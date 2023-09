La temporada de otoño de la Tierra para el hemisferio norte y la temporada de primavera para el hemisferio sur en meteorología comenzaron el 1 de septiembre. Sin embargo, el equinoccio de septiembre trae las estaciones astronómicas de otoño y primavera, respectivamente, para los dos hemisferios de nuestro planeta. Esto sucederá este sábado 23 de marzo a las 21.24 hora canaria y un mes después tenemos el cambio de hora de invierno, previsiblemente de los últimos programados, ya que existe el compromiso por parte de la Unión Europea de acabar con la práctica del cambio de hora.

Esta estación durará aproximadamente 89 días, y terminará el 22 de diciembre, el día de la Lotería de Navidad con el comienzo del invierno en el hemisferio norte y el verano en el sur.

El inicio de la otoño en el hemisferio norte está definido por el instante en que la Tierra pasa por el punto de su órbita desde el cual el centro del Sol cruza el ecuador celeste en su movimiento aparente hacia el sur. El día en que esto sucede la duración del día y la noche prácticamente coinciden. A esta circunstancia se la llama también equinoccio de otoño.

Hay que retrasar el reloj una hora el 29 de octubre

Posteriormente, en octubre, llegará el cambio de hora, que este 2023, se producirá durante la madrugada del domingo 29 de octubre, día en el que habrá que despertarse pendiente de las manecillas.

La duda de la población suele ser qué hacer con el reloj y en esta ocasión se retrasarán. De esta manera, a las 03:00 horas serán las 02:00 en casi toda España, menos en Canarias, donde a las 02:00 de la madrugada pasará a ser la 01:00 horas. O lo que es lo mismo, se duerme una hora menos en todo el país.

Efectos en el organismo del cambio de horario

Ya sean contrarios o favorables al horario de verano, lo cierto es que esta modificación en el reloj tiene su efecto directo en el organismo de todas las personas, aunque algunas lo notarán más que otras. Este cambio al horario de invierno puede provocar que nos sintamos más cansados y somnolientos durante los primeros días después del cambio de hora, ya que nuestro cuerpo necesita tiempo para adaptarse al nuevo horario.

Además, el cambio de hora de invierno puede alterar nuestros ritmos circadianos, que son los procesos biológicos que regulan nuestro sueño y vigilia, la temperatura corporal, la hormona del estrés, entre otros. La exposición a la luz es uno de los principales factores que influyen en nuestros ritmos circadianos, y el cambio de hora de invierno puede alterar la relación entre la luz y la oscuridad, lo que puede afectar la calidad y la duración del sueño.

En general, los efectos del cambio de hora de invierno pueden variar de una persona a otra, dependiendo de factores como la edad, la salud, el estilo de vida y la exposición a la luz. Para minimizar los efectos del cambio de hora, se recomienda mantener una buena higiene del sueño, exponerse a la luz natural durante el día, evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir, y mantener una alimentación saludable y hacer ejercicio regularmente.

¿Último cambio de hora?

Con el argumento de acabar con todos estos inconvenientes que provoca este cambio en nuestro bienestar, no son pocos los ciudadanos que se preguntan cada vez más qué ha ocurrido con la decisión de la Unión Europea, que acordó que se eliminarían para siempre los cambios de hora. En principio, esto iba a tener lugar en el año 2019, pero se retrasó al 2021 y sigue sin llevarse a cabo.

Hay que recordar que la Comisión Europea aprobó años atrás que cada miembro eligiera un solo horario entre el de verano o el de invierno y en un principio se afirmó que esto se decidiría en abril de 2019. No obstante, en aquel momento no se llevó a cabo esa medida y el horario definitivo no se produjo. La irrupción de la pandemia del coronavirus cambió las prioridades de el mundo entero y la elección del horario se quedó en el aire.

Así llegamos a nuestro días, donde continuamos modificando la hora dos veces al año y, al parecer, por el momento y en el futo más próximo no se establecerá de una vez por todas el horario de invierno o el de verano de forma definitiva. De esta forma, el próximo cambio horario se realizará sin ninguna diferencia a los anteriores y se prevé que a finales de octubre volvamos a retrasar una hora nuestros relojes para adaptarnos al invierno.

¿Hasta cuándo se cambiará la hora en España?

Tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) en una publicación del 15 de marzo del 2022, los cambios de hora estacionales se seguirán produciendo, como mínimo, hasta el domingo 25 de octubre de 2026.

El hecho de dar esa fecha y no otra, no es algo casual. Se debe al cumplimiento del artículo 5 del Real Decreto 236/2002, de 1 de marzo, el cual señala que cada cinco años se debe publicar un calendario con las fechas concretas del cambio de hora.