Agnieszka Dulba: «Aunque el cáncer no me deja hacer muchas cosas, lo sigo intentando»

¿Tuvo algún signo de alarma previo al diagnóstico?

No. Es que yo nunca me palpaba los pechos. Pero un día, estaba haciendo tiempo echada en el sillón y empecé a tocar. Fue ahí cuando descubrí que tenía un bulto. Unos días después fui a hacerme la citología a la matrona, y me dijo que el bulto podía ser debido a la regla. Pero pasó el tiempo y no se me quitaba. Entonces fui al médico de cabecera, y se lo dije. Me exploró y me mandó a hacer una mamografía. En una semana la tuve, y en una semana tuve otra ecografía. Tras la ecografía me hicieron la biopsia y yo ya empecé a sospechar que había algo. El 28 de junio tuve la cita con mi especialista. Fui con una amiga, y ahí me dijeron que tenía cáncer de mama y que el tumor era bastante grande.

¿Cómo se sintió en ese momento?

Se me derrumbó el mundo. Nadie se espera la noticia así. Me puse a llorar, mi amiga me tuvo que consolar y decirme que todo iba a salir bien. Desde ese momento me fui de baja, porque no podía trabajar. Fue mi hija de ahora 11 años la que me ayudó. Y aunque hay muchas cosas que no puedo hacer, siempre lo sigo intentado.

Pero incluso aunque uno intente ser optimista, supongo que hay días peores…

Sí, tenía mis días. Cuando empecé con la quimio, fue lo peor. Se me caía el pelo y en todo el cuerpo no tenía ni uno. Tuve dolores de estómago, náuseas, me dolía la boca hasta el punto de pensar que se me caerían los dientes. No comía y cuando lo hacía todo me sabía metálico. Me subió hasta el azúcar y se me cayeron las uñas. Pero, poco a poco, he ido saliendo de eso. A día de hoy aún tengo mis días depresivos, en los que no tengo ganas de hacer nada, porque, por ejemplo, las pastillas que estoy tomando me destrozaron las articulaciones y no puedo caminar mucho. Pero yo lo intento.

Se suele decir que la mente tiene mucho que ver con cómo se desarrolla la enfermedad.

A mí se me quedó grabado una cosa que me dijo el psicólogo cuando empecé la terapia. Me dijo: «ahora no puedes escuchar tu cabeza, tienes que escuchar tu cuerpo». Yo vivía apurada y ahora si no tengo ganas no lo hago. Lo hago mañana, porque además ya no tengo tanta fuerza para, por ejemplo, limpiar la casa de una sola sentada. Me lo tomo con calma.

Ha pasado algo más de un año desde su diagnóstico ¿en qué situación se encuentra ahora?

En septiembre me operaron los pechos para reconstruirlos. Me pusieron un implante en el derecho y el izquierdo lo redujeron para igualarlos. Así que ahora estoy a la espera porque aún me quedan sesiones de radioterapia.

¿Diría que el diagnóstico le ha cambiado la forma de pensar?

Me ha cambiado la vida. La veo desde otra perspectiva. Me he convertido en una persona más tranquila. Recuerdo que antes siempre discutía por las mañanas con mi hija porque no se quería levantar para ir al colegio. Ahora cuando la voy a despertar y me pide cinco minutos más, le dejo diez. No la presiono, si llega tarde al colegio en todo caso es su responsabilidad. Le doy menos importancia y me lo tomo con más serenidad. Si no puedo hacer algo hoy, lo acabo mañana. ¿Para qué me voy a estresar si la vida son dos días?

¿Qué significó para usted poder recurrir a los servicios de la Asociación Española Contra el Cáncer?

Ellos te ayudan y te explican todo lo que pasa. Te dan la oportunidad de hablar con un psicólogo y de arreglarlo todo con la trabajadora social que también te explica tus derechos. Su contribución es muy importante.

¿Qué le diría a una persona que reciba un diagnóstico similar al suyo?

Que no se rinda. Que escuche a su cuerpo y no a su cabeza. Que intente ser positiva. Que si puede salir, salga cada día, aunque sean diez minutos para dar un paseo. Pero sobre todo, que se exploren los pechos. Si yo lo hubiera hecho mucho antes, quizás no me hubieran hecho una mastectomía. Cuando eres joven crees que nunca te va a pasar a ti y hay muchas mujeres jóvenes que padecen cáncer. Yo lo vi en primera persona en el hospital.