La seguridad vial es un tema de vital importancia para prevenir accidentes de tráfico, salvaguardar la vida de las personas y reducir los riesgos en las vías públicas. Su principal objetivo es garantizar la seguridad de todos los usuarios de las carreteras, incluyendo conductores, peatones, ciclistas y pasajeros.

Dentro de los usuarios vulnerables, los peatones ocupan un lugar destacado. Este grupo incluye a personas que, debido a diversas condiciones o características, tienen un mayor riesgo de sufrir lesiones graves o mortales en accidentes de tráfico. Además de los peatones, esta categoría abarca a ciclistas, motociclistas, conductores de vehículos de movilidad personal (VMP) como patinetes eléctricos, personas con discapacidad, ancianos y niños.

Como #peatón, comprueba que el conductor te ha visto y va a parar.



Truco: mirarle a la cara para ver si te mira. Si está mirando para otro lado, mejor no cruzar. Puede que no te haya visto. Ve con más precaución en calles de doble sentido.



La Dirección General de Tráfico (DGT) brinda una serie de consejos para garantizar la seguridad de los peatones, tanto en entornos urbanos como en áreas rurales. Estas recomendaciones se centran en la vulnerabilidad del peatón y el riesgo de ser atropellado por un vehículo en movimiento.

Una de las principales situaciones de peligro para los peatones es cruzar una calle o carretera sin semáforo o paso de peatones. Para prevenir accidentes, la DGT aconseja un sencillo truco que los peatones pueden aplicar al cruzar la vía.

La recomendación es verificar que el conductor del vehículo los ha visto y tiene la intención de detenerse antes de cruzar. Para hacerlo, se sugiere mirar al rostro del conductor para asegurarse de que también están mirando al peatón. Si el conductor no está mirando en la dirección del peatón, es aconsejable no cruzar, ya que podría no haberse percatado de la presencia del peatón.

En calles de doble sentido, donde los vehículos circulan en ambos lados de la vía, es esencial extremar las precauciones. Antes de cruzar, se debe mirar a la izquierda y luego a la derecha para asegurarse de que no se aproximen vehículos desde ambos sentidos.

A continuación, resumimos las recomendaciones generales de la DGT para que los peatones crucen las calles y carreteras de manera segura:

- Verificar que los conductores los han visto antes de cruzar.

- Mirar al rostro del conductor para asegurarse de que están prestando atención.

- En calles de doble sentido, mirar primero a la izquierda y luego a la derecha antes de cruzar.

- Evitar cruzar en lugares no autorizados o sin visibilidad adecuada.

- Usar los pasos de peatones y respetar los semáforos peatonales.

- Caminar por los arcenes o aceras en lugar de la calzada.

- Ser consciente de los vehículos al cruzar intersecciones o rotondas.

- Mantener la atención y evitar distracciones, como el uso de dispositivos móviles al caminar.

- Vestir prendas visibles en condiciones de poca luz o mal tiempo.

- Educar a los niños sobre las normas de seguridad vial desde temprana edad.

Siguiendo estas recomendaciones, los peatones pueden contribuir a reducir los riesgos en la carretera y garantizar su propia seguridad al cruzar las vías públicas.