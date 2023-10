En Canarias hay 641.296 personas en situación de pobreza, según el último informe de EAPN presentado en el Parlamento de Canarias el 17 de octubre. Los indicadores que miden esta realidad vuelven a incidir que tiene rostro de mujer: desde 2015, la tasa en la población femenina no ha dejado de aumentar, hasta un total de 337.323 mujeres, que además cobran una media de un 20,9% menos que los hombres. Si además se añaden los hogares con hijos a cargo, el estudio muestra que el 43,7% de las familias monomarentales (mujeres con hijos a cargo) están en situación de pobreza o exclusión social.

Tras estas cifras, hay una amalgama de realidades. La de Marcela (nombre ficticio, pues prefiere mantenerse en el anonimato), de nacionalidad brasileña, 46 años y con una hija menor a su cargo, se complicó durante la pandemia, cuando perdió su trabajo y, desde entonces, no ha podido reincorporarse al mercado laboral.

Desde hace tres años, Marcela narra que logró la custodia de su hija tras un largo proceso judicial. "Tuve muchos problemas con el padre, sufrí maltrato psicológico", reconoce. Hace 25 años que decidió partir de Brasil rumbo a España, cuando estaba "en una buena situación". Primero vivió en la Comunidad Valenciana y después en Baleares, donde conoció al padre de su hija y decidió trasladarse con él a Gran Canaria.

Pero a los pocos años surgieron los problemas y decidió separarse. Desde entonces fue buscándose la vida en diferentes municipios y con diferentes trabajos, en ocasiones con más estabilidad y en otras, menos. Pero en 2020 estuvo al límite. No pudo hacer frente al pago del alquiler de 420 mensuales del piso que habita en la capital grancanaria, con los gastos adicionales aparte. "Estuve cuatro o cinco meses sin poder pagar. No tenía nada, ni para hacer la compra ni nada", asegura.

Fue entonces cuando, por recomendación de una amiga, no dudó en acudir a organizaciones sociales como Cruz Roja y Cruz Blanca, que le ayudaron con el alquiler y las necesidades básicas de comida, agua y luz. A pesar del estigma que en ocasiones supone dar ese paso, Marcela expone que lo no le costó pedir ayuda. "A mí no me da vergüenza, hay otras cosas que son peores, como robar. Si no pedimos ayuda, ¿qué hacemos? Si tengo problemas, hablo con ellas. ¿Por qué no voy a pedir ayuda, si ellas están ayudando?", pregunta.

En el marco de su programa de Cobertura de necesidades básicas a personas y grupos familiares en situación de urgencia social, Cruz Blanca también acompaña a Marcela con formación o distintos trámites administrativos que contribuyan a mejorar su situación. Fruto de esa labor, desde el año pasado recibe 630 euros de la Prestación Canaria de Inserción, que en 2022 superó las 11.000 familias beneficiarias. "Estuve tres años para que me la dieran. Me la concedieron el año pasado y ya se me termina ahora, en diciembre", cuenta Marcela.

Desde el 29 de marzo, la PCI dio paso a la Renta Canaria de la Ciudadanía, con el objetivo de ofrecer cobertura social a una mayor cantidad de grupos de población al ampliar la cuantía de la renta y los perfiles que podían acceder. En el texto de la ley, aprobada en diciembre de 2022 por unanimidad del Parlamento regional, se recuerda el empeoramiento de las situaciones de vulnerabilidad por la pandemia de coronavirus por las pérdidas de trabajo que pusieron en peligro la subsistencia de las familias.

"Yo quiero trabajar", manifiesta Marcela, pero lamenta que durante estos tres años tan solo le hayan salido empleos muy precarios con salarios inferiores a los 600 euros al mes. "Me ofrecieron limpiar y fregar una casa de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, por 500 euros y sin darme de alta en la Seguridad Social", expone. "Por eso me estoy formando, para encontrar un buen trabajo, yo he trabajado como agente inmobiliaria o comercial, me da igual donde, en un supermercado o en una tienda, pero con unas condiciones que me permitan pagar el alquiler y cuidar de mi niña".

Regresar a Brasil, donde tiene casa y familia, nunca ha sido una opción para Marcela desde que es madre, a pesar de que Cruz Blanca cuenta con un programa de ayuda de retorno voluntario. "Tengo la custodia, pero no la patria potestad", apunta. Aunque sí ha podido viajar con su hija cuando era más pequeña a conocer a su familia materna, Marcela dice que no ha podido volver, ni siquiera cuando recibió la terrible noticia de que su madre murió de coronavirus. "En la pandemia hubiese vuelto a mi casa, pero... ¿Iba a dejar a mi hija atrás? Nunca. No puedo. No voy a dejar a mi hija sola aquí nunca jamás", reitera.

A pesar de todo, de que cada mes sea "una pelea constante para pagar el alquiler", Marcela muestra entereza y ganas de seguir adelante. "Tu vida puede dar un vuelco que no puedes imaginar. Yo tenía un buen trabajo y mira, mira donde vine a parar. Y no me avergüenzo para nada, al contrario. Un día estás ahí y todo puede cambiar. En mi casa he ido mejorando porque he buscado ayuda, pero hay gente que no tiene salida. Yo tengo mucha capacidad de superación y yo voy hacia adelante por mi hija, pero también por mí", concluye.