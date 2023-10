Tripadvisor otorga los premios Travellers' Choice Best of the Best a aquellos restaurantes que han acumulado un alto número de reseñas y opiniones positivas durante un año. Estos premios se otorgan a establecimientos gastronómicos que son adecuados para comensales diarios, muchos de los cuales son lugares sencillos que ofrecen una buena relación entre calidad y precio. Además de la calidad de la comida y el precio, otros factores como el ambiente del restaurante y la atención de los empleados hacia los clientes también influyen en la decisión de los rigurosos evaluadores de Tripadvisor.

Hasta cinco restaurantes de la provincia de Las Palmas encabezan el ránking de la categoría 'Cita Romántica'. Concretamente dos en Gran Canaria, dos en Lanzarote y uno en Fuerteventura. Así es el mejor restaurante de Canarias: carta, menú, precios, horario Restaurante Que Bien Destaca su ambiente acogedor y vistas al mar como un lugar perfecto para una cita nocturna. "Puedes disfrutar de una comida de tres platos con todos tus favoritos de la cocina italiana y mediterránea (gambas, pasta y pato entre otros) sin tener que gastar una fortuna. No te pierdas esta joya de Puerto Rico", apuntan desde el portal turístico. El local, que se encuentra en la calle Tasartico, 17, de esta localidad de Mogán, lidera este prestigioso listado. La Carmencita del Puerto En segunda posición se encuentra este restaurante de Lanzarote que "es una experiencia de tapas única que personifica la forma española de comer en un ambiente relajado e informal". Ubicado en la calle Chabusquillo, 4, en el Centro Comercial Matagorda es un lugar donde se recomienda reservar con antelación, ya que el restaurante puede estar lleno. Una señal más de su éxito. LoLa El segundo representante de Gran Canaria es este que se encuentra en Playa del Inglés y que varía su carta cada tres meses en función de las estaciones del año. Su filosofía se basa en una cocina de estilo moderno, donde se emplean productos frescos, tanto los que provienen de la tierra como del mar. Siendo fieles, todos estos productos provienen de la naturaleza de las Islas Canarias, consiguiendo sabores de lo más estimulantes. The Ugly Ducky En sexta posición se encuentra el primer y único representante de Fuerteventura, concretamente de Corralejo. 'El patito feo' es un pequeño restaurante íntimo de especialidades escandinavas. "Servimos a diario un plato danés diferente, además de un menú internacional... Todos nuestros platos están elaborados íntegramente con ingredientes cuidadosamente seleccionados por nuestro experto chef, graduado con honores y medalla", señalan desde el restaurante. "Nos esforzamos por brindarle un servicio y una comida de calidad que recordará", añade el restaurante, en el que se recomienda encarecidamente reservar debido a su éxito. Kamezí Deli & Bistro Y en séptima posición se encuentra otro habitual de estas listas. El restaurante de Playa Blanca destila personalidad, pues cuenta hasta con su propia tienda gourmet. Cocina creativa de sabor local, en base a productos autóctonos y centrada en dos menús degustación. Además, presume de tener su propio obrador de pan artesano. Completan esta prestigiosa lista El Mercader (3º, Granada), Alizia Casa de Comidas (Albarracín), Restaurante Café Med (8º, Mallorca), Marytierra (9º, Ibiza) y Taberna Restaurante La Tapa (10º, Capileira).