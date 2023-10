SIBO, la alteración intestinal que se ha viralizado en las redes sociales

En los últimos meses, el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado (SIBO, por sus siglas en inglés) ha ganado una gran popularidad en redes sociales como TikTok e Instagram. Y es que son muchas las influencers que han compartido en sus cuentas que padecen esta alteración intestinal. Pero, ¿por qué se caracteriza esta dolencia? Tal y como explica el doctor Julián Tamayo, especialista en Endocrinología y Nutrición en el Hospital Perpetuo Socorro (HPS), se trata de un estado que suele ser secundario a otra afección y que acontece por la presencia de un gran número de bacterias. «Normalmente, el intestino delgado es más pobre en bacterias que el intestino grueso. Por tanto, esta enfermedad se caracteriza por un sobrecrecimiento de bacterias que pertenecen al colon y que pasan al intestino delgado», detalla el facultativo.

La sintomatología que provoca es diversa, si bien destaca la presencia de distensión abdominal, flatulencia, sensación de plenitud, calambres abdominales y cambios en el hábito intestinal que puede derivar en la aparición de diarrea o estreñimiento, e incluso, en una mezcla de ambos trastornos. «Adicionalmente, se pueden producir deficiencias de vitaminas, lo que se traduce en una sensación de fatiga, alteraciones en la concentración, debilidad y en la pérdida o ganancia de peso», apunta el experto.

Entre las causas que están implicadas en el desarrollo de la afección destacan las alteraciones en las defensas del organismo, lo que provoca un cambio en los niveles de ácido clorhídrico en el estómago. «El uso indiscriminado de omeprazol, los tratamientos con radioterapia, las cirugías bariátricas o las resecciones de estómago por cáncer pueden alterar la acidez estomacal y ser algunos de los precursores de la aparición del SIBO. A esto se suman los viajes a países donde existen unas bacterias que no están presentes en nuestro entorno, y el mal uso de los antibióticos, analgésicos o morfina», advierte el doctor Tamayo, que además informa de que no hay evidencias de que la herencia genética esté vinculada a la manifestación del problema. No obstante, algunas enfermedades como la celiaquía –que sí tiene agregación genética– o el síndrome del intestino irritable, también están asociados al sobrecrecimiento bacteriano.

El tratamiento que se emplea para abordar el SIBO varía en función de cada caso. «El uso de antibióticos específicos puede ayudar a disminuir la presencia de bacterias y restablecer la funcionalidad normal del intestino. Sin embargo, en otros cuadros, basta con tomar probióticos y, como terapia coadyuvante, algunos suplementos derivados de la propia naturaleza», señala el endocrinólogo del citado centro de la capital grancanaria. «También es habitual emplear una dieta baja en alimentos fermentables durante algunas semanas para poder identificar cuáles son los que sientan mal al paciente y, posteriormente, reintroducir poco a poco los productos restringidos», agrega. Cabe destacar que la patología se puede curar, si bien es posible experimentar recaídas.

Por lo que concierne al diagnóstico, hay que decir que la prueba más estandarizada para detectar su presencia es el test de lactulosa –también conocido como prueba del aliento–, que consiste en estudiar la variación de los niveles de hidrógeno y metano en el aire espirado, después de tomar una dosis de lactulosa.

En este sentido, y teniendo en cuenta que el trastorno se ha viralizado en las redes sociales, el profesional hace hincapié en los peligros del autodiagnóstico. «El diagnóstico y el tratamiento siempre deben correr a cargo de un especialista. Hay muchas enfermedades que se parecen al SIBO, y el hecho de automedicarse puede causar graves problemas a nuestra salud», remarca. «Hay que regular la información que circula en las redes sociales. Además, nunca se puede dar por hecho que se padece una enfermedad aunque los síntomas descritos sean iguales o parecidos a los que sufren otras personas», concluye el doctor.