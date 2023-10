“Hemos cerrado hoy una acción de promoción para la Semana de la Moda Baño de Gran Canaria en 2024 que incluye la participación de una firma americana en la pasarela, así como la asistencia de prensa estadounidense”, ha explicado Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, al finalizar el encuentro que ha mantenido este miércoles en el sur de la isla con los representantes de Council of Fashion Designers of America (CFDA) en el marco de la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida que arranca este jueves en Expomeloneras.

