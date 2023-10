La sobreexposición de los menores a pantallas en el período de confinamiento ha disparado la cifra de consultas por trastornos del neurodesarrollo. Así lo pone de manifiesto la doctora Ana de Nicolás, especialista en Neurología Pediátrica en el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, que además informa de que los principales afectados han sido los niños con edades comprendidas entre los 0 y los dos años. «Muchos padres han reconocido que no podían conciliar la vida laboral con la familiar y que recurrían mucho a las pantallas para entretener a sus hijos. Esto nos ha llevado a asistir a un gran número de niños pobremente estimulados a nivel cognitivo, con retraso en el desarrollo del lenguaje, e incluso, con sospecha de padecer algún tipo de trastorno del espectro autista –TEA–», señala la facultativa. La buena noticia es que muchos se han podido recuperar después de recibir la terapia adecuada, pero la situación ha llevado a reflexionar a los expertos.

No solo ha pasado factura el confinamiento, también las medidas restrictivas que se pusieron en marcha para contener la pandemia de coronavirus. «Los niños no podían socializarse con normalidad y algunos pasaban hasta cinco horas delante de una pantalla. Hay que tener en cuenta que el hecho de no abordar de forma correcta las etapas del desarrollo tiene consecuencias negativas», advierte la especialista. A esto se suman las costumbres sociales. Un ejemplo lo pone el hecho de abusar del consumo de contenidos televisivos. «Muchas familias siempre tienen puesta de fondo la televisión en sus casas. No hay que olvidar que los niños aprenden más por imitación que por lo que les podamos enseñar verbalmente», asevera la profesional del citado centro grancanario.

«Si los niños no reciben la estimulación necesaria, los componentes cognitivos se verán afectados», señala la doctora De Nicolás

En este sentido, la doctora recuerda que durante los primeros años de vida de los pequeños, los progenitores deben prestar especial atención a la plasticidad cerebral -la capacidad que tiene la estructura del cerebro para modificarse con el aprendizaje-. «Si los niños no reciben la estimulación necesaria y aprenden a través de una pantalla, los componentes cognitivos y el lenguaje se verán afectados. Además, si se acostumbran a ser sujetos pasivos que reciben información de forma unidireccional, a la hora de desenvolverse en un ambiente en el que estén presentes otros niños o adultos, no van a contar con las herramientas necesarias para interactuar con ellos y van a tender a aislarse porque es así como se sienten cómodos», recalca.

Y es que el período clave del desarrollo sensoriomotor abarca hasta los dos años. En esta etapa, los niños aprenden a desplazarse, por lo que la presencia de pantallas les lleva a permanecer inmóviles y a prestar atención solo a lo que se proyecta en ellas. «Si no aprenden a moverse y a desarrollarse en el tiempo que necesitan, la percepción que ellos mismos tienen de sus habilidades también se ve mermada. Esto hace que tarden más tiempo en desarrollarse a nivel motor y en potenciar el lenguaje o las funciones cognitivas».

Teniendo en cuenta esto, ¿sería recomendable evitar exponer a los niños menores de tres años a las pantallas, o simplemente basta con no sobreexponerlos? Según el Plan Digital Familiar que recientemente ha publicado la Asociación Española de Pediatría (AEP), en colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), lo ideal es limitar el uso digital entre los menores de dos años a videollamadas con familiares y amigos que estén alejados físicamente. Entre los tres y cinco años, en cambio, se aconseja que el tiempo de consumo digital no rebase los 60 minutos diarios. Por encima de esta franja etaria, conviene acotar el tiempo a menos de dos horas al día. Ahora bien, en todos los casos, se resalta la importancia de que los adultos supervisen los contenidos. «Se trata de una iniciativa muy completa que no solo implica a las familias, también a los pediatras. Por otro lado, ofrece consejos muy útiles como pueden ser evitar los soportes de pantallas en los carritos y en los coches», valora la sanitaria.

Pero, ¿son igual de perjudiciales las pantallas de los televisores que la de los móviles o tablets? Tal y como indica la doctora De Nicolás, sí. «Por debajo de los tres años son igual de dañinas para el correcto desarrollo de los niños. Cuando ya pueden exponerse, lo más importante es buscar un contenido que sea adecuado al rango de edad del menor en cuestión y que este le sirva para aprender y fomentar la interacción», apunta.

Consciente del impacto que ha causado la digitalización en la sociedad actual, la profesional pone de relieve la importancia de no recurrir a los dispositivos electrónicos solo para mantener entretenidos a los más pequeños. «Es habitual que en las cafeterías y restaurantes haya niños muy atentos a las pantallas de móviles o tablets mientras los adultos hablan. Hay que tener presente que los niños son niños, y que lo normal es que, dentro de unas normas de educación, se muevan por los distintos espacios e interactúen con nosotros. Si no somos capaces de asumir esto, tenemos un problema», concluye.