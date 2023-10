Las enfermedades respiratorias y las crónicas colapsan Urgencias

«El contexto ha mejorado con respecto al lunes y el martes, que son los peores días porque la actividad médica para dar altas en planta los fines de semana es menor, lo que hace que se acumulen más pacientes a la espera de una cama. En el Insular, por ejemplo, sigue habiendo enfermos en los pasillos, pero el problema es más grave en el Hospital Universitario de Canarias –HUC–», agrega.

Según informaron este jueves desde el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, en el transcurso de los últimos siete días, el área de Urgencias ha llegado a recibir hasta 300 pacientes diarios, si bien durante el puente del Pilar los profesionales atendieron a cerca de un millar de enfermos. No obstante, en la última jornada, «la situación mejoró». Algo similar sucedió en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde la afluencia de pacientes se incrementó de forma notable la pasada semana, hasta alcanzar la misma media diaria que el centro de referencia del área sur de la Isla. Ahora bien, el servicio ya ha recuperado la normalidad.

En el HUC, en cambio, la afluencia sigue siendo mayor de lo habitual. Tal y como comunicaron desde el centro, la media de pacientes diarios está fijada en 222, pero en los últimos días se ha superado esta marca y los profesionales han llegado a asistir a más de 250 en un solo día. De hecho, durante este tiempo, ha habido un pico de casi 300 pacientes en el transcurso de 24 horas. «Hay camillas hasta en las entradas de las salas de observación y las ambulancias están en la puerta. El espacio sigue siendo el mismo y no hay por donde moverse», aseguraron hoy fuentes consultadas por este medio.

Por lo que concierne al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, hay que decir que la media diaria continúa rebasando la horquilla de los 300 pacientes, y ahora mismo se sitúa en 319.

«Los compañeros piden un incremento proporcional de personal para atender a los pacientes en los momentos de desborde, que no haya personas en los pasillos y que se articulen todos los mecanismos necesarios para evitar estos episodios. No hay que olvidar que en el Archipiélago hay unas 500 camas ocupadas por pacientes sociosanitarios que ya han recibido el alta hospitalaria, por lo que ya es hora de que los organismos competentes tomen las medidas necesarias», destacó Vega.

A juicio de los integrantes del Consejo Canario de Colegios Oficiales de Enfermería, el caos que a menudo se vive en las Urgencias responde al envejecimiento poblacional, lo que va de la mano de un aumento de la cifra de personas aquejadas de enfermedades crónicas. «Teniendo en cuenta esto, es necesario ofrecer más recursos desde el ámbito de la Atención Primaria para evitar esta llegada masiva de pacientes a los hospitales. Es cierto que hacen falta más camas hospitalarias y sociosanitarias, pero lo más importante es reforzar la asistencia a estos enfermos para que su patología no se descompense y no tengan que acudir a las Urgencias hospitalarias» , concluyó el secretario de la agrupación.

Hay que señalar que algunos facultativos han contactado con los sindicatos profesionales de médicos de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife para informar sobre la situación de desborde y manifestar sus inquietudes. Asimismo, los colectivos de auxiliares de enfermería y celadores de distintos hospitales también han trasladado su descontento a la Asamblea 7 Islas.

La Asamblea 7 Islas pide una solución eficaz

Los representantes de la Asamblea 7 Islas mantuvieron este jueves una reunión con la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, y el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Carlos Díaz, en la que pusieron sobre la mesa el conflicto de las urgencias. «Hemos exigido soluciones eficaces y hemos visto voluntad para resolver el problema. De hecho, están trabajando en una propuesta para aliviar la tensión», informó este jueves Octavio Sánchez, portavoz del citado colectivo en el que están representados los grupos C, D y E del SCS. «Nos hemos sentido desbordados, pero ya el problema se ha vuelto crítico. Esto no es justo ni para los profesionales ni para los pacientes, ya que hay que tener en cuenta que el servicio atiende a muchísimas personas mayores que se ven obligadas a estar varios días en un pasillo por no contar con los recursos suficientes. Además, ningún centro está preparado para afrontar las olas de calor que hemos soportado», lamentó Sánchez, que también quiso poner de relieve el importante papel que desempeñan en las áreas los auxiliares de enfermería y los celadores. «Ellos son los que están las 24 horas del día al lado de los pacientes en Urgencias y están agotados a nivel físico y psicológico», asevera. | Y.M.