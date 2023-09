La transición al horario de octubre se acerca rápidamente. En la madrugada del próximo domingo 29 de octubre, en España, todos los relojes se retrasarán una hora, pasando de las 03:00 a las 02:00 horas. Algo que en Canarias sucederá una hora antes, es decir, a las 02:00 será la 01:00 horas, para que el cambio se produzca a la vez en todo el país. Este cambio de hora es uno de los marcadores que nos hacen sentir realmente el inicio del otoño, con días más cortos y un aumento en las horas de oscuridad.

Sin embargo, cabe destacar que la práctica del cambio de hora podría estar cerca de su fin permanente, según lo indicado en la última publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE) en marzo de 2022.

La controversia sobre el cambio de hora en la Unión Europea fue puesta sobre la mesa por la Comisión Europea en septiembre de 2018. Durante años, diversas voces, incluida la Sociedad Española del Sueño, han advertido sobre los posibles efectos negativos para la salud, como la interrupción del ritmo circadiano y la generación de problemas de sueño de mala calidad, que pueden contribuir a enfermedades como la obesidad, la diabetes, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, depresión y ansiedad.

Encuesta sobre el cambio horario

En una consulta pública realizada por la Comisión Europea a nivel europeo, la mayoría de los encuestados se pronunciaron en contra del cambio de hora, expresando su deseo de poner fin a esta práctica. En España, específicamente, el 64% de los encuestados estuvo de acuerdo en poner fin a la costumbre de cambiar el horario en invierno y verano.

No obstante, la solución no es sencilla, ya que no todos los estados miembros de la Unión Europea comparten el mismo huso horario. El primer paso para eliminar los cambios de horario sería acordar un horario común para todos los países miembros, lo que se ha demostrado complicado debido a las variaciones en las horas de luz entre las naciones. A pesar de la consulta pública, en 2028, la Eurocámara optó por no unificar los horarios en todos los países de la Unión, con 384 votos en contra y 153 a favor.

En marzo pasado, el Boletín Oficial del Estado publicó las fechas exactas de los cambios de horario que se llevarán a cabo en España desde 2022 hasta 2026, a pesar de las objeciones de la ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios, que aboga enérgicamente contra las alteraciones en los horarios debido a sus posibles efectos en la salud.

Por lo tanto, las fechas de cambio de hora en octubre hasta 2026 serán las siguientes:

2023: Domingo, 29 de octubre.

2024: Domingo, 27 de octubre.

2025: Domingo, 26 de octubre.

2026: Domingo, 25 de octubre.

Además, las fechas en las que se realizará el cambio de horario de invierno a verano serán:

2024: Domingo, 31 de marzo.

2025: Domingo, 30 de marzo.

2026: Domingo, 29 de marzo.

Algunas personas han interpretado la fecha del último cambio, el domingo 25 de octubre de 2026, como una posible indicación de que la práctica de cambiar el horario podría terminar en España. Sin embargo, el Gobierno no ha realizado ninguna confirmación oficial al respecto.