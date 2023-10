Dolors López: «Hay que hablar del suicidio para que deje de ser un tabú»

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria organizó este viernes la primera Jornada de Salud Mental en el Museo Castillo de Mata, un encuentro que permitió abordar el papel de las ciudades en la promoción del bienestar emocional y la prevención de la conducta suicida, así como analizar los retos futuros. «El suicidio se puede prevenir, pero para eso hay que elaborar una estrategia. El primer paso es visibilizarlo y hablar del asunto con rigor para que deje de ser un tabú y poder lanzar la información correcta a la ciudadanía», manifestó Dolors López, experta en Prevención de Suicidios y una de las ponentes de la cita.

En su charla, titulada Trabajando por la vida, la profesional apuntó que hablar correctamente del suicidio no contribuye al denominado efecto llamada. Ahora bien, lo que sí tiene repercusiones negativas es tratar el conflicto de una forma inapropiada.

«La desinformación y los mitos que siempre han rodeado al suicidio han contribuido a que no siempre se hable del tema de una forma adecuada. Por tanto, el hecho de ofrecer líneas de ayuda e información para detectar las señales y los propios mitos salva vidas», apuntó.

Señales que emiten los suicidas

En este sentido, la experta explicó que existen varias señales que pueden alertar de que una persona quiere acabar con su vida. De hecho, se clasifican en tres tipos: conductuales, orales y escritas. «No podemos dejar pasar ninguna de ellas. Hay que preguntar qué está ocurriendo, acompañar a las personas para que encuentren ayuda profesional y activar sus redes de confianza. No hay que olvidar que a todos nos fallan las fuerzas en algún momento, y que es ahí cuando tenemos que estar unidos», remarcó la ponente.

Y es que para López, la sanidad pública ha hecho una labor importante al potenciar la asistencia a la salud mental y poner el foco de atención en el riesgo de suicidio. No obstante, a su juicio, la sociedad también debe hacer un esfuerzo para ayudar a prevenir estas conductas. «Tenemos que romper los mitos y empezar a hablar del suicidio, ya que no vamos a poder tener un psicólogo para cada persona. Por eso, es muy importante reaccionar como sociedad y conseguir entre todos que el sufrimiento de las personas no pase desapercibido», aseveró.

«El hecho de ofrecer información para detectar los mitos salva vidas», apunta la profesional

Asimismo, la especialista puso de relieve que los trastornos mentales están detrás de la mayoría de las conductas suicidas, si bien aclaró la diferencia entre los trastornos de la personalidad y aquellos que son generados por situaciones de la vida. «Estos últimos pueden ser fruto de la depresión por violencia de género, un desahucio o el acoso escolar, entre otras causas. Sin duda, son trastornos mentales que vienen derivados de situaciones sociales, y lo que tenemos que hacer es evitar que se produzcan estos hechos».

Prevención del suicidio

Hay que señalar que Dolors López es también autora del libro Te nombro, un título que decidió escribir después de sufrir el suicidio de su propia hija. En él cuenta su experiencia, explica lo que sucede en los entornos y habla sobre cómo enfocar el suicidio como algo que se puede prevenir. «Este libro surgió de la necesidad de poder hacer algo para lograr parar el suicidio y conseguir que, al menos una madre, no llegue a pasar por lo que yo he pasado», desveló.

La jornada organizada por el Consistorio capitalino también permitió celebrar una mesa redonda para analizar el día a día de la salud mental. En ella participaron la jefa del servicio de Psiquiatría Infantojuvenil del Complejo Hospital Universitario Insular- Materno Infantil, Sabrina González; la psicóloga y vicedecana primera del Colegio de la Psicología de Las Palmas, María del Pino del Rosario; y el supervisor del área funcional de Salud Mental del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Rafael García.

Además, el encuentro contó con la presencia de la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, que pronunció la ponencia Salud mental y retos futuros; la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón; y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias.

«Estas reuniones son fundamentales porque nos hacen ver que el suicidio y los problemas de salud mental son conflictos sociales que necesitan la implicación de todos los ciudadanos», concluyó Dolors López.