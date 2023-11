La DGT sigue en su constante campaña de mantener a los conductores libres de accidentes. Sus llamadas de atención hacia los que llevan el volante son frecuentes. Por este motivo, son muchas las ocasiones en las que ofrece recomendaciones o elementos que produzcan una conducción impecable en aquellos que estén tras un volante.

Un tweet reciente de la DGT señala: “¿Piensas que mantienes mejor la atención circulando a mayor #velocidad? No es cierto porque se produce un peligroso #EfectoTúnel, que nos reduce el campo de visión lateral. Limitar la velocidad es decisivo para la seguridad".

Una alerta para todos aquellos que crean que si conduces a mayor velocidad, su atención sobre la carretera se agudiza. Lo que es un grave error. La velocidad de la atención no se mide de la misma manera que la velocidad de un objeto en movimiento. La atención se refiere a la capacidad de enfocarse en un estímulo, tarea o información en particular. No necesariamente se mantiene mejor a una velocidad más rápida o más lenta; más bien, depende de la situación y de las preferencias individuales.

La velocidad de la atención puede variar según la persona y la tarea que esté realizando. En algunas situaciones, la atención rápida y la capacidad de cambiar rápidamente de una tarea a otra pueden ser beneficiosas, como en un entorno de trabajo con múltiples tareas o en situaciones de respuesta rápida, como en el caso de un conductor de un automóvil.

Sin embargo, la toma de decisiones importantes o la concentración en una tarea que requiere un pensamiento profundo, una atención más lenta y constante puede ser más efectiva.

La velocidad de la atención no es necesariamente un indicador de su eficacia. Lo más importante es adaptar la velocidad de la atención a la situación y las necesidades individuales. Algunas personas pueden ser naturalmente más rápidas en su atención, mientras que otras pueden encontrar que una atención más lenta y constante es más beneficiosa para ellas.

Circular a gran velocidad

Circular a una velocidad más alta mientras se conduce no necesariamente significa que un conductor mantendrá mejor su atención. De hecho, en la mayoría de las situaciones, circular a velocidades más altas puede aumentar la demanda de atención y concentración debido a la necesidad de reaccionar más rápido a las situaciones en la carretera.

Mantener la atención al conducir es fundamental para la seguridad vial. Aquí hay algunos puntos a considerar:

Velocidad segura: Conducir a una velocidad adecuada para las condiciones de la carretera y el tráfico es esencial para mantener la atención. Circular a velocidades inseguras puede aumentar el riesgo de accidentes y requerir una atención más intensa para evitar peligros.

Distancia de seguimiento: Mantener una distancia adecuada con el vehículo que va adelante es fundamental para reaccionar de manera segura a cualquier cambio repentino en la carretera. Esto implica mantener la atención en el tráfico y en la carretera.

Fatiga y distracciones: La fatiga y las distracciones son dos factores que pueden reducir la atención del conductor. Circular a altas velocidades durante largos períodos de tiempo o utilizar dispositivos electrónicos mientras se conduce aumenta el riesgo de distracciones y disminución de la atención.

Condiciones climáticas y de la carretera: Las condiciones climáticas y del pavimento pueden variar, y los conductores deben prestar una atención especial en situaciones de lluvia, nieve, hielo u otras condiciones adversas.

Señales de tráfico: Mantenerse atento a las señales de tráfico, las señales de alto, los semáforos y otros indicadores viales es fundamental para la seguridad. La velocidad debe ajustarse de acuerdo con las señales y las reglas de tráfico.

No es la velocidad en sí lo que mejora o disminuye la atención de un conductor, sino cómo se maneja esa velocidad en relación con las condiciones y las demandas del tráfico. La atención y la seguridad son fundamentales al conducir, y se deben respetar las leyes de tráfico y adaptar la velocidad a las circunstancias para garantizar una conducción segura.

Efecto túnel

El "efecto túnel" es un fenómeno psicológico que puede ocurrir cuando una persona está conduciendo, especialmente en carreteras de alta velocidad, durante un período prolongado. Se refiere a la sensación de que el conductor se encuentra en un estado de conciencia reducida o en un "túnel" mental, donde su atención se estrecha y se enfoca excesivamente en un punto o en una tarea específica, a menudo la carretera recta y la velocidad constante. Esto puede llevar a la falta de conciencia de lo que sucede en su entorno, lo que es peligroso al conducir.

El efecto túnel puede tener varias consecuencias negativas mientras se conduce, algunas de ellas pueden provocar o acabar en tragedia.

Esta alteración a la hora de conducir se produce por:

1. Falta de atención a otros vehículos: Los conductores pueden no notar otros vehículos que se aproximan o cambian de carril a su alrededor, lo que aumenta el riesgo de accidentes.

2. Falta de atención a señales de tráfico: Los conductores pueden pasar por alto señales de tráfico, semáforos u otras indicaciones importantes en la carretera.

3. Reducción de la capacidad de reacción: La concentración excesiva en un punto puede disminuir la capacidad del conductor para reaccionar ante situaciones de emergencia o cambios rápidos en el tráfico.

4. Fatiga: Mantener la atención en un estado de "túnel" durante un período prolongado puede ser agotador y aumentar la fatiga del conductor.

Para evitar el efecto túnel, es importante que los conductores practiquen una conducción consciente y estén atentos a su entorno en todo momento. Esto implica tomar descansos regulares en viajes largos, variar la atención entre diferentes aspectos de la conducción (como los espejos retrovisores, las señales de tráfico y otros vehículos), y mantener una mentalidad de seguridad en la carretera. La seguridad vial es fundamental, y la conciencia y la atención constantes son esenciales para reducir el riesgo de accidentes de tráfico.