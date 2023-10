La Gerencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pondrá en marcha este mes un proyecto piloto dirigido a introducir la Inteligencia Artificial para facilitar la labor del profesorado. Se trata de la herramienta de IA de Microsoft para corporaciones (Bing IA), que en un primer momento se pondrá a disposición del personal docente e investigador (PDI), aunque la idea es sumar al personal de Administración en una segunda fase, según destacaron el gerente y vicegerente de la ULPGC, Roberto Moreno y Abraham Rodríguez, respectivamente.

En el plazo aproximado de dos semanas, según las previsiones, estará a disposición de todo el profesorado en activo la citada herramienta corporativa de Inteligencia Artificial de Microsoft, a la que podrán acceder con la cuenta docente personal y a través del navegador de Microsoft, siguiendo las instrucciones que, previamente, les hará llegar el equipo de la Gerencia de la ULPGC. «Creemos que estas aplicaciones de Inteligencia Artificial deben pasar a formar parte de las herramientas docentes, no sólo de la nuestra sino de todas las universidades, y que su uso debería también empezar a ser considerado muy seriamente por parte de las administraciones públicas, de cara a optimizar la gestión», indicó Roberto Moreno. «Estamos acostumbrados a ver noticias de usos de IA, quizás con más ruido que nueces, con alguna exageración en un momento dado, y si nos acostumbramos a utilizarlas como un acompañamiento en nuestras tareas docentes e investigadoras, pueden ser unas herramientas tremendamente útiles».

Entre sus funciones destacan la posibilidad de generar resúmenes, dar ideas creativas sobre distintos temas, preparar contenidos para el aula y clases magistrales, buscar fallos en determinados textos, incluso sugerir preguntas de examen.

«Inteligencia híbrida»

No obstante, el gerente de la ULPGC hizo hincapié en que se trata de una herramienta que complementa el trabajo docente. «La mayor o menor utilidad también va a depender mucho de cuán hábil sea la persona que la utilice, por eso nos gusta utilizar más que el término de inteligencia artificial, el de inteligencia híbrida, no sólo es la herramienta informática de la IA, sino también la inteligencia propia del que utiliza esa herramienta, la que de forma combinada le va a poder sacar mayor o menor partido a algo que, insisto, es una herramienta, no un fin en sí mismo».

En este sentido, matizaron que la herramienta no está exenta de fallos, de ahí la necesidad de supervisarla. «No te puedes creer las respuestas sólo porque te la haya dicho la IA, pero ya no empiezas con una hoja en blanco, sino a partir de un esbozo y de la información que es capaz de sintetizar».

También pusieron en valor que la herramienta IA grantiza la seguridad y privacidad de su uso, de manera que tanto los datos personales de los usuarios, como la información utilizada y generada, o los datos de la ULPGC, están protegidos y no se comparten. «Todo lo que se genere mediante la interacción de esta IA y los usuarios se queda entre ellos, no se guarda, no se comparte». Gerente y vicegerente insistieron en que se trata de una herramienta segura, sin riesgo de que terceros se aprovechen.

La seguridad y el aumento de la productividad, entre las ventajas de ‘Bing IA’ de Microsoft

«Sobre todo no se usa para reentrenar al sistema inteligente, porque es uno de los principales problemas que puede tener esta tecnología», apuntó Abraham Rodríguez. «Cada vez que utilizamos una de estas herramientas online toda nuestra interacción se registra, se almacena y se utiliza para mejorar la experiencia de las siguientes respuestas. Aquí no, aquí todo se mantiene solo mientras dure la sesión, una vez que te sales de la sesión, caduca pasado un par de horas, todo se elimina, con lo cual se protege la confidencialidad de la empresa, en este caso de la ULPGC, o de la investigación». Y añadió que detrás también está la supervisión del propio sistema, que veta los comportamientos que puedan ser delictivos.

Otra de las ventaja de Bing IA es que aumenta la productividad. Abraham Rodríguez citó estudios recientes de herramientas similares de IA que se utilizan para programar, que concluyen que aumentan más del 30% la productividad, «lo que supone un ahorro de tiempo importante».

Además, constituye una herramienta eficaz para reducir la carga burocrática del PDI. «Puede ser un asistente perfecto para tareas administrativas, tanto para investigadores como para el propio personal de administración».

En el plazo de cinco o seis meses se evaluará el uso de esta herramienta IA y la posibilidad de extenderla a la Administración

Tampoco presenta barrera idiomática, dado que el traductor «es totalmente cruzado», el usuario le puede dar un documento en inglés o en otras lenguas y recibir la respuesta o el contenido solicitado directamente en español.

En unas semanas se pone en marcha como proyecto piloto, para lo que se le mandará al profesorado unas indicaciones previas sobre esta tecnología «bastante intuitiva y fácil de manejar». Tras un período cercano a los seis meses, se valorará su uso y la posibilidad de extenderlo a la Administración.