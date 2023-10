José Juan Marrón: «Ya está adjudicada la obra de los dos edificios esenciales de emergencias»

¿Por que le entregaron el viernes una placa al Mérito Policial en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz?

Por mi trayectoria profesional, pero, sobre todo, por trabajar durante muchos años por la coordinación entre las policías locales de Los Realejos y el Puerto de la Cruz. Es un reconocimiento que se otorgó en marzo pasado, cuando aún era director de Seguridad en el Ayuntamiento de Los Realejos.

¿Cómo valora la intervención de los diferentes recursos en el incendio que en agosto afectó a varios municipios de Tenerife?

Fue positiva la coordinación entre todos los recursos, aéreos y terrestres, así como la colaboración y el trabajo en común de los ayuntamientos, el Cecopin del Cabildo de Tenerife y varios departamentos del Gobierno de Canarias, con sus autoridades al más alto nivel, así como el equipo técnico de la Unidad Militar de Emergencias (UME) o los integrantes de Bomberos de Tenerife, Eirif o Brifor. Hubo una coordinación diaria entre la Policía Autonómica, la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales, que tuvieron una labor determinante en los desalojos y realojos de vecinos. También cabe resaltar el liderazgo del presidente canario, Fernando Clavijo, del vicepresidente, Manuel Domínguez, y del consejero de Emergencias, Manuel Miranda, así como de las consejeras de Presidencia, Nieves Lady Barreto, y Bienestar Social, Candelaria Delgado. Fue un despliegue de un enorme aparato logístico.

¿Qué aspectos cree que se podrían mejorar en una emergencia de este tipo?

Se hizo una gestión bastante buena y no se puede decir que hubiera cosas que salieran mal. Lo indispensable era proteger la vida de las personas y sus bienes. Y no hubo ninguna víctima mortal y tampoco se quemaron casas. Es verdad que podemos ir mejorando aspectos de carácter operativo. Por ejemplo, la coordinación aérea es buena, pero se puede mejorar. Y también se debe intentar dar una respuesta más importante por parte de las administraciones implicadas en la atención a las personas. Pienso que hay pequeñas acciones que se pueden pulir, pero no hubo fallos estrepitosos y los técnicos de Protección Civil hicieron una gran labor. Mi máximo reconocimiento para todo el personal que participó en las tareas de extinción.

¿Cree que es necesaria o no una base de hidroaviones en Canarias?

Unos técnicos dicen que sí y otros, que no. De alguna manera, tienen cabida y hacen un trabajo estupendo todos los medios aéreos: los hidroaviones y los helicópteros ligeros, medianos y pesados. Hay que escuchar a los técnicos. Los hidroaviones realizan una gran labor y es importante que estén, pero junto a otros recursos aéreos. Lo que nos da fuerza es la combinación de esos diferentes medios, si se tienen en cuenta varios factores que se dan en las islas, como su orografía o los vientos que existen, por ejemplo. Los hidroaviones y los helicópteros colaboran en la extinción, pero no debemos olvidar el esfuerzo de los integrantes del operativo en tierra.

¿Cómo va el proyecto de los dos edificios esenciales de emergencias que se construirán en Tenerife y Gran Canaria?

Ya están adjudicadas las obras, desde el pasado 9 de agosto. Se trata de dos edificios gemelos, que estarán situados en el barrio de La Gallega (cerca del Muñeco de Nieve), en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, y en el Valle de Jinámar, en Telde. Para la construcción está prevista una inversión próxima a los 80 millones de euros. Y en esa cantidad no entra el equipamiento que requieren ambas infraestructuras. Dichos inmuebles bunkerizados van a contar con un altísimo nivel de seguridad y tecnología. En la actualidad, Canarias dispone de un sistema de atención a las emergencias puntero, que ahora tenemos que mejorar. Y los edificios esenciales de emergencias van a contribuir a que subamos ese listón. Las obras y el equipamiento serán costeados con fondos de la Unión Europea y del Gobierno de Canarias.

¿Cuáles son las prioridades de la Dirección General para los próximos años?

Una de ellas será, sin duda, la construcción de los ya citados edificios esenciales de emergencias. Otra consiste en la mejora de la plataforma tecnológica de la sala del 1-1-2, con el objetivo, entre otros, de reducir los tiempos de respuesta. Y la tercera se basará en el ingente trabajo para adaptar la normativa existente en las islas a la establecida por el Estado, lo que requerirá una actualización en numerosos documentos relacionados con las emergencias a nivel autonómico, insular y municipal. Lo determinante es la formación y la planificación para obtener los mejores resultados en la crisis. Para eso, tanto el personal del Cecoes (Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad) como el de la Dirección General de Emergencias están en constante formación, pues reciben e imparten nuevos conocimientos.

¿Cómo valora la implantación hasta ahora del sistema de aviso a la población en caso de emergencia?

Estamos contentos con el modelo y tenemos que perfeccionarlo a medida que se implanta. En el último incendio funcionó. Pero hemos visto que es necesario mejorar en las radiocomunicaciones. Se trata de afrontar con garantías los avisos en episodios como incendios, fenómenos costeros o ceros energéticos, por ejemplo. En el último incendio de Tenerife el resultado fue bueno, pero todo es susceptible de mejorar.

¿Cómo va el desarrollo de los planes de seguridad y salvamento en playas y otras zonas de baño marítimas?

En estos momentos estamos con la parte legislativa. Vamos a formar grupos técnicos para mejorar y adaptar la normativa. El decreto 116/2018 establece cuál es la fórmula de trabajo en las playas. Y ahora nos hallamos en el proceso de implementación y en la labor con los técnicos.

¿Todas las administraciones municipales serán capaces de afrontar la inversión que requiere esta medida?

Todo lo haremos de acuerdo con la Federación Canaria de Municipios (Fecam). Oiremos las aportaciones de los ayuntamientos y estableceremos equipos técnicos conjuntos.

¿Existe algún plan para ayudar o favorecer a los colectivos de voluntarios que intervienen en las emergencias?

El voluntariado se convierte en un elemento importante, en la medida en que colabora con los profesionales. Me refiero, sobre todo, a los bomberos voluntarios y las agrupaciones de Protección Civil en los municipios. El Gobierno prevé ofrecer un plan de formación a estos grupos, que durante la erupción del volcán Tajogaite y todas las diferentes crisis han desarrollado un papel impagable.

primer portavoz que tuvieron dichos departamentos administrativos de la capital tinerfeña y del Ejecutivo del Archipiélago. Y durante los últimos once años desarrolló su labor como director de Seguridad en el Ayuntamiento de Los Realejos, en la etapa como alcalde de Manuel Domínguez, actual vicepresidente de la Comunidad autónoma. En ese periodo lideró el equipo que se encargó de redactar el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) de la villa norteña. |