestre a los propios compañeros de Isabel Balado en Mediaset. "Hace no tanto algo así hubiera pasado por algo anecdótico o "nada grave". "Hoy el sentido común nos dice que estos comportamientos son intolerables. Ese cambio se llama feminismo", ha dicho Rita Maestre.