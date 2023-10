Amós García: «Las vacunas contra el covid y la gripe protegen a los 14 días»

La protección que confieren las vacunas contra el covid y la gripe se desarrolla a las dos semanas de recibir las profilaxis. Así lo pone de manifiesto el doctor Amós García Rojas, jefe de la sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. «A veces, pueden tardar hasta tres semanas en ejercer la función defensiva. No hay que olvidar que el sistema inmunitario tiene que producir anticuerpos», explica el experto, que además hace un llamamiento a la vacunación, teniendo en cuenta la proximidad del período navideño. «Es el momento adecuado para acceder a la campaña, no solo por el cambio de temperatura, también porque las fiestas navideñas van de la mano de más desplazamientos y un mayor número de reuniones que aumentan las posibilidades de transmisión de estos microorganismos», remarca.

Fue el pasado 16 de octubre cuando la Consejería de Sanidad del Ejecutivo autonómico inició la campaña de inoculación de los sueros contra los virus de la influenza y el SARS-CoV-2 en todos los centros de salud. Para afrontar esta nueva temporada, el Archipiélago ha adquirido una partida inicial de 335.000 dosis de los compuestos contra la gripe, 38.000 más que a principios de la campaña anterior.

Según aclaró ayer la administración sanitaria, las características de la vacuna destinada a proteger frente al coronavirus –desarrollada por Pfizer y adaptada a las nuevas variantes– impide contar con grandes reservas, por lo que los lotes se van recepcionando en función de la demanda. «Todavía es muy pronto para hacer un balance, pero las dosis suministradas reflejan que la respuesta poblacional en la campaña contra el covid está siendo muy similar a la del año pasado», señala el epidemiólogo.

«Si tenemos una buena cobertura vacunal, los casos no serán complicados», señala el facultativo

Ahora bien, ¿los cambios de temperatura asociados al otoño entrañan el riesgo de que se produzcan contagios masivos por la tendencia a ocupar más espacios interiores? Tal y como indica el especialista, todo depende de la tasa de cobertura vacunal. «Si estamos protegidos con la vacunación, los contagios no serán tan masivos. Lógicamente, es en los períodos invernales cuando se producen los picos de las enfermedades respiratorias como la gripe, aunque el covid no ha tenido hasta este momento ese carácter estacional. Atendiendo a esto, es previsible que aumenten los casos de gripe en los meses fríos, pero si tenemos una buena cobertura vacunal, lo normal es que los cuadros no sean complicados desde el punto de vista clínico», detalla Amós García.

En este sentido, el facultativo informa de que recientemente se ha producido un repunte de los contagios de covid, si bien este aumento de casos no ha estado asociado a un incremento de los cuadros graves. «Precisamente, la situación ha cambiado gracias a la vacunación. Sabemos que este coronavirus no va a desaparecer y que seguirán surgiendo nuevas variantes, por lo que es fundamental proteger a la población más vulnerable, que es la que tiene más probabilidades de sufrir complicaciones», asevera.

La población diana que está llamada a la vacunación frente a la gripe y el Covid-19 la componen las personas mayores de 60 años, aquellas de cinco años o más que se encuentren internas en centros de discapacidad, los usuarios de residencias de mayores, los enfermos crónicos, los pacientes oncológicos e inmunodeprimidos, las mujeres embarazadas, las personas convivientes con aquellas que tienen alto grado de inmunosupresión y el personal esencial para la comunidad -sanitarios, trabajadores de residencias y profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, entre otros-.

Además de los grupos anteriores, este año se recomienda la vacunación frente al virus de la influenza a la población infantil de entre seis y 59 meses, las personas de 5 a 59 años que presentan un mayor riesgo de sufrir complicaciones -como pueden ser las que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico- y los fumadores. «Aunque no es lo más frecuente, la coinfección de ambas patologías es posible. Por eso, es muy importante estar protegidos frente a las formas graves de estas enfermedades, que es el objetivo principal de la vacunación», recuerda García.