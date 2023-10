Orientadores de Infantil y Primaria urgen a las familias eliminar el uso de móvil o tablet

¿Un recurso o protagonistas de la educación? ¿Cuál debería ser la verdadera aplicación de los dispositivos digitales? La edad es, para los responsables de los departamentos de orientación de varios colegios de Educación Infantil y Primaria de Vigo (CEIP), la que marca su uso. Y es que en un comunicado con motivo del inicio de las clases hace poco menos de un mes, estos profesionales recomiendan a todas las familias de estos alumnos con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años “eliminar o reducir al máximo” el uso por parte de los niños del teléfono móvil, tablets o consolas, poniendo sobre la mesa las consecuencias que suponen para la salud mental del menor así como a su capacidad cognitiva o de aprendizaje.

Desarrollo cognitivo

Estas son por las que el cerebro permite aprender, prestar atención, memorizar, hablar, leer, etc., y a la vez son las que se ven más afectadas por el uso antes de tiempo de las tecnologías digitales o pantallas interactivas. “Hasta los 16 años no se dan las condiciones mínimas para que sea la persona la que usa el móvil y no al revés”, explican los orientadores de los CEIP Párroco Don Camilo o el CEIP Virxe do Rocío, entre otros.

Recuerdan además, que el uso de móviles y tablets antes de los 12 años “dificulta el desarrollo de la corteza prefrontal, concretamente la zona especializada en las funciones cognitivas como son la capacidad de atención, la memoria de trabajo, el control de los impulsos, capacidad de planificar o decidir, gestión de las emociones y tolerancia a la frustración”. Inciden que sin esta capacidades, los procesos de aprendizaje “se vuelven complicados”.

"Respecto a un uso continuado de más de 20 minutos, no lo recomendaría hasta la adolescencia ya que tanto los juegos como las aplicaciones pueden tener un gran poder adictivo" Daniel Novoa - Psicólogo vigués

Uso esporádico

Estas directrices son bastantes parejas a las del también psicólogo vigués Daniel Novoa, si bien reconoce que su uso esperádico apenas tendría impacto en menores de más de dos años. "En términos generales, hasta los 8 o 9 años considero que hay otras opciones mejores que una pantalla interactiva. Después hay que matizar qué uso se hace de la misma, ya que hay juegos, aplicaciones y entretenimientos muy distintos. Respecto a un uso continuado de más de 20 minutos, no lo recomendaría hasta la adolescencia ya que tanto los juegos como las aplicaciones pueden tener un gran poder adictivo. La supervisión del uso de la pantalla no deber ser negociable inicialmente".

Enganchar, no educar

Y es que el diseño de dichas pantallas interactivas, recogen los profesionales de los centros educativos, no están orientadas a la educación, sino a enganchar al menor. “Las aplicaciones de juegos y vídeos están especialmente diseñadas con complejos algoritmos para tenerlos el máximo tiempo posible jugando, para enganchar a los consumidores, no para educarlos”, sostienen los orientadores de los colegios vigueses, que denotan atrasos en el lenguaje oral, en las habilidades sociales y comunicativas así como en el comportamiento del estudiante.

Adolescencia

Estas consecuencias no se reducen solo a la etapa inicial del menor, sino que su desarrollo se verá también plasmado en su adolescencia provocando además de “fracaso escolar y ciberacoso”, serios problemas en su salud mental como “aislamiento social, alteraciones de sueño y alimentación, cambios de humor y trastornos de conductas, ansiedad y depresión, ludopatía, consumo normalizado de pornografía...”.

Por ello, Novoa recomienda medidas de control por parte de los padres y madres para vigilar el acceso de los menores a lo que ofrecen las nuevas tecnologías. "La supervisión y el control en el uso de las pantallas en los 8 o 9 años puede ser una manera muy interesante de promover un uso responsable de la electrónica además de poder fomentar la utilización de juegos y aplicaciones con una didáctica constructiva", incide el profesional.

Juegos manipulativos

En conclusión, los orientadores de los centros indicen en que los niños y niñas en edad escolar no necesitan las pantallas interactivas ni las consolas para entretenerse o llenar tiempos de espera. “La estimulación y el ambiente en el que cada cerebro se desarrolla es determinante para una buena salud cognitiva, para un adecuada desarrollo intelectual, emocional y social. Ellos y ellas crecen y aprenden gracias al juego manipulativo y social. El juego es clave para un desarrollo saludable”, sentencian.