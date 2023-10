El primer ingrediente para que una idea de negocio innovadora alcance el éxito empresarial sería «entender que las patentes son una protección imprescindible para la gran parte de las innovaciones tecnológicas». Así lo afirmó ayer Rubén Bonet Romero, co-fundador, presidente y CEO de Fractus, S.A., la empresa tecnológica que ha desarrollado las antenas fractales que llevan hoy en día todos los móviles del mundo, y que nació en los años 90 como spin off en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). En el marco de la cuarta edición de Patents Week by ULPGC, Bonet impartió la conferencia Fractus. De patente universitaria a Spin Off que compite con gigantes de la tecnología, donde desveló las claves fundamentales que han convertido a su empresa en una compañía tan importante en tecnologías deep tech: el haber patentado su innovación, el capital público-privado, el componente estratégico empresarial, y la ambición.

«Una patente te da derecho de propiedad sobre algo que tú has inventado y te podría llegar a impedir que otras compañías o usuarios, utilicen lo que tú has desarrollado. A través de la patente delimito los límites de mi tecnología, y cualquier compañía que quiera operar dentro de estos límites tendrá que ponerse de acuerdo conmigo o de lo contrario, yo puedo forzar a esta compañía a salirse de los límites de mi tecnología». La patente posibilitó el modelo de negocio de Fractus , basado en los derechos de licencia (royalties), es decir, cobrar una determinada cantidad por permitir a un tercero servirse de su tecnología. Lo consiguieron en 2009, tras demandar a los principales fabricantes de móviles por hacer uso, sin permiso, de sus patentes de antenas fractales, que funcionan simultáneamente en múltiples bandas de comunicación. «Nosotros desarrollamos al final de la década de los 90, dentro de la UPC, los primeros conceptos de una tecnología de antenas fractales que permitía hacer antenas multibanda y miniatura. Vimos que los teléfonos móviles tenían la antena externa y trabajaban en una frecuencia, el 1G y sabíamos que pronto llegaría el 2G, el 3G luego, el 4G y el 5G; y luego el bluetooth, el wifi... y que para todos esos sistemas de comunicación iban a ser necesarias una antena para cada uno de estos sistemas con la tecnología antigua tradicional, lo cual no podía ser, las antenas debían ser integradas, y para hacer eso la mejor forma de hacerlo era con nuestra tecnología, la tecnología fractal». Este fue el camino de inicio y, tras mucho esfuerzo, alguna que otra batalla judicial con gigantes tecnológicos, han conseguido que hoy en día prácticamente todos los teléfonos móviles del mundo , utilizan su tecnología, y por ello les pagan royalties. Así, una innovación generada dentro de una universidad, en un proceso de spin off, consigue ser un estándar mundial en el sector de conocimiento de las antenas. «Conseguimos imponer nuestra tecnología, por sus ventajas y por la estrategia empresarial que desarrollamos. Y logramos que todos estos fabricantes de tecnología móvil decidan adoptar nuestra tecnología, y pagar royalties gracias a que nuestra tecnología estaba patentada». Rubén Bonet destacó también la importancia de eventos como la Patents Week by ULPGC, la semana dedicada a las patentes, que se celebrará hasta el 6 de octubre en la capital grancanaria con el objetivo de visibilizar y proteger la transferencia de la investigación de calidad. «Es fantástico que se haga en Canaria para demostrar que no hace falta estar en Madrid o en Barcelona. Cualquier sitio del mundo con universidades y talento, se puede convertir en un hub de innovación y de tecnología, y luego eso puede tener un efecto multiplicador. Al tener royalties, generas un polo de atracción de talento y ebullición de nuevas compañías, de start ups y eso son ingresos para las islas». «Oportunidad» Una opinión muy similar a la expresada por Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación. «Este evento tiene una importancia enorme. Está organizado desde la Universidad, la ULPGC, y es ahí́ donde se genera una gran cantidad de conocimiento que luego se debe transferir en forma de patentes y otros modelos de utilidad a la sociedad, no sólo a las empresas», indicó Riesgo, durante el acto de inauguración de la Patents Week by ULPGC, celebrado ayer en el Auditorio Alfredo Kraus, con la presencia de Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias; Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria; Lluis Serra, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; y Ángel Tristán, presidente del Consejo Social de la ULPGC, entre otras autoridades. Fernando Clavijo, destacó́ la importancia del evento como nexo de conexión entre el mundo de la investigación y el sector empresarial, y el importante esfuerzo de la ULPGC, que a través de su Parque Científico Tecnológico, la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), y las oficinas de Propiedad Industrial e Intelectual (OPII) y de Proyectos Europeos (OPE), han solicitado hasta la fecha 207 patentes de las cuales se han concedido 93. «La tan ansiada diversificación económica tiene que venir de la mano del desarrollo de la innovación y de la investigación; poder patentar todos los avances y logros, darles seguridad jurídica, y que queden en manos de sus desarrolladores o de la ULPGC, es positivo». Teresa Riesgo pone en valor el papel de la Universidad para transferir el conocimiento a la sociedad Por su parte, Antonio Morales, puso el foco en la importancia del encuentro para el desarrollo de políticas estratégicas ante los nuevos retos que tiene esta tierra. «El Cabildo ha invertido como nunca en apoyar a la ULPGC, que se está́ convirtiendo en un espacio puntero en el conjunto del Estado español, en el tema de las patentes. Sólo desde esta creatividad del mundo científico y desde la protección de las ideas tenemos posibilidades para afrontar retos de futuro como el cambio climático o la necesidad de diversificar nuestra economía». El rector Lluis Serra, puso en contexto la trascendencia del impulso que la ULPGC realiza en cuanto a la transferencia del conocimiento. «La Universidad quiere contribuir a la transferencia, al desarrollo, y a la diversificación del tejido empresarial canario; no son palabras, son realidades. Más de la mitad de las patentes que provienen del Archipiélago vienen de la ULPGC». Indicó que sólo en este año, la Universidad de Las Palmas ha gestionado 25 patentes europeas, la mayor parte de ellas en el ámbito marino. «El futuro de la humanidad está en el mar, y uno de los fuertes de la ULPGC son las Ciencias Marinas». Fernando Clavijo señala la innovación y la investigación como claves para alcanzar «la tan ansiada diversificación económica» El presidente del Consejo Social de la ULPGC, también valoró́ dicho esfuerzo. «La ULPGC está empeñada en dar un gran salto adelante en investigación y en su imprescindible transformación en patentes». Patents Week es un evento de referencia a nivel nacional en materia de protección de la propiedad industrial e intelectual, que este año celebra su cuarta edición, bajo la organización del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la ULPGC, entre el 2 y 6 de octubre en dos sedes: el Auditorio Alfredo Kraus y el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Se trata de un punto de encuentro entre la universidad, las empresas innovadoras, oficinas de transferencia de investigación y personal investigador. El Auditorio Alfredo Kraus acoge varias mesas redondas sobre innovación y protección de la propiedad industrial en torno a la sostenibilidad y las tecnologías verdes, la tecnología electrónica aplicada al sector aeroespacial y el ámbito de la eólica-marina, además de sesiones de networking, encuentros entre personal técnico e investigador, startups y spinoffs universitarias, y programas de innovación abierta en empresas. Despertar, conservar y proteger el legado científico y educativo de la investigadora Margarita Salas, bioquímica y discípula de Severo Ochoa, y uno de los referentes en I+D+I más importantes del país; además de despertar vocaciones científico-tecnológicas desde las edades más tempranas de la infancia. Estos son los objetivos principales con los que nació a principios de este año la Fundación Margarita Salas, presidida por su hija Lucía Viñuela, y que serán transmitidos a través de las actividades organizadas en el marco de la Patents Week by ULPGC que se celebran a partir de hoy en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, destinados principalmente al alumnado de Primaria ySecundaria, con la figura de la bioquímica como eje central. «Si algo le preocupaba y le ocupaba mucho tiempo a Margarita Salas era llegar a las niñas, también niños, pero sobre todo a esas niñas en las que hay muchísimo talento científico, tecnológico y artístico», indicó Lucía Viñuela. Un reto que va a continuar a través de la Fundación, referente nacional e internacional de apoyo y promoción a la educación STEAM, desde la que se va a trabajar para «hacer circular el talento, ni retenerlo ni exportarlo, sino que salga, pero que luego pueda volver y con unas condiciones, dignas, porque eso también le preocupaba muchísimo a Margarita salas». La presidenta de la Fundación también destacó la importancia de la Patents Week, haciendo una mención especial a la ULPGC, a través del director de Innovación y Transferencia de la ULPGC, Sebastián López. Poner en valor la ciencia y la innovación a través de las patentes, es otra de las prioridades de la Fundación, no en vano, Salas es la autora de una de las patentes más rentables que ha tenido el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) -proceso de síntesis de ADN in vitro-, a la que se suman otras 8 patentes desarrolladas por la investigadora. «Es un honor apoyar este año, desde la Fundación Margarita Salas la Patent Week by ULPGC. Espero que este sea el inicio, de una bonita amistad y de una larga relación con Canarias, con el Cabildo de Grancanaria y con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, porque además tenemos objetivos comunes clarísimos, y para nosotros también es muy importante llegar a este territorio, donde hay una excelente cantera de investigadores, de innovadores y de empresas que fomentan las vocaciones STEAM, y de las que queremos ir de la mano». El Consejo Social de la ULPGC también ha organizado la actividad El futuro ya está aquí, que se celebrará en el Museo Elder y que consiste en charlas destinadas a estudiantes de Secundaria que serán impartidas por docentes y personal investigador de la ULPGC, para que los jóvenes descubran, de una manera sencilla y amena, los avances y el futuro en distintos campos de la enseñanza como la salud, el medio ambiente o las tecnologías.